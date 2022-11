Mehr als 40 Prozent der Befragten halten die Altkanzlerin für besser als ihren Nachfolger Olaf Scholz

Die meisten Deutschen würden ein mögliches Comeback der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ablehnen, hat eine neue Umfrage ergeben. Ihren Posten als Regierungschefin hat sie vor knapp einem Jahr aufgegeben.

Insgesamt 71 % der Befragten würden die ehemalige Vorsitzende nicht wieder im Amt sehen wollen, während 23 % ihre Rückkehr begrüßen würden, so die Daten, die das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag der Funke Mediengruppe erhoben und von mehreren deutschen Medien gemeldet hat am Samstag.

43% der Deutschen glauben jedoch, dass sie eine bessere Kanzlerin war als der derzeitige Staatschef Olaf Scholz. Fast ebenso viele Menschen – 41 % – sind gegenteiliger Meinung.

Merkel führte 16 Jahre lang vier aufeinanderfolgende deutsche Regierungen und war nur wenige Tage davon entfernt, die Rekordkanzlerschaft ihres politischen Mentors Helmut Kohl zu unterbieten. Merkel wird seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt kritisiert, dass ihre Energiepolitik Deutschland stark von russischen Energieimporten abhängig gemacht habe.

Die Altkanzlerin verteidigte ihre Entscheidungen damit, dass der Kauf von russischem Gas der beste Weg in eine grüne Zukunft sei. Anfang dieser Woche gab sie