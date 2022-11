Die meisten Truthähne leben nur wenige Monate nach einer Begnadigung durch den Präsidenten

Nehmen Sie zum Beispiel andere frühere, entzückend benannte National Thanksgiving Turkeys und ihre Alternativen – „Wishbone“ und „Drumstick“, „Tater“ und „Tot“, „Abe“ und „Honest“. Die meisten lebten nur wenige Monate, nachdem sie begnadigt worden waren. Nur Tater, der 2016 vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama begnadigt wurde, „übertraf alle Erwartungen“, indem er zwei Jahre lebte, sagte Rami Dalloul, der bei der Pflege von Puten nach der Begnadigung an der Virginia Tech hilft.

Für den Tierschutz Befürwortern sind die begnadigten Truthähne ein nationales Beispiel dafür, wie weit kommerzielle Züchter gehen, um sicherzustellen, dass Vögel für amerikanische Abendessen gut gemästet werden, auf Kosten der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere.

„Hunderte Millionen Puten werden genetisch manipuliert, um unnatürlich fettleibig zu werden, was eine enorme Menge an schmerzhaften Beindeformitäten, Gelenkschmerzen und Herzproblemen verursacht“, sagte Josh Balk, Vizepräsident für Nutztierschutz bei der Humane Society of the United States.

Wie Ein Branchenbericht stellt fest, dass die Vögel so gezüchtet werden, dass sie so schnell wachsen, dass sie oft an Skelett- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, was „Ben Franklins auf Bäumen sitzenden ‚Bird of Courage‘ in ein flugunfähiges Gigant verwandelt“.

Die riesigen, weiß gefiederten Massen, die in Erbsen und Karotten umbenannt wurden, sehen sicherlich ganz anders aus als wilde Truthähne, die von Natur aus braun sind und nur halb so viel wiegen wie ein kommerziell gezüchteter Truthahn. Die begnadigten Vögel kamen jeweils auf etwa 40 Pfund; wilde Truthähne wiegen normalerweise 20 bis 30 Pfund.

Kommerziell gezüchtete Truthähne sind so groß, dass ihre Skelette das zusätzliche Gewicht nicht bewältigen können, was sie flugunfähig macht. Sie leiden auch unter Gelenkproblemen und können sich nicht auf natürliche Weise fortpflanzen.

„Herkömmliche Truthähne werden zum Verzehr gezüchtet“, sagte Beth Breeding, Vizepräsidentin für Kommunikation bei der National Turkey Federation, die dem Präsidenten jedes Jahr die begnadigten Truthähne überreicht. „Ihre Lebensdauer kann variieren, wenn sie nicht für diesen Zweck genutzt wird.“

Trump sagte, Erbsen und Karotten seien die ersten National Thanksgiving Truthühner, die in South Dakota aufgezogen wurden. Laut einem Poolbericht des Weißen Hauses waren ihre ursprünglichen Namen Jeff und Ruben. Alle 50 Vögel der diesjährigen „Präsidentschaftsherde“ wurden in Huron, South Dakota, aufgezogen.

Seit Juni wurden die Vögel verschiedenen Tests unterzogen, um herauszufinden, wer am besten mit großen Menschenmengen, hellen Lichtern und lauter Musik zurechtkommt. Sie wurden mit einer Diät aus Mais und Sojabohnenmehl gefüttert, um sie zu mästen, mit der Erwartung, dass fast alle von ihnen zum Abendessen geschickt würden. Erbsen und Karotten waren die Wahl der Herde, und Erbsen gewann das Recht, das offizielle nationale Erntedankfest der Türkei über eine Online-Umfrage zu sein.

Das Paar wird nun von der Abteilung für Tier- und Geflügelwissenschaften der Virginia Tech betreut, und die Schule wird für das Essen und die medizinische Versorgung aufkommen.

Dalloul, der jeden Tag für die Kontrolle der Vögel in Gobbler’s Rest verantwortlich ist, sagte, dass die Truthähne des Präsidenten auf dem Campus herumlaufen dürfen und allgemein als Prominente behandelt werden, was noch lange nach den Thanksgiving-Feiertagen eine Menge bewundernder Fans anzieht.

Aber erstklassige Pflege und tierärztliche Betreuung können nur so viel bewirken. „Wir kümmern uns wirklich gut um sie und versuchen, sie auf etwa dem gleichen Gewicht zu halten“, sagte Dalloul. Aber, fügte er hinzu, „sie haben keine lange Lebenserwartung, weil sie kommerzielle Vögel sind. Wenn Vögel ein Jahr lang leben, ist das eine sehr große Sache.“