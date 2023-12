Die meisten Hamburger Kinder scheitern an diesen Gymnasien. Besonders viele Hamburger Kinder scheitern an diesen Schulen

Die 6. Klasse ist für Hamburger Oberstufenschüler von entscheidender Bedeutung: Wer am Ende des Schuljahres schlechte Noten hat, wird von der Schule geflogen. Das bedeutet, dass er oder sie dann in die siebte Klasse einer Bezirksschule wechseln muss. Eine aktuelle Antwort des Senats auf eine Linken-Anfrage zeigt, welche Hamburger Schulen die meisten Kinder nach der 6. Klasse verlassen müssen und wo es nur wenige Wechsler gibt. Auffällig ist auch, dass nicht alle Kinder die gleichen Chancen haben.

Auffällig ist, dass Schulen mit vielen Schulabgängern häufig einen niedrigen Sozialindex aufweisen. Dieser Index zeigt die sozioökonomische Zusammensetzung der Schülerschaft auf einer Skala von eins bis sechs: Eine Eins ist die niedrigste Bewertungsstufe für Schulen mit vielen Kindern aus schwierigen Verhältnissen. Eine Sechs erhalten Schulen, die eher von Kindern aus privilegierten Verhältnissen besucht werden.

Hier scheitern die meisten Sechstklässler

Das Gymnasium Marienthal im Kreis Wandsbek weist mit rund 26 Prozent die höchste Schulabschlussquote auf. Der Sozialindex der High School beträgt zwei. Dahinter liegt das Helmut-Schmidt-Gymnasium (Wilhelmsburg) mit knapp 24 Prozent und ebenfalls einem Sozialindex von zwei.

Weitere Gymnasien, die oft gewechselt werden mussten: das Gymnasium Osterbek (Bramfeld) mit rund 21 Prozent und einem Sozialindex von vier. Das Goethe-Gymnasium (Lurup) mit rund 22 Prozent und einem Index von drei und das Louise-Weiß-Gymnasium (Hamm) mit rund 19 Prozent und einem Index von zwei.

Große Unterschiede zwischen den Hamburger Gymnasien

Umgekehrt weisen Gymnasien mit niedrigen Abschlussquoten einen hohen Sozialindex auf. Weniger als ein Prozent aller Schüler des Walddörfer Gymnasiums (0,6), des Johanneums (0,7) und des Othmarschen-Gymnasiums (0,9) wechselten ihre Schulform. Alle drei Schulen werden mit dem höchsten Sozialindex von sechs bewertet. Weniger als zwei Prozent der Schüler des Rissen-Gymnasiums (1,2), des Blankenese-Gymnasiums (1,8) und des Christianeums (1,8) mussten ihren Schulabschluss machen. Sie alle haben auch einen hohen Sozialindex.

Hamburgs Grundschullehrer sprechen eine Empfehlung für die weiterführende Schule aus – doch ob ein Kind auf die Bezirksschule oder das Gymnasium geht, entscheiden letztlich Eltern und Kinder. Wer es am Ende der sechsten Klasse aufgrund seiner Noten nicht in die siebte Klasse des Gymnasiums schafft, wird von der Schule verwiesen.

Studierende haben nicht die gleichen Startchancen

Im Schuljahr 2022/23 waren stadtweit insgesamt 709 Schüler betroffen. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Die Zahl ähnelt der im Schuljahr 2021/22, als 710 Schüler ihren Abschluss machten.

Aber warum gibt es so große Unterschiede zwischen den Schulen? „Schüler aus sozial benachteiligten Bezirken erzielen in Deutschland wie in allen anderen westlichen Ländern grundsätzlich schwächere schulische Leistungen“, heißt es von der Schulbehörde. Wissenschaftler führten dies auf die unterschiedliche Bildung und Erziehung in den Familien zurück. „Bereits im Alter von drei Jahren weisen Kinder aus sozial schwachen Familien einen erheblichen Lerndefizit auf.“

Nicht alle Studierenden haben zu Hause die gleichen Startchancen (Symbolbild). dpa Nicht alle Studierenden haben zu Hause die gleichen Startchancen (Symbolbild).

Durch viele Fördermaßnahmen für Schulen in sozial benachteiligten Standorten, wie mehr Lehrstellen, mehr Förderangebote und kleinere Klassen, gelingt es Hamburg, diese Unterschiede zwischen den Kindern einigermaßen auszugleichen. Als Beispiel nennen die Schulbehörden die guten Ergebnisse der Hamburger Viertklässler im Bereich „Lesen“ im Vergleich zu den anderen Stadtstaaten.

Links: Empfehlung fürs Gymnasium abschaffen

„Leider machen die Eltern und die Unterstützung von dort weiterhin einen großen Unterschied“, sagt Sabine Boeddinghaus, Schulexpertin der Linken, gegenüber MOPO. „Man muss aber auch sagen, dass es zum Beispiel in Wilhelmsburg nur ein Gymnasium gibt, auf das alle gehen wollen.“ Boeddinghaus hält es für wichtig, dass die Schulen in diesen Gebieten besser ausgestattet werden, um mehr Eltern anzusprechen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Initiative fordert: Schulpflicht abschaffen!

Dem Linken-Politiker wäre es am liebsten, wenn die Abiturempfehlung komplett abgeschafft würde. Die Umfrage ergab außerdem, dass fast 40 Prozent der Schulformwechsel eine Empfehlung für ein Gymnasium hatten. „Bei dieser Quote könnten Lehrer genauso gut nur raten. Für die Schulformempfehlung gibt es ohnehin keine pädagogische Begründung“, sagt Boeddinghaus.