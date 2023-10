KHAN YOUNIS, Gazastreifen (AP) – Nachrichten aus dem Inneren des belagerten Gazastreifens dringen in dringenden Tönen von den wenigen Palästinensern nach draußen, die es noch schaffen, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, nachdem heftige israelische Bombardierungen die überfüllte Enklave in einen Kommunikationsausfall gestürzt haben.

Der Mobilfunk- und Internetdienst wurde am späten Freitag für den größten Teil des Gazastreifens abrupt eingestellt, als Israel seine Bodenoperationen ausweitete und heftige Luftangriffe startete, die den Nachthimmel mit wütenden orangefarbenen Blitzen erhellten. Einige wenige Palästinenser mit internationalen SIM-Karten oder Satellitentelefonen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Nachrichten zu verbreiten.

Die 28-jährige palästinensische Journalistin Hind al-Khoudary war erschöpft und fürchtete, ihre Verbindung zur Welt sei so schwach, dass sie jeden Moment abbrechen könnte. Sie sagte, die massiven Luftangriffe, die den Boden erschütterten, übertrafen alles, was sie in den letzten drei Wochen oder überhaupt erlebt hatte die vier vorangegangenen Israel-Hamas-Kriege.

„Es war verrückt“, sagte sie.

Nach wochenlanger totaler israelischer Belagerung spürten die Palästinenser in Gaza, wie sich der Schraubstock verschärfte. Soziale Medien waren eine Lebensader für Palästinenser, die unbedingt Nachrichten erhalten und ihre schreckliche Notlage mit der Welt teilen wollten. Jetzt war sogar das weg. Viele waren von Hoffnungslosigkeit und Angst erfüllt, als das israelische Militär eine neue Phase seines Krieges ankündigte, der als Reaktion auf einen blutigen grenzüberschreitenden Angriff der Hamas am 7. Oktober eingeleitet wurde und Truppen in den Gazastreifen einmarschierten.

Anwohner huschten am Samstag unter schwerem Bombardement durch heruntergekommene Viertel, um nach ihren Angehörigen zu sehen. Sanitäter jagten dem Donner von Artillerie und Bomben, weil sie keine Notrufe empfangen konnten. Überlebende zogen die Toten mit bloßen Händen aus den Trümmern und verluden sie in Autos und Eselskarren.

„Es ist eine Katastrophe“, sagte Anas al-Sharif, ein freiberuflicher Journalist. „Ganze Familien bleiben unter den Trümmern liegen.“

Der freiberufliche Fotojournalist Ashraf Abu Amra im Norden des Gazastreifens teilte per WhatsApp mit, dass ihn Panik und Verwirrung umzingelten.

„Es ist kaum möglich, diese Nachricht zu senden“, sagte er. „Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, dass die internationale Gemeinschaft sofort eingreifen und die Menschen in Gaza vor dem Tod retten muss.“

Lokale Journalisten, die täglich in den sozialen Medien posteten, durchsuchten das 360 Quadratkilometer (140 Quadratmeilen) große Gebiet, um auch nur eine fleckige Verbindung zu finden. Einige zogen näher an die südliche Grenze zu Ägypten, in der Hoffnung, das Netzwerk dieses Landes zu übernehmen. Andere hatten ausländische SIM-Karten und spezielle Router, die eine Verbindung zum israelischen Netzwerk herstellten.

Mohammed Abdel Rahman, ein Journalist im nördlichen Gazastreifen, verfolgte die ganze Nacht über die israelischen Luftangriffe und stellte fest, dass sich die Angriffe auf die nördliche Grenze des Streifens zu Israel konzentrierten.

„Während wir sprechen, findet gerade ein neuer Bombenanschlag statt“, sagte er, während im Hintergrund das Dröhnen der Explosionen zu hören war. „Es gibt eine Explosion, Schüsse und Zusammenstöße sind nahe der Grenze zu hören.“

„Aufgrund der mangelnden Kommunikation wissen wir nicht, ob es Tote oder Verletzte gibt“, fügte Abdel Rahman hinzu.

Als das Tempo der Bombardierung am Samstagmorgen nachließ, eilten die Bewohner zu den Häusern ihrer Angehörigen, zu denen sie über Nacht den Kontakt verloren hatten.

„Die Menschen sind derzeit zu Fuß unterwegs und benutzen ihre Autos, weil es kein Internet gibt“, sagte al-Khoudary. „Jeder schaut nach uns, sieht uns, und jetzt werden wir nach anderen sehen.“

Sie begab sich direkt zum Shifa-Krankenhaus, dem größten Krankenhaus in Gaza, wo die Ärzte, erschöpft von der Behandlung eines Patienten nach dem anderen mit schwindendem Treibstoff und schwindender medizinischer Versorgung, weitermachten, trotz der Menschenmassen von etwa 50.000 Menschen, die auf dem Gelände Schutz suchten.

Laut al-Khoudary strömten die Verwundeten aus dem Flüchtlingslager Shati in Gaza-Stadt, wo israelische Bomben in der Nacht zuvor Zerstörung angerichtet hatten.

Gesundheitsbehörden in Gaza und UN-Organisationen warnten, dass der Stromausfall die humanitäre Krise in Gaza verschärft habe.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen sagte, die Kommunikationsausfälle hätten ein überlastetes Gesundheitssystem lahmgelegt. Als der Sprecher des Ministeriums, Ashraf al-Qidra, auf einer Pressekonferenz, die vom Satellitensender Al Jazeera aus dem Krankenhaus live übertragen wurde, vor Reportern sprach, postierte sich ein älterer Mann mit Brille direkt hinter dem Podium.

Während al-Qidra sprach, winkte der Mann in die Kamera und zeigte mit den Händen gen Himmel – offenbar in der Hoffnung, jemandem in der Ferne zu versichern, dass er am Leben sei.

Internationale Hilfsorganisationen, deren begrenzte Aktivitäten innerhalb der Enklave vor dem Zusammenbruch standen, sagten, sie könnten ihre Mitarbeiter fast 24 Stunden nach dem Stromausfall nicht erreichen.

Der Chef des Palästinensischen Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, Philippe Lazzarini, verfasste einen öffentlichen Brief an seine Mitarbeiter in Gaza, in dem er „enorme Sorge“ um ihre Sicherheit zum Ausdruck brachte.

„Ich hoffe ständig, dass diese Hölle auf Erden bald ein Ende hat und dass Sie und Ihre Familien in Sicherheit sind“, schrieb er. „Du bist das Gesicht der Menschheit in einer ihrer dunkelsten Stunden.“

Ärzte ohne Grenzen sagten, die Gruppe habe seit Freitag, 20 Uhr, nicht mehr mit ihrem Team in Gaza kommuniziert.

„Wir können unser Team nicht in verschiedene Einrichtungen schicken, weil wir keine Möglichkeit haben, uns mit ihnen abzustimmen“, sagte Guillemette Thomas, die regionale medizinische Koordinatorin, aus Paris. „Das ist wirklich eine kritische Situation.“

Kullab berichtete aus Bagdad und Magdy aus Kairo. Die assoziierte Presseautorin Isabel DeBre in Jerusalem hat zu diesem Bericht beigetragen.

Vollständige AP-Abdeckung: https://apnews.com/hub/israel-hamas-war.

Najib Jobain, Samya Kullab und Samy Magdy, The Associated Press