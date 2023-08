Angesichts dessen, dass ihre Mutter Janice Als Sexualtherapeutin hatte Bilson schon immer ein gewisses Maß an Geborgenheit bei Gesprächen, die andere als unangenehm empfinden könnten.

„Das Aufwachsen in einem Haushalt, der so sexpositiv, frei und offenherzig war … hat mich auf jeden Fall offensichtlicher gemacht, offener über Dinge zu reden“, sagte sie gegenüber Yahoo! Das Leben Die Entspannung Serie im Juli. „Das sind die Dinge, die Frauen durchmachen, und es gibt nichts, was damit zusammenhängt und das Gefühl vermittelt: ‚Oh, darüber sollte ich nicht reden.‘“

Und deshalb hat Bilson das auf den Markt gebracht Breite Ideen Podcast mit ihrer besten Freundin seit 25 Jahren, Olivia Allenim Jahr 2022. In der Show begrüßt sie eine Vielzahl von Gästen, um eine Reihe breiter Themen zu diskutieren, darunter Sex, Untreue und psychische Gesundheit, frei von Filtern oder falschen Nettigkeiten.

„Ich bin etwas verwirrter, aber es ist schön, mich damit frei fühlen zu können“, sagte Bilson zu E! Neuigkeiten damals. „Authentisch ist das bessere Wort und ich denke, die Menschen sehnen sich mehr denn je danach.“

Bilson erklärte, sie wolle einen „sicheren Raum“ für Frauen bieten, in dem sie ihre Erfahrungen austauschen können, und sagte, sie wolle, dass sich der Podcast wie ein wöchentlicher Treffpunkt mit „wahren Freunden“ anfühle, die sich nicht gegenseitig verurteilen.

„Es geht einfach darum, diese Seelenschwestern zu haben, mit denen man alles durchmachen kann, die alles durchgemacht haben und die einen nie verurteilen werden“, sagte sie. „Es fühlte sich einfach so an, als würden meine besten Freunde und ich ständig diese Gespräche führen. Warum sollte man das nicht zur Norm machen?“