Die Menschen, die in Flugzeugen leben

Nachdem Jo Ann Ussery ihr Haus durch ein Feuer verloren hatte, hatte sie eine seltsame Idee: in einem Flugzeug zu leben.

Sie kaufte eine alte Boeing 727, die für den Schrottplatz bestimmt war, ließ sie auf ein Grundstück verschiffen, das ihr bereits gehörte, und verbrachte sechs Monate mit der Renovierung, wobei sie die meisten Arbeiten selbst erledigte. Am Ende hatte sie ein voll funktionsfähiges Zuhause mit über 1.500 Quadratmetern Wohnfläche, drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern und sogar einem Whirlpool – wo früher das Cockpit war. Alles für weniger als 30.000 $ oder etwa 60.000 $ in heutigem Geld.

Ussery – eine Kosmetikerin aus Benoit, Mississippi – hatte keine berufliche Verbindung zur Luftfahrt und folgte dem ausgefallenen Vorschlag ihres Schwagers, eines Fluglotsen. Sie lebte von 1995 bis 1999 in dem Flugzeug, als es irreparabel beschädigt wurde, nachdem es von dem Lastwagen gefallen war, der es an einen anderen Ort in der Nähe gebracht hatte, wo es für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen wäre.

Obwohl sie nicht die erste Person war, die jemals in einem Flugzeug lebte, wirkte ihre makellose Umsetzung des Projekts inspirierend. Ende der 1990er-Jahre war Bruce Campbell, ein Elektroingenieur mit Privatpilotenlizenz, von ihrer Geschichte beeindruckt: „Ich fuhr nach Hause und hörte zu [the radio,] und sie hatten Jo Anns Geschichte, und es war erstaunlich, dass ich nicht von der Straße abkam, weil ich mich ganz darauf konzentrierte. Und am nächsten Morgen habe ich telefoniert“, sagt er.

Campbell lebt nun seit über 20 Jahren in seinem eigenen Flugzeug – ebenfalls eine Boeing 727 – in den Wäldern von Hillsboro, Oregon: „Ich stehe immer noch auf Jo Anns Schulter und bin dankbar für den Proof of Concept.“ Er bereut nichts: „Ich würde niemals in einem konventionellen Zuhause leben. Keine Chance. Wenn Scotty mich in die innere Mongolei beamen, meine Fingerabdrücke löschen und mich zwingen würde, in einer konventionellen Struktur zu leben, würde ich tun, was ich tun muss, um zu überleben – aber ansonsten ist es jederzeit ein Jetliner für mich.“

Das soll nicht heißen, dass er nichts anders machen würde: „Ich habe viele Fehler gemacht, darunter auch den Riesenfehler: Partnerschaft mit einem Bergungsunternehmen. Das zu vermeiden und eine überlegene Transportlogistik einzusetzen, senkt die Kosten erheblich“, erklärt er.

Sein Projekt kostete insgesamt 220.000 US-Dollar (nach heutigem Wert etwa 380.000 US-Dollar), von denen etwa die Hälfte für den Kauf des Flugzeugs aufgewendet wurde. Er sagt, das Flugzeug gehörte Olympic Airways in Griechenland und wurde 1975 sogar zum Transport der sterblichen Überreste des Magnatenbesitzers der Fluggesellschaft, Aristoteles Onassis, eingesetzt: „Ich kannte die Geschichte des Flugzeugs damals nicht. Und ich wusste nicht, dass es ein altes Interieur im 707-Stil hatte. Es war wirklich, wirklich schrecklich im Vergleich zu modernen Standards. Es war funktional, aber es sah einfach alt und grob aus. Vielleicht die schlechteste Wahl für ein Zuhause.“

Infolgedessen musste Campbell einige Jahre im Flugzeug arbeiten, bevor er darin leben konnte. Die Innenräume sind schnörkellos, mit einer primitiven Dusche aus einem Plastikzylinder und einem Futonsofa als Bett. In der härtesten Zeit des Winters zieht sich Campbell traditionell nach Miyazaki zurück, einer Stadt im Süden Japans mit subtropischem Wetter, wo er eine kleine Wohnung besitzt. Aber die Pandemie hat dies erschwert, und seit drei Jahren lebt er das ganze Jahr über im 727.

