Die Menschen in Deutschland kaufen immer weniger in Bio-Supermärkten oder Reformhäusern ein.

Bio-Lebensmittel werden angesichts der hohen Inflation zunehmend in „normalen“ Supermärkten oder Discountern gekauft. „Bio-Supermärkte, Reformhäuser und Naturkostläden leiden derzeit unter deutlichen Umsatzeinbußen“, sagte Handelsexperte Robert Kecskes vom Marktforschungsunternehmen GfK der Deutschen Presse-Agentur. Deutliche Zuwächse verzeichneten dagegen die Discounter im Bio-Bereich. „Die Verbraucher kaufen weiterhin Bio, aber billiger“, berichtet Kecskes.

Nach neuesten Zahlen der GfK ist der Umsatz in Bio-Supermärkten binnen eines Jahres um 10,8 Prozent eingebrochen. Die Reformhäuser und Naturkostläden verzeichneten sogar ein Minus von 37,5 Prozent.

„Schaut man sich nur die Zahlen aus dem Fachhandel an, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Bio angesichts der hohen Inflation keine so große Rolle mehr im Verbraucherbewusstsein spielt. Aber das stimmt nicht», sagte Kecskes. Bio gewinnt sogar Marktanteile. Doch die Menschen haben ihr Einkaufsverhalten deutlich verändert, um angesichts der gestiegenen Preise ihren Wunsch nach nachhaltigem Konsum mit ihrem schwindenden finanziellen Spielraum in Einklang zu bringen.

Laut Kecskes sei seit Ende letzten Jahres zu beobachten, dass die Menschen weniger in den oft als teuer empfundenen Bioläden einkauften und stattdessen nach günstigeren Alternativen Ausschau hielten. Schritt für Schritt haben viele Verbraucher den Bio-Einkauf in klassische Supermärkte wie Rewe oder Edeka verlagert. „Jetzt sehen wir aufgrund der starken Preissteigerungen die nächste Stufe“, sagte Kecskes. Beim Einkauf im Supermarkt steigen immer mehr Menschen von Bio-Markenprodukten auf Bio-Handelsmarken um. Oder die Bio-Produkte würden direkt beim Discounter gekauft.