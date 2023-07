Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin machte einen Deal, nach Weißrussland zu gehen – doch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass nur wenige seiner Söldner dort gelandet seien.

In einem Interview mit POLITICO am Mittwoch sagte der Anführer der Verteidigungsallianz, dass die Wagner-Streitkräfte zwar weiterhin in Afrika und abseits der Front in der Ukraine aktiv seien, aber dass nicht viele in Weißrussland angekommen seien.

Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko vermittelte Prigoschin nach einer gescheiterten Meuterei in Russland einen Deal für die Reise in sein Land, was Befürchtungen über Wagners mögliche zukünftige Präsenz in der Region auslöste.

„Wir haben einige Vorbereitungen für die Stationierung der Wagner-Streitkräfte gesehen“, sagte Stoltenberg. Aber er fügte hinzu: „Wir haben bisher noch nicht so viele von ihnen ankommen sehen.“

„Wir verfolgen natürlich aufmerksam, was in Weißrussland vor sich geht“, sagte Stoltenberg. „Was wir gesehen haben, ist, dass die Wagner-Truppen weiterhin in Afrika operieren“, bemerkte er und betonte, dass zwar nicht viele nach Weißrussland gegangen seien, „einige jedoch in der Ukraine, aber nicht an der Front.“

Dennoch war der Generalsekretär in seiner Einschätzung, was als nächstes auf Wagner zukommt, zurückhaltend.

„Ich denke, es ist noch etwas zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen“, sagte er, welche Konsequenzen die jüngsten Ereignisse für Wagner haben werden.

Auf die Gegenoffensive der Ukraine angesprochen, zeigte sich der Generalsekretär optimistisch, räumte jedoch ein, dass die Streitkräfte Kiews auf dem Schlachtfeld großen Herausforderungen gegenüberstehen.

„Die Ukrainer haben Fortschritte gemacht, aber sie stehen vor heftigen Kämpfen“, sagte er. „Sie stehen vor schwierigem Terrain und fest verankertem russischen Widerstand“, sagte der NATO-Chef und verwies auf „viele vorbereitete Verteidigungslinien“.

„Das hat sich natürlich auf das Tempo des Fortschritts ausgewirkt“, sagte der Generalsekretär. „Kriege sind schwer vorherzusagen.“

Die Ukrainer, fügte der Generalsekretär hinzu, „drängen weiter, sie machen weiterhin einige Fortschritte.“