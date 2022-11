Sharm el-Sheikh (dpa) – Kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten hat Deutschland die Eindämmung der Erderwärmung als oberste Priorität bezeichnet. „Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung um mehr als 2,5 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben“, kündigte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock an und fügte hinzu, die Welt habe „alle notwendigen Instrumente in ihren Händen um die Klimakrise zu begrenzen und auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen“.

Zu der heute beginnenden Konferenz werden 40.000 Menschen erwartet. Auf der COP27 werden Vertreter aus fast 200 Ländern zwei Wochen lang darüber verhandeln, wie der Kampf gegen die globale Erwärmung verstärkt werden kann.

Trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine soll 2022 „in Sachen Klimaschutz kein verlorenes Jahr werden. Für viele Staaten steht das Überleben ihrer Bevölkerung und ihrer Kultur auf dem Spiel“, sagte Baerbock in einer gemeinsam mit den Bundesministerien für Wirtschaft, Entwicklung und Umwelt herausgegebenen Erklärung. „Für sie bleibt ohnehin die Klimakrise das wichtigste Sicherheitsthema, nicht Russlands Krieg in Europa.“ Sie betonte, dass diese Staaten mehr Solidarität von den reichen Ländern erwarteten.

Ab Montag werden rund 100 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden.