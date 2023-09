CNN

Die Michigan State University beabsichtigt, Cheftrainer Mel Tucker zu entlassen, nachdem dem Trainer sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde, gab die Universität am Montag bekannt.

Anfang September suspendierte die Universität Tucker ohne Bezahlung, nachdem USA Today berichtet hatte, dass gegen ihn wegen angeblicher sexueller Belästigung ermittelt werde. Die Mitteilung der Michigan State University gibt dem Trainer sieben Tage Zeit, um Gründe anzugeben, warum er nicht gekündigt werden sollte.

„Mit Unterstützung der Verwaltung und des Vorstands habe ich Mel Tucker schriftlich über die Absicht informiert, seinen Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen“, sagte Alan Haller, Vizepräsident und Leichtathletikdirektor der Schule, in einer Pressemitteilung. „Dieser Benachrichtigungsprozess ist im Rahmen seines bestehenden Vertrags erforderlich. Die Mitteilung gibt Tucker sieben Kalendertage Zeit, um zu antworten und mir und dem Interimspräsidenten Gründe darzulegen, warum er nicht aus wichtigem Grund gekündigt werden sollte.“

CNN hat Tuckers Agenten um einen Kommentar gebeten.

Die Untersuchung des Verhaltens des Trainers habe im Dezember begonnen, sagte Haller zuvor auf einer Pressekonferenz Anfang des Monats.

Die Universität veröffentlichte eine Kopie der Mitteilung, die sie Tucker geschickt hatten, zusammen mit einer Kopie seines 2021 unterzeichneten Arbeitsvertrags – gegen den er angeblich verstoßen hatte und den er während der Ermittlungen zugegeben hatte. In der Mitteilung heißt es, Tucker habe „unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche gegenüber“ einem Aktivisten gemacht, der von der Universität beauftragt wurde, die Fußballmannschaft der Schule über sexuelles Fehlverhalten aufzuklären. Tucker habe „bei einem Telefonat ohne ihre Zustimmung masturbiert“, heißt es in dem Dokument.

„Während das formelle Beschwerdeverfahren fortschreitet, stellen die oben beschriebenen unbestrittenen Tatsachen mehrere Gründe für eine Kündigung gemäß der Bestimmung zur vorzeitigen Kündigung der Vereinbarung dar“, heißt es in der Mitteilung an Tucker.

In der Mitteilung wird behauptet, Tucker habe zugegeben, während eines Telefongesprächs mit der Aktivistin Bemerkungen über den Körper der Aktivistin gemacht zu haben, kokette Bemerkungen gemacht zu haben, masturbiert zu haben und „sexuell eindeutige Bemerkungen“ über sich und sie gemacht zu haben.

Das Verhalten des Trainers „stellt einen wesentlichen Verstoß“ gegen seine Pflichten dar, „zeigt ein Verhalten, das moralische Verwerflichkeit darstellt“ und „hat öffentliche Missachtung, Verachtung oder Spott über die Universität gebracht“, was alles Gründe für seine Entlassung sind. laut Dokument.

„Das unprofessionelle und unethische Verhalten ist besonders eklatant, wenn man bedenkt, dass der fragliche Anbieter von der Universität ausschließlich zu dem Zweck beauftragt wurde, studentische Sportler über unangemessenes sexuelles Verhalten aufzuklären und Fälle von unangemessenem sexuellem Verhalten zu verhindern“, heißt es in dem Dokument.

USA Today identifizierte die Aktivistin als Brenda Tracy, eine Überlebende einer Vergewaltigung und Aktivistin der Organisation Set the Expectation, die Sportler über sexuelle Gewalt aufklärt. Laut ihrer Website wurde sie 1998 von vier College-Football-Spielern vergewaltigt.

Tracy meldete ihren Anruf mit Tucker dem Titel-IX-Büro der Universität, berichtete USA Today. „Die Vorstellung, dass jemand mich kennen und sagen könnte, dass er mein Trauma versteht, mir dann aber dieses Trauma erneut zufügt, ist für mich so abstoßend, dass es mir schwer fällt, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen“, sagte Tracy gegenüber USA Today. „Es ist, als hätte er mich aufgesucht, nur um mich zu verraten.“

In einer Erklärung, die CNN letzte Woche erhalten hatte, bezeichnete Tucker Tracys Anschuldigungen als „völlig falsch“ und sagte, die Untersuchung seines Verhaltens sei „nicht fair oder unvoreingenommen“ gewesen. Der verheiratete Trainer sagte in seinen Aussagen, dass das sexuelle Telefonat mit Tracy auf Gegenseitigkeit beruhte. „Es war eine völlig gemeinsame, private Veranstaltung zwischen zwei Erwachsenen, die am anderen Ende des Landes lebten“, sagte er.

CNN hat die Details des Berichts nicht unabhängig überprüft.

Die Schule führt eine Untersuchung des Vorfalls gemäß ihrer Richtlinie „Beziehungsgewalt und sexuelles Fehlverhalten“ und Titel IX durch.

Eine Anwältin von Tracy, Karen Truszkowski, sagte, es sei kein Polizeibericht eingereicht worden. Letzte Woche gab sie im Namen ihres Mandanten eine Erklärung ab.

„Brenda Tracy hatte nicht die Absicht, ihre Identität öffentlich preiszugeben“, heißt es in der Erklärung. „Sie war und ist weiterhin bestrebt, den internen Untersuchungsprozess der MSU einzuhalten und abzuschließen. Sie respektierte den Prozess und entschied sich, nicht an die Medien zu gehen, um die Integrität des Prozesses zu wahren.

„Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens hätten wir festgelegt, welche weiteren Schritte gegebenenfalls zu unternehmen sind. Stattdessen wurde ihre Identität ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung preisgegeben, was ausdrückliche Maßnahmen zu ihrem Schutz rechtfertigte. Ihre Entscheidung, diesen Prozess privat ablaufen zu lassen, wurde ihr entzogen.“

Tucker, ein langjähriger Trainer am College und in der NFL in den letzten zwei Jahrzehnten, wurde 2020 Cheftrainer des Staates Michigan. In seiner zweiten Saison erzielte das Team eine hervorragende Bilanz von 11:2 und er unterzeichnete einen massiven 10-Jahres-Vertrag über 95 Millionen US-Dollar Das machte ihn zu einem der bestbezahlten Trainer im gesamten College-Football. Letztes Jahr schloss das Team jedoch mit einem enttäuschenden Ergebnis von 5:7 ab, einschließlich deutlicher Niederlagen gegen die Rivalen Michigan und Ohio State.