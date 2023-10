Die Milliarden zijn een Banken, niet meer dan een Bund en Cantone

De öffentliche hand duurt 2024 en er is geen geld meer van de Nationalbank. Ook bij de banken zijn de miljardairs van de SNB te vinden. Zo unschön dat Sache is, zo absehbar oorlog.

De SNB-president Thomas Jordan moet aanwezig zijn in de banken, omdat hij het Zwitserse monetaire beleid in de markt kan blijven vormgeven. Denis Balibouse / Reuters

Er is niets mis met de Bund en het Kanton. Sinds het einde van het jaar is er geen wonder meer gebeurd, het jaar 2024 – dat zich zal voorbereiden op 2023 – zal uitkijken naar een succesvol herstel van de Zwitserse Nationale Bank (SNB). Zodat de SNB in ​​de eerste drie kwartalen een winst van 1,7 miljard frank heeft behaald. Vanaf de Bund en de Cantons 2024 zal er geld beschikbaar zijn, maar het volgende kwartaal zal aan de UBS worden besteed en daar zal een winst van ruim 40 miljard frank uit voortkomen. Dat lijkt niet waar te zijn.