Mit der Absicht, auch in Japan ein Flugzeug nach Hause zu bringen, sagte er, er hätte 2018 fast ein zweites Flugzeug gekauft – eine 747-400 –, aber der Deal scheiterte in letzter Minute, weil die Fluggesellschaft (die Campbell nicht verraten wird) entschieden hat um das Flugzeug länger als erwartet im Einsatz zu halten: „Wir mussten das Projekt auf Eis legen, und so steht es bis heute“, sagt er.

Campbell bekommt häufig Besuch und bietet sogar kostenlose Übernachtungen im Flugzeug an, während er im Sommer größere öffentliche Veranstaltungen mit Vergnügungsattraktionen veranstaltet: „Auf dem rechten Flügel treten Künstler auf, Gäste tanzen vor oder hinter dem Flügel im Wald, was für Die großen Konzerte füllen sich mit allen möglichen Freizeiteinrichtungen. Sie sind keine Disneyland-Klasse – nur tragbare Stände mit verschiedenen Kuriositäten und kleinen Nachbildungen, aber sie machen Spaß.“

Wenn Sie denken, dass das Leben in einem Flugzeug extravagant genug ist, wie wäre es dann mit einem Leben zu zweit? Das ist der Plan für Joe Axline, der eine MD-80 und eine DC-9 besitzt und nebeneinander auf einem Grundstück in Brookshire, Texas, sitzt. Axline lebt seit über einem Jahrzehnt im MD-80 – nachdem er sich am 1. April 2011 scheiden ließ – und plant, das DC-8 zu renovieren und mit Erholungsbereichen wie einem Kino und einem Musikzimmer auszustatten. Er nennt seinen großen Plan „Projekt Freiheit“.

„Ich habe weniger als eine Viertelmillion Dollar für das ganze Projekt“, sagt Axline, der nur sehr geringe laufende Kosten hat, weil er das Land besitzt und einen eigenen Brunnen und ein eigenes Kanalisationssystem gebaut hat: „Das einzige, was ich noch Strom übrig haben“, fügt er hinzu.

Jahrelang teilte er sogar das Flugzeug mit seinen Kindern: „Die Kinder sind jetzt weg, also bin ich allein. Wenn Sie in einem Haus leben, haben Sie viel Platz, aber es ist alles verschwendeter Platz. Mein Hauptschlafzimmer ist 10 mal 18 Fuß groß, was keine schlechte Größe für ein Schlafzimmer ist. Ich habe zwei Fernseher drin, viel Platz zum Herumlaufen. Mein Wohnzimmer hat eine gute Größe, das Esszimmer bietet Platz für vier, ich kann genug Essen für eine ganze Menge Leute kochen, wenn sie vorbeikommen. Ich habe auch eine Dusche und eine Toilette, sodass ich nicht aus dem Flugzeug steigen muss, um auf die Toilette zu gehen. Das einzige, was ich hier nicht habe, was ich in einem Haus hätte, sind Fenster, die sich öffnen lassen“, erklärt er und fügt hinzu, dass er nur die Türen des Flugzeugs öffnet, um frische Luft hereinzulassen.

Die Flugzeuge sind von nahe gelegenen Straßen aus zu sehen, und Axline sagt, dass viele Fahrer – ihre Neugier geweckt – am Ende vorbeischauen: „Ich habe jeden Tag drei oder vier Leute. Ich nenne sie meine Touristen,“ er sagt. „Sie fahren vorbei und denken, das ist so cool. Meistens winke ich ihnen überall zu. Ich werde sagen, wenn du etwas Zeit hast, gebe ich dir eine Tour. Und wenn ich an diesem Tag das Bett nicht gemacht habe, wen interessiert das? Mal sehen, wie echte Menschen leben.“

Auch Axline interessierte sich für eine Boeing 747 – das Leben in der „Königin der Lüfte“ ist der große Traum des Flugzeugbesitzers – gab aber auf, als er mit den Versandkosten konfrontiert wurde: „Das Flugzeug selbst kostete etwa 300.000 Dollar, aber die Versandkosten war 500.000 $. Eine halbe Million Dollar, um es zu bewegen. Das liegt daran, dass man es nicht durch die Straßen fahren kann, man müsste es auseinanderreißen, zerschneiden, in Scheiben und Würfel schneiden und dann wieder zusammensetzen.“

Es gibt andere bemerkenswerte Beispiele von Flugzeugen, die zu Wohnhäusern umgebaut wurden. Einer der frühesten ist eine Boeing 307 Stratoliner, die einst dem Milliardär und Filmregisseur Howard Hughes gehörte, der ein Vermögen für die Umgestaltung des Innenraums ausgegeben hat, um ihn in ein „fliegendes Penthouse“ zu verwandeln. Nachdem es durch einen Hurrikan beschädigt worden war, wurde es in eine extravagante Motoryacht umgewandelt und schließlich in den 1980er Jahren von dem in Florida lebenden Dave Drimmer gekauft, der es umfassend renovierte und in „The Cosmic Muffin“ umbenannte. Er lebte 20 Jahre lang in dem Flugzeug-Boot-Hybrid, bevor er es schließlich 2018 dem Florida Air Museum schenkte.

Der amerikanische Country-Sänger und Nashville Hall of Famer Red Lane, der eine Vergangenheit als Flugzeugmechaniker hatte, lebte jahrzehntelang in einer umgebauten DC-8, die er Ende der 1970er Jahre vor dem Schrottplatz rettete. Lane, der 2015 verstarb, bereute es ebenfalls nicht: „Ich bin noch nie an diesem Ort aufgewacht und hätte mir gewünscht, ich wäre woanders“, verriet er 2006 in einem Fernsehinterview.

Diejenigen, die ein oder zwei Nächte in einem Flugzeug nach Hause erleben möchten, haben einige Möglichkeiten in Form von Hotels; in Costa Rica bietet das Costa Verde Hotel eine komplett renovierte Boeing 727 – komplett mit zwei Schlafzimmern und einer Terrasse mit Meerblick; in Schweden ist Jumbo Stay ein Hotel, das komplett in eine Boeing 747 gebaut wurde und auf dem Gelände des Flughafens Arlanda in Stockholm steht. Und wenn Sie nur feiern möchten, gibt es eine weitere Boeing 747, die für Veranstaltungen mit bis zu 220 Personen am Cotswold Airport in England, etwa 100 Meilen westlich von London, gemietet werden kann.

Wer die Übergangsunterkunft hinter sich lassen und in einem Flugzeugrumpf voll durchstarten will, muss allerdings bereit sein für Herausforderungen: „Man muss die Leidenschaft dafür haben, das zu wollen, weil es so viele Probleme geben wird Sie müssen berücksichtigen, dass es überwältigend werden kann“, sagt Joe Axline, der die Beschaffung der richtigen Flugzeugzelle und die Suche nach einem geeigneten Standort als eine der größten Hürden auflistet.

Das ist vielleicht der Grund, warum mehrere Besucher von Bruce Campbell im Laufe der Jahre Interesse daran bekundeten, diesen Lebensstil anzunehmen, aber keiner hat den Traum jemals in die Realität umgesetzt: „Ich denke, es ist ziemlich schwierig für die Leute: Einige meiner Gäste sind davon überzeugt, dass sie es tun wollten, und Ich habe ihnen artikulierte Anweisungen geschickt, um ihnen Schritt für Schritt zu helfen, aber keine hat sich in Bewegung gesetzt“, sagt er.

Aber lassen Sie sich davon nicht entmutigen, fügt Campbell hinzu: „Mein wichtigster Rat ist, es zu tun. Lassen Sie niemanden Ihr Vertrauen erschüttern. Erarbeiten Sie die gesamte Logistik und tun Sie es einfach.“