Die Migrantenflüge von DeSantis sorgten für Empörung, wecken aber landesweit keine Wähler

„Haben sie das Bewusstsein der amerikanischen Wählerschaft auf die illegale Einwanderung gelenkt? Nein“, sagte John Thomas, ein republikanischer Stratege, der an Hausrennen im ganzen Land arbeitet, in einem Interview.

„Abgesehen von der Politik des Eigeninteresses für diese ausgewählten gewählten Beamten ist es keine besonders gute Wahlstrategie für die Zwischenwahlen, einfach weil es in vielen dieser engeren Wettbewerbe, mehr mit Blick auf Hausrennen in Südkalifornien, Orte in Arizona und Nevada, so ist hauptsächlich weiße Frauen mit College-Ausbildung, die diese Sache entscheiden werden “, sagte Thomas. „Republikaner gewinnen mit ihnen in Geldbeutelproblemen, nicht wenn sie Migranten im ganzen Land mit Bussen befördern.“

Einwanderung ist ein immerwährend wirksames Thema für die Republikaner. Umfragen geben der GOP durchweg den Vorteil, wenn es um den Umgang mit der Einwanderung geht. Und die Republikaner haben dies in jedem der letzten paar Zyklen mit einigem Erfolg hervorgehoben, von den Aufrufen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zum „Bau der Mauer“ im Jahr 2016 bis zu den Migrantenkarawanen von 2018 vor den diesjährigen Midterms.

Die Entscheidung von Präsident Joe Biden, die Grenzpolitik nach Titel 42 in diesem Jahr zu beenden, gab den Republikanern Futter. Und die Einwanderung spielte eine herausragende Rolle in den Botschaften der Republikaner während der Vorwahlen.

Aber die steigende Inflation und die explodierenden Gaspreise in diesem Frühjahr und die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, fünf Jahrzehnte des verfassungsmäßig geschützten Zugangs zur Abtreibung umzukehren, haben die Wirtschaft und die Abtreibung in den Vordergrund gerückt, als die Vorwahlen den Kämpfen bei den Parlamentswahlen Platz machten. In Florida hat ein verheerender Hurrikan Ende September, bei dem fast 100 Menschen ums Leben kamen, dort die mittelfristigen Nachrichten durcheinander gebracht, wobei die Demokraten DeSantis wegen Taschenbuchproblemen wie Wohnraum und der zusammenbrechenden Versicherungsbranche des Staates nach dem Sturm kritisierten.

„Wir haben die höchsten Sachversicherungstarife in den Vereinigten Staaten von Amerika, weil wir derzeit hier in Florida an der Spitze keine Führung haben“, sagte Charlie Crist, der ehemalige Gouverneur und Repräsentant, der DeSantis herausforderte, kürzlich.

DeSantis sah sich wegen der Flüge mit einer großen Gegenreaktion konfrontiert. Demokraten beschuldigten ihn, schutzbedürftige Menschen gehandelt zu haben, um politische Punkte zu sammeln, und mehrere forderten das Justizministerium auf, die Transporte zu untersuchen. Mindestens zwei Klagen wurden wegen der Transporte gegen DeSantis eingereicht, eine im Namen der Migranten und eine von Demokraten aus Florida, die den Gouverneur beschuldigen, gegen staatliche Gesetze in Bezug auf die Verwendung von Geldern verstoßen zu haben. Der Gouverneur verwendete 615.000 US-Dollar von 12 Millionen US-Dollar im Staatshaushalt, die für die Umsiedlung von Migranten aus Florida vorgesehen waren.

Bundesland Aufzeichnungen freigegeben Freitag zeigen, dass die Flüge voraussichtlich bis mindestens Juni fortgesetzt werden.

Der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, gab eine Katastrophenerklärung heraus und rief die Nationalgarde an, um den Hunderten von Migranten zu helfen, die Abbott mit dem Bus von Texas nach Chicago gebracht hat. Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, erklärte am Freitag den Ausnahmezustand, da seine Stadt versucht, den dortigen Zehntausenden von Migranten, von denen viele Abbott auch mit Bussen aus Texas anflog, Dienstleistungen anzubieten.

Umfragen zeigen, dass die Migrantenflüge von DeSantis vom 14. September gut mit der republikanischen Basis spielen, aber nicht darüber hinaus. Eine Reuters/Ipsos-Umfrage vom 23. September zeigte, dass nur ein Drittel der Amerikaner – 53 Prozent der Republikaner gegenüber 16 Prozent der Demokraten – die Migrantentransporte unterstützten. Eine CBS/YouGov-Umfrage von vier Tagen später ergab, dass 87 Prozent der republikanischen Wähler die GOP-Gouverneure unterstützten, Migranten in demokratische Gebiete zu schicken, verglichen mit 48 Prozent der Unabhängigen und 20 Prozent der Demokraten.

Während die CBS/YouGov-Umfrage einen leichten Anstieg der Bedeutung der Einwanderung für republikanische und unabhängige Wähler zeigte, bleiben wirtschaftliche Fragen im Vordergrund. Eine letzte Woche veröffentlichte Umfrage der Monmouth University zeigte, dass 82 Prozent der Amerikaner die Inflation als „sehr“ oder „extrem“ wichtig ansehen, verglichen mit 72 Prozent für Kriminalität, 70 Prozent für Wahlen und Abstimmungen, 68 Prozent für Jobs und Arbeitslosigkeit und 67 Prozent für Einwanderung. Eine ebenfalls letzte Woche veröffentlichte Maristen-Umfrage zeigte, dass die Inflation alle anderen Themen um 10 Punkte anführt, wobei die Abtreibung die Einwanderung verdrängt.

Inflation und Wirtschaft bleiben auch in den umkämpften Staaten, in denen wichtige Rennen auf dem Spiel stehen, wie Nevada, New Hampshire und Pennsylvania, in den Köpfen der Wähler ganz oben.

Die Einwanderung „ist nicht in die oberste Reihe der Themen vorgerückt“, sagte der Wahlleiter der Suffolk University, David Paleologos, in einem Interview. „Die drei wichtigsten Themen auf nationaler Ebene sind nach wie vor die Wirtschaft und entweder Abtreibung und Bedrohung der Demokratie oder Bedrohung der Demokratie und Abtreibung. Sie addieren diese drei und es sind 60 bis 70 Prozent der wahrscheinlichen Wähler.“

Die Werbeausgaben für die Einwanderung außerhalb von Florida, Texas und Arizona waren in den Wochen, seit DeSantis Migranten nach Martha’s Vineyard geflogen hat, uneinheitlich – ein weiterer Hinweis darauf, dass republikanische Bundes- und Gouverneurskandidaten außerhalb dieser Staaten keinen starken Fokus auf die Grenzsicherheit als ihren Weg sehen November zum Sieg.

Laut dem Ad-Tracker AdImpact gaben die Republikaner in der Woche, in der die Migranten auf der Insel landeten, fast 1,4 Millionen US-Dollar für Werbung mit Fokus auf Einwanderung aus. Aber das fiel in der folgenden Woche auf nur 726.622 Dollar – als Demokraten wie Crist und Adams anfingen, Republikaner dafür zu züchtigen, dass sie versuchten, den Fokus mit „politischen Stunts“ von der Abtreibung wegzulenken.

Die GOP-Werbeausgaben für Einwanderung sind weiter schwankend und sind in der Woche vom 27. September auf 2,6 Millionen US-Dollar gestiegen, bevor sie in der Vergangenheit auf 948.128 US-Dollar gefallen sind, so die Analyse von AdImpact.

Im Gegensatz dazu haben sich die GOP-Ausgaben für Einwanderungsanzeigen in Florida, Texas und Arizona in der Woche nach dem Umzug von DeSantis mehr als verdoppelt und stiegen in der Woche vom 20. September auf 4,2 Millionen US-Dollar von 2 Millionen US-Dollar in der Woche zuvor. Diese Ausgaben erreichten in der folgenden Woche einen Höchststand von knapp 4,4 Millionen US-Dollar, bevor sie in der vergangenen Woche auf 2,5 Millionen US-Dollar zurückfielen.

In dieser Zeit schaltete der Gouverneurskandidat von Abbott und Arizona, Kari Lake, neue Anzeigen, in denen er seine demokratischen Gegner beschuldigte, „offene Grenzen“ zu unterstützen. In Arizona haben das National Republican Senatorial Committee und der republikanische Senatskandidat Blake Masters beide neue Spots aufgestellt, um den demokratischen Senator zu hämmern. Markus Kelly über Einwanderung.

DeSantis und Abbotts große Einwanderungsspiele drehten sich nie wirklich um die Midterms, die groß geschrieben wurden. Die Gouverneure selbst haben ihre Migrantentransporte als eine Möglichkeit gesehen, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was sie als Grenzsicherheitsversagen der Biden-Regierung ansehen.

Abbott, der Tausende von Migranten mit Bussen nach New York City, Washington, DC und Chicago gebracht hat, sagte während einer Debatte Anfang dieses Monats, dass er Migranten nach Norden bringe, um den texanischen Beamten zu helfen, „mit der Zahl der Migranten überrannt zu werden, in die die Grenzpolizei geraten war ihre winzig kleinen Gemeinschaften.“ DeSantis sagte über einen Sprecher, die fast 50 überwiegend venezolanischen Migranten, die er transportierte, seien „obdachlos, hungrig und verlassen“.

Strategen sagen, die schlagzeilenträchtigen Transporte helfen zwei Republikanern, die zur Wiederwahl kandidieren, ihre Grenzen mit ihren Stützpunkten zu stärken.

„Diese Botschaft kam laut und deutlich zu den Republikanern in Texas“, sagte Thomas, der republikanische Stratege. „Und für DeSantis ist es derselbe Rechner, außer einer Zukunft, weil er sich möglicherweise für 2024 positioniert. Er brauchte einen Trumpschen Moment, und er hat ihn bekommen.“

Eine Umfrage der Quinnipiac University von Ende September, die sich auf Texas konzentrierte, ergab, dass 92 Prozent der wahrscheinlichen Wähler der Republikaner Abbotts Busing-Strategie billigen, ebenso wie 51 Prozent der Unabhängigen. Die Einwanderung war das Hauptthema unter allen wahrscheinlichen Wählern in der Umfrage, die Abbott auch mit sieben Punkten Vorsprung auf den Rivalen Beto O’Rourke zeigte. O’Rourke konzentriert sich nun wieder auf Waffen- und Schulsicherheit und startet eine neue Werbekampagne mit Familien der Opfer der Schießerei an der Robb-Grundschule in Uvalde, die den Demokraten unter Tränen für das Amt des Gouverneurs unterstützt.

Die Wirtschaft bleibt das Top-Thema in Florida. Aber eine Mehrheit von Wählern in einer Umfrage von Spectrum News/Siena College, die Tage vor dem Einschlag des Hurrikans durchgeführt wurde, zeigte, dass eine Mehrheit, 49 Prozent, der wahrscheinlichen Wähler den Staat unterstützten, der Migranten in den Norden schickte.

Und DeSantis führte Crist in Umfragen vor dem Hurrikan an, trotz der politischen und rechtlichen Risiken, die es mit sich bringen könnte, Dutzende von hauptsächlich venezolanischen Migranten über Staatsgrenzen hinweg zu bewegen. Die Republikaner Floridas haben der Werbung für venezolanische Amerikaner in Südflorida Priorität eingeräumt, von denen viele im vergangenen Jahrzehnt inmitten der politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen unter Nicolás Maduro und seinem Vorgänger Hugo Chávez aus ihrem Heimatland geflohen sind, was die Möglichkeit eines Rückschlags gegen DeSantis aufkommen ließ .

Fernand Amandi, ein demokratischer Meinungsforscher und Berater mit Sitz in Florida, behauptete, dass die Kontroverse über die Flüge fast zwei Wochen lang andere Wahlkampfthemen überschattet habe. Aber er fügte hinzu, dass es anscheinend keine dauerhaften Auswirkungen hatte.

„Betrachten Sie es als einen lahmen MAGA GOP-Versuch eines Jedi-Gedankentricks“, sagte Amandi. „Es mag bei ihren schwachsinnigen Sturmtruppen funktionieren, aber die meisten Wähler haben es als das durchschaut, was es war.“

Gary Fineout hat zu diesem Bericht beigetragen.