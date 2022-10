Die meisten Nobelpreisträger entwickeln Theorien; Ben Bernanke setzte seine in die Praxis um

Kritiker fragen manchmal, was praktische gute Wirtschaftstheorie geleistet hat. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen an Ben Bernanke am Montag zusammen mit Douglas Diamond der University of Chicago und Philipp Dybvig der Washington University in St. Louis liefert eine Gegenerwiderung. Die Preisträger entwickelten eigenständig die theoretischen Grundlagen dafür, warum Banken existieren und warum Bankenpaniken weh tun. Herr Bernanke setzte diese Theorien in die Praxis um, als der Einsatz kaum höher hätte sein können: als Vorsitzender der Federal Reserve während der globalen Finanzkrise von 2007-09.

Das gesamte Finanzwesen hat mit einem Problem zu tun, das als „Informationsasymmetrie“ bekannt ist: Kreditnehmer wissen mehr über ihre Kreditwürdigkeit als Kreditgeber. Sparer können nicht alle Sorgfaltspflichten erfüllen, die erforderlich sind, um festzustellen, wer ein sicherer Kreditnehmer ist. Außerdem wollen sie ihr Geld oft ohne Vorankündigung zurück, bevor sich das Projekt des Kreditnehmers rentiert hat.