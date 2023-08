Ganze 85 % der Medienzitate zum militärischen Engagement der USA stammen von jemandem, der von der Verteidigungsindustrie bezahlt wird

Experten mit wichtig klingenden Titeln, die mit akademisch klingenden Einheiten verbunden sind, haben in der Presse im In- und Ausland Herzen und Köpfe zugunsten eines endlosen Konflikts in der Ukraine geprägt. Ratet mal, welcher wohlhabende Wohltäter unter der Oberfläche lauert?

Während des Irak-Kriegs unterstützte das Pentagon pensionierte Generäle dabei, als „Militäranalysten“ in Fernseh- und Radiosendungen aufzutreten, um die Agenda der Bush-Regierung am Persischen Golf voranzutreiben. Es war, als würde man Ronald McDonald zu einer Sendung einladen, um über die Vorzüge von Big Macs zu debattieren und zu diskutieren. Man konnte fast die Fäden sehen, die mit den Puppen verbunden waren, die mit dem militärisch-industriellen Komplex verbunden waren, der vom Krieg ohne Ausfahrt profitierte.

20 Jahre später haben sich die Verkaufstaktiken drastisch geändert. Die Generäle wurden durch verschiedene Experten mit akademischen Qualifikationen ersetzt, die typischerweise mit einer oder mehreren „Denkfabriken“ verbunden sind. Weit entfernt von den neutralen akademischen Zentren intellektueller Integrität, wie die Namen vermuten lassen, sind diese Einrichtungen kaum mehr als Waschsalons für diskrete Sonderinteressen. Ich sollte es wissen – ich war früher Regisseur eines solchen.

Jeden Mittwoch kamen einige der ranghöchsten Persönlichkeiten der Bush-Regierung in unser Büro in Washington, D.C., um ihre wichtigsten Tagesordnungspunkte für die Woche zu übermitteln und um Hilfe bei der Platzierung und Bekanntmachung dieser Punkte sowohl bei Basisaktivisten zu bitten, die mit der Sache als auch mit der Sache einverstanden waren allgemeine Öffentlichkeit. Die Experten innerhalb des Think Tanks wurden auf der Grundlage politischer Lackmustests eingestellt, zweifellos um sicherzustellen, dass ihre Ansichten mit denen der Organisation übereinstimmen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, werden Sie entweder gefeuert oder Sie gehen.









Die Spender, von denen viele bekannte Millionäre und Milliardäre waren, die von einer Leidenschaft für bestimmte Themen getrieben wurden, kamen direkt heraus und verlangten für das Öffnen ihrer Geldbörsen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In manchen Fällen wurde ein ganzes Projekt oder eine ganze Abteilung im Think Tank untergebracht, mit der Maßgabe, dass es vollständig von einem einzigen Spender finanziert würde. Diese reichen, einflussreichen Leute hatten typischerweise Geschäfts- oder Investitionsinteressen, die davon profitierten, das Narrativ des Establishments zu ihren Gunsten zu formen, und sie wollten dies tun, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Gibt es einen besseren Weg, als alles mit einem glänzenden Anstrich fachmännischer Glaubwürdigkeit zu versehen?

Während also die Generäle der Ära des Irak-Kriegs die Interessen des militärisch-industriellen Komplexes mit der ganzen Subtilität eines Vorschlaghammers vertraten, haben die neuen Verkäufer des endlosen bewaffneten Konflikts in der Ukraine mit überwältigender Mehrheit das subtilere Modell übernommen. Eine im Jahr 2020 veröffentlichte Studie ergab, dass die 50 größten Denkfabriken über eine Milliarde Dollar von der US-Regierung und ihren Rüstungslieferanten und -herstellern erhielten, darunter einige der größten Nutznießer der heutigen Waffenproduktion „für die Ukraine“. Zu den Hauptempfängern dieser Förderung zählen der Atlantic Council, der German Marshall Fund of the United States, die Brookings Institution, die Heritage Foundation, das Center for Strategic and International Studies, die New America Foundation, die RAND Corporation, das Center for a New American Security und der Council on Foreign Relations , und das Stimson Center.

Einige dieser Black Boxes sind stärker ideologisch motiviert als andere. Die Heritage Foundation zum Beispiel ist überwiegend neokonservativ und interventionistisch. Andere, wie der Atlantic Council und der German Marshall Fund, sind effektiv Kraftmultiplikatoren für NATO-Gesprächsthemen. Die RAND Corporation beherbergt aber auch Systemanalytiker und Wissenschaftler, die sich auf Raumfahrt und Computer spezialisiert haben. Die Tatsache, dass nicht alle dieser Organisationen – oder sogar die Menschen, die in einigen von ihnen arbeiten – in denselben Korb geworfen und als bloße Papageien für die Sonderinteressen der Wohltäter ihrer Organisation abgestempelt werden können, trägt dazu bei, die Situation zu trüben.













In einer im Juni veröffentlichten Analyse der Medienberichterstattung im Zusammenhang mit dem US-Militärengagement in der Ukraine stellte das Quincy Institute for Responsible Statecraft fest, dass, wenn ein Think Tank zu diesem Thema zitiert wird, es sich in 85 % der Fälle um einen Think Tank handelt „Finanzielle Unterstützung durch die Verteidigungsindustrie.“ Wenn man es für bare Münze nimmt, besteht die Gefahr, dass dies von der breiten Öffentlichkeit als „Expertenkonsens“ über die Notwendigkeit interpretiert wird, dass US-Steuerzahler die Ukraine weiterhin mit Waffen überschwemmen, ohne zu wissen, dass es sich in Wirklichkeit nur um eine Gruppe von vom Pentagon unterstützten Akteuren handelt, die sich über die Notwendigkeit einig sind im Namen ihrer Zuckerväter von War Inc. die profitabelste Vorgehensweise zu verfolgen. Genauso wie Klimaforscher, die den Klimawandel mit endloser Finanzierung und einer immerwährenden Rechtfertigung ihrer Existenz ausgenutzt haben, ihre Geldkuh nicht töten werden, indem sie argumentieren, dass das Klima nicht vom Menschen kontrolliert werden kann und dass sie Geld in das Problem werfen – oder auf sie – ist zwecklos.

Viele der ukrainischen Think-Tank-Experten attackieren Analysen und Informationen, die auf Plattformen veröffentlicht werden, die sie nicht mögen – etwa RT – schnell als „von Russland unterstützt“. Man müsste heutzutage unter einem Felsen leben, um nicht zu wissen, dass RT mit Russland verbunden ist. Da gibt es keine Transparenzprobleme. Aber es gibt weitaus weniger Transparenz über die Finanzierung ihrer eigenen Organisationen. Wo bleibt ihr Beharren darauf, ehrlich zu sein, wenn es um die Verwendung von Geldern der Verteidigungsindustrie geht, um nicht nur die breite Öffentlichkeit, sondern den Verlauf des Konflikts selbst zu beeinflussen? Laut dem Quincy Institute gibt etwa ein Drittel der führenden außenpolitischen Think Tanks diese Pentagon-Finanzierung nicht bekannt. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass diese Experten von diesen Establishment-freundlichen Plattformen und der öffentlichen Bekanntheit, die sie bieten, direkt in öffentliche Ämter springen – wo sie die gleiche Agenda, die sie vertreten haben, in umsetzbare Politik umsetzen können. Ist es für die Wähler nicht wichtig, an die mächtige verborgene Hand zu denken, die ihnen dabei geholfen hat, dorthin zu gelangen?