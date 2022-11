Nur große Verbündete haben ungenutztes Potenzial, Kiew weiter zu bewaffnen, stellt der Bericht fest

Westliche Waffenvorräte sind nach unzähligen Waffentransfers in die Ukraine angespannt, was es für NATO-Militärs zunehmend schwierig macht, mit den Zusagen der Politiker Schritt zu halten, Kiew so lange wie nötig mit allem zu unterstützen, was es braucht, berichtete die New York Times am Samstag.

„Kleinere Länder haben ihr Potenzial ausgeschöpft“ und laut einem NATO-Beamten sind es mindestens 20 der 30 Mitglieder des Bündnisses „ziemlich abgedroschen“, schrieb die Zeitung. Nur „größere Verbündete“, darunter Frankreich, Deutschland, Italien und die Niederlande, über genügend Lagerbestände verfügen, um ihre Waffenlieferungen in die Ukraine fortzusetzen oder möglicherweise zu erhöhen.

Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine Ende Februar haben die USA und ihre westlichen Verbündeten Kiew Sicherheitshilfe in Milliardenhöhe in Höhe von fast 40 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, was jetzt dem gesamten jährlichen Verteidigungsbudget Frankreichs entspricht. Moskau hat wiederholt davor gewarnt, dass die Waffenlieferungen den Konflikt nur verlängern und das Risiko eines direkten Konflikts zwischen Russland und der NATO erhöhen würden.









Während die Ukraine weiterhin nach mehr Waffen verlangt, gehen die Lagerbestände der EU zur Neige, Deutschland bereits „an seine Grenzen stoßen“ ab Anfang September. In der Zwischenzeit hat Litauen, das keine Waffen mehr zu spenden hat, die Alliierten aufgefordert, die Ukraine abzugeben „alles, was wir haben.“

US-Präsident Joe Biden hat geschworen, die Waffenpipeline offen zu halten „so lange es nötig ist,“ aber selbst amerikanische Militärvorräte haben nach wiederholten Lieferungen nach Kiew ihren Tribut gefordert. Bereits im März, nur wenige Wochen nach Beginn des Ukraine-Konflikts, bemühte sich das US-Verteidigungsministerium, Tausende von schultergefeuerten Raketen, die nach Kiew geliefert wurden, wieder aufzufüllen. Bis August waren US-Vorräte an 155-mm-Artilleriemunition vorhanden „unangenehm niedrig“, laut Wall Street Journal.

Das jüngste Informationsblatt des Pentagon enthält seit Februar genehmigte direkte Militärhilfe in Höhe von mehr als 19 Milliarden US-Dollar, darunter über 46.000 Panzerabwehrsysteme, fast 200 Haubitzen, 38 Langstrecken-Artillerie-Raketensysteme mit hoher Mobilität (HIMARS) und eine Litanei anderer schwerer Waffen , Fahrzeuge und Munition – sowie über 920.000 155-mm-Artilleriegeschosse.













Die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) wies zuvor darauf hin, dass das amerikanische Militär es ist „nicht strukturiert, um einen ausgedehnten Konflikt zu bekämpfen oder zu unterstützen“, während die Verteidigungsindustrie ist „Größe für Produktionsraten in Friedenszeiten“, und die Erweiterung der Fähigkeiten würde Jahre dauern.

Die NATO investiert stark in die Ukraine, wobei die Mitglieder des Bündnisses auch Ausbildungs- und Geheimdienstkapazitäten bereitstellen. Trotz dieses „Beispiellose Unterstützung“ Das hat der Generalsekretär des Militärblocks, Jens Stoltenberg, wiederholt behauptet „Die NATO ist keine Konfliktpartei.“

Moskau sieht das anders. Mehrere hochrangige Beamte, darunter Außenminister Sergej Lawrow, haben die NATO beschuldigt, Krieg gegen Russland zu führen „durch Stellvertreter“, während Putin Russland als kämpfend beschrieben hat „die gesamte westliche Militärmaschinerie“.