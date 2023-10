von Niclas Seydack 29. Oktober 2023, 06:00 Uhr



Zwei Männer fliehen aus dem Gefängnis. Niemand sollte ihnen im Weg stehen

Die Bilanz der Jägertafel an diesem Abend ist recht gesittet: eine Weinschorle, ein Mineralwasser, zwei helle Biere, fünf Weizenbier, drei Weizenbier.

Franziska Köpke (alle Namen, bis auf Jürgen Kölbls, wurden geändert), die 50-jährige Kellnerin im Brauereigasthof Richter, hat bereits abkassiert, ihr Portemonnaie und ihre Schürze liegen längst in den Schubladen der Theke. Feierabend. Die Putzfrau wird morgen früh die Stühle aufstellen. Es ist kurz vor Mitternacht, als sie sich mit den Jägern an den Stammtisch setzt.

Diese Alabasterdose steht auf der blauen Tischdecke. Darauf ist eine goldene Schrift, es ist quadratisch. Kurt Schwabl, ein 49-jähriger Autofahrer, holt daraus immer neuen Schmuck hervor und zeigt ihn seinen Freunden am Tisch. Einige der Preisschilder sind noch angebracht. 390 Mark. 540 Mark. Ringe und Ohrstecker werden probeweise angelegt, begutachtet und besprochen. Es ist unklar, woher der Schmuck stammt. Doch Schwabl will ihn loswerden; er lobt ihn als perfektes Weihnachtsgeschenk für die Frauen der fünf Männer am Jägertisch.

Es ist der 17. November 1989, ein Freitagabend. Die „Tagesschau“ berichtet, dass Hans Modrow, der neue – und wie sich bald zeigen wird, letzte – Vorsitzende des Ministerrats der DDR, die „realistischen und gefährlichen Spekulationen über die Wiedervereinigung“ klar zurückweist. Boris Becker spielte am Abend erneut gegen seinen Erzrivalen Stefan Edberg.

Wären die Fenster nicht mit dicken, schwarz-weiß gemusterten Stoffvorhängen verhängt, könnten die Jäger am Stammtisch von innen, vorbei am geschmückten Miniatur-Weihnachtsbaum, bis zum Marktplatz der kleinen Gemeinde Laaber im Landkreis Regensburg blicken .

Als es in der Pfarrkirche St. James Mitternacht schlug, öffneten zwei Fremde die beiden Flügeltüren zum Speisesaal. Die eine ist blond, trägt eine Lederjacke und ist schlank. Der andere hat dunkles Haar. Stabil gebaut, trägt einen Skipullover mit weißen Sternen oben drauf.