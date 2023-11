Die mobile CBT-App ist vielversprechend bei der Reduzierung beziehungszentrierter Zwangsstörungssymptome

Eine aktuelle Studie veröffentlicht in Heliyon hat die potenziellen Vorteile der Verwendung einer mobilen Anwendung zur Linderung der Symptome einer Beziehungszwangsstörung beleuchtet. Im Gegensatz zu früheren Untersuchungen, die sich auf individuelle Interventionen konzentrierten, untersuchte diese Studie die Auswirkungen der gleichzeitigen Nutzung einer mobilen App durch beide Partner, die darauf abzielt, mit ROCD verbundene maladaptive Überzeugungen zu bekämpfen. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial technologiegesteuerter Interventionen zur Stärkung von Beziehungen und zur Förderung des psychischen Wohlbefindens.

Gesunde romantische Beziehungen haben nachweislich zahlreiche Vorteile, darunter eine bessere geistige und körperliche Gesundheit, ein gesteigertes subjektives Wohlbefinden und ein höheres Selbstwertgefühl. Personen mit bereits bestehenden Schwachstellen, wie z. B. erhöhten Symptomen einer Zwangsstörung (OCD), können jedoch Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen aufrechtzuerhalten.

Beziehungszwangsstörung (ROCD) ist eine spezifische Erscheinungsform von Zwangsstörungen, die das Wohlbefinden von Paaren erheblich beeinträchtigen kann. Es umfasst zwei Hauptsymptome: beziehungszentrierte und partnerbezogene Zwangssymptome. Diese Symptome können zu Zweifeln, Sorgen und Unsicherheiten in Bezug auf die Beziehung oder den Partner führen, Stress verursachen und möglicherweise die Beziehung schädigen.

ROCD-Symptome wurden in verschiedenen Ländern gemeldet und können sich in verschiedenen Arten von Beziehungen manifestieren, nicht nur in romantischen. Bei diesen Symptomen handelt es sich häufig um aufdringliche Gedanken, Bilder oder Triebe im Zusammenhang mit der Eignung des Partners oder der Beziehung, die unerwünscht und belastend sind. Untersuchungen haben gezeigt, dass ROCD-Symptome sich nachteilig auf das persönliche Wohlbefinden und das Wohlbefinden in Beziehungen auswirken können und zu Angstzuständen, negativen Auswirkungen, geringerem Selbstwertgefühl, Beziehungsschwierigkeiten und vielem mehr führen können.

Modelle der kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) legen nahe, dass maladaptive Überzeugungen zu katastrophalen Interpretationen dieser aufdringlichen Erfahrungen beitragen. Im Fall von ROCD können schlecht angepasste Überzeugungen im Zusammenhang mit Zwangsstörungen und beziehungsspezifischen Bedenken zu katastrophalen Bewertungen beziehungsbezogener Eingriffe führen, was die Belastung weiter eskaliert.

Frühere Studien haben gezeigt, dass CBT Zwangsstörungssymptome wirksam reduzieren kann, indem schlecht angepasste Überzeugungen und Verhaltensweisen in Frage gestellt und geändert werden. Hürden wie Behandlungskosten, Stigmatisierung und eingeschränkter Zugang zu ausgebildeten Therapeuten behindern jedoch die weitverbreitete Anwendung. Hier kommen die über das Internet bereitgestellte kognitive Verhaltenstherapie (iCBT) und mobil bereitgestellte CBT-Anwendungen ins Spiel, die den Benutzern Zugänglichkeit und Komfort bieten.

Die GGtude-Plattform ist eine solche CBT-basierte mobile Plattform, die Module bietet, die auf verschiedene psychologische Symptome, einschließlich ROCD, abzielen. Frühere Untersuchungen haben seine Wirksamkeit bei der Linderung von Symptomen in nichtklinischen, subklinischen und klinischen Proben in verschiedenen Ländern gezeigt.

In dieser Studie konzentrierten sich die Forscher auf das ROCD-Modul der GGtude-Plattform, insbesondere auf das Modul „OCD.app – Anxiety, Mood & Sleep“. Die Forschung wurde von Milana Gorelik von der Reichman University, Ohad Szepsenwol vom Max Stern Yezreel Valley College und Guy Doron, dem Direktor der ROCD-Forschungseinheit der Reichman University und Mitbegründer von GGtude Ltd, dem Unternehmen hinter der App, durchgeführt.

Die Studie verwendete ein randomisiertes, kontrolliertes Studiendesign mit 103 romantischen Paaren. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip entweder der Versuchsgruppe, die das GGRO-Modul 15 Tage lang nutzte, oder der Kontrollgruppe, die das Modul nicht nutzte, zugeteilt.

In der Studie wurden mehrere Variablen gemessen, darunter ROCD-Symptome, Depressionssymptome, Bindungsunsicherheit, Beziehungszufriedenheit und sexuelle Zufriedenheit. Die Bewertungen wurden zu drei Zeitpunkten durchgeführt: vor der App-Nutzung, unmittelbar nach der App-Nutzung und einen Monat nach der Intervention.

Paare, die die App nutzten, erlebten während des Studienzeitraums keinen Anstieg der ROCD-Symptome, während dies bei der Kontrollgruppe der Fall war. Dies deutet darauf hin, dass die mobile App die Eskalation der ROCD-Symptome in Liebesbeziehungen wirksam verhinderte.

Während die Kontrollgruppe während der Studie einen Rückgang der Beziehungszufriedenheit erlebte, war dies bei den App-Nutzern nicht der Fall. Dies deutet darauf hin, dass die gezielte gezielte Behandlung maladaptiver Kognitionen im Zusammenhang mit ROCD-Symptomen einen positiven Einfluss auf die Beziehungszufriedenheit hatte.

Die App-Benutzer zeigten eine signifikante Verringerung der Wahrnehmung von Zwangsstörungen (OCD) und ROCD. Dies weist darauf hin, dass die Intervention der App mit ROCD-Symptomen verbundene maladaptive Überzeugungen erfolgreich in Frage gestellt und verändert hat.

Paare, die die App nutzten, zeigten bei der einmonatigen Nachuntersuchung ein geringeres Maß an ängstlicher Bindungsorientierung, was auf einen dauerhaften Effekt der Intervention auf die Bindungssicherheit hinweist. Allerdings hatte die App keinen signifikanten Einfluss auf die sexuelle Funktion, möglicherweise weil sie nicht gezielt auf Fehlanpassungsvorstellungen im Zusammenhang mit sexueller Dysfunktion abzielte.

Obwohl die Studie vielversprechende Ergebnisse lieferte, ist es wichtig, ihre Grenzen anzuerkennen. Die Stichprobe bestand aus nichtklinischen Paaren mit relativ niedrigen ROCD-Symptomen zu Studienbeginn. Zukünftige Forschung sollte die Wirksamkeit solcher Interventionen in klinischen Populationen untersuchen. Darüber hinaus könnte die Einbeziehung einer aktiven Kontrollgruppe, die ähnliche Apps verwendet, die auf Überzeugungen abzielen, die nichts mit ROCD zu tun haben, weitere Erkenntnisse liefern.

Trotz dieser Einschränkungen haben die Ergebnisse der Studie erhebliche theoretische und praktische Implikationen. Es unterstreicht das Potenzial mobiler App-Interventionen zur Verbesserung der Belastbarkeit und Zufriedenheit in Liebesbeziehungen durch die Bekämpfung schlecht angepasster Überzeugungen im Zusammenhang mit ROCD. Diese Ergebnisse stimmen mit kognitiven Verhaltensmodellen der Psychopathologie überein, die die Rolle maladaptiver Überzeugungen bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung psychischer Symptome betonen.

Die Studie „Förderung der Widerstandsfähigkeit von Paaren gegenüber Symptomen einer Zwangsstörung (ROCD) mithilfe einer CBT-basierten mobilen Anwendung: Eine randomisierte kontrollierte Studie“ wurde von Milana Gorelik, Ohad Szepsenwol und Guy Doron verfasst.