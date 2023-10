«Die Mitte hätte noch vaderolgreicher sein können.»

De SVP heeft gewonnen met haar thema’s, de SP heeft gewonnen met thema’s en Köpfen, en de Mitte profitierte vom new Auftritt. De politoloog Adrian Vatter zum Wahlausgang en zijn volgelingen voor de samenvoeging van de Bundesrats.

Gerhard Pfister während eines Interviews in der Ingangshalle des Bundeshaueses am Wahlsonntag. Peter Klaunzer / Keystone

Herr Vatter, die zowel de Sitzen am stärksten verzorgt. Is het zo dat de partij die het meest politieke volk is, heeft gewonnen?