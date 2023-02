Die Mieten in Manhattan erreichten im Januar ein Rekordhoch

Ein Mann betritt ein Gebäude mit Mietwohnungen in New York City.

Die Durchschnittsmieten in Manhattan erreichten im Januar einen neuen Rekord, da ein starker Arbeitsmarkt und ein begrenztes Angebot an Wohnungen die Preise in die Höhe trieben.

Der durchschnittliche Mietpreis stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 15 % auf 4.097 US-Dollar – laut einem Bericht von Douglas Elliman und Miller Samuel der höchste aller Zeiten im Januar. Die durchschnittliche Miete in Manhattan betrug 5.142 $, was einem Anstieg von 13 % gegenüber Januar 2022 entspricht.

Analysten und Immobilienexperten hatten erwartet, dass die Mieten im Januar nach Rekordsprüngen Ende letzten Jahres zu fallen beginnen würden. Aber trotz einer sich abkühlenden Wirtschaft und hochkarätigen Entlassungen im Finanz- und Technologiebereich bleibt die Mietnachfrage in Manhattan stark.

„Wir sehen keinen nennenswerten Rückgang der Mieten“, sagte Jonathan Miller, CEO von Miller Samuel, einem Immobilienbewertungs- und Forschungsunternehmen. „Sie bewegen sich wirklich nur seitwärts.“

Analysten sagen, dass der Hauptantrieb für Manhattans Mietmarkt ein starker Arbeitsmarkt ist. Während Entlassungen bei großen Technologieunternehmen und Wall-Street-Banken Schlagzeilen gemacht haben, bleiben der allgemeine Arbeitsmarkt und das Lohnwachstum in New York stark. Wenn mehr Arbeitnehmer ins Büro zurückkehren, ziehen möglicherweise auch mehr Arbeitnehmer zurück in die Stadt.

Die Neuvermietungen stiegen im Januar gegenüber Dezember um 8 % und gegenüber Januar 2022 um 9 %, was darauf hindeutet, dass die Preise zwar hoch sind, die Mieter aber immer noch bereit sind, sie zu zahlen.

Gleichzeitig bleibt der Bestand an verfügbaren Wohnungen zwar steigend, aber gering. Die Leerstandsquote – oder der Anteil der zur Miete verfügbaren Wohnungen – lag im vergangenen Monat bei 2,5 % und damit unter der für Manhattan typischeren Quote von 3 %, sagte Miller.

Joshua Young, Executive Vice President und Managing Director of Sales and Leasing bei Brown Harris Stevens, sagte, die Mietstärke sei „eine Geschichte zweier Städte“.

Er sagte, dass es eine starke Nachfrage nach neuen hochwertigen Mietwohnungen gibt, die in erstklassigen Lagen auf den Markt kommen, was zu einem begrenzten Angebot an Top-Wohnungen führt. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr potenzielle Wohnungskäufer für die Miete, während sie auf sinkende Verkaufspreise warten.

„Sie sitzen und warten in Mietwohnungen, bis die Preise fallen“, sagte er. „Sie wollen nicht derjenige sein, der eine Immobilie kauft und zu viel bezahlt, die in sechs Monaten weniger wert sein wird.“

Die Mietnachfrage ist bei Luxusmietobjekten besonders hoch, da sich viele der potenziellen Luxuskäufer für die Miete entscheiden. Fast jede fünfte Luxusmiete im Januar führte zu einem Bieterkrieg, sagte Miller.

Analysten sagen, dass die Mieten in den kommenden Monaten wahrscheinlich nicht viel, wenn überhaupt, sinken werden, es sei denn, die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt verlieren an Fahrt.

„Ich glaube, dass 2023 in Bezug auf den Mietmarkt genauso stark sein wird wie 2022 [goes]“, sagte Jung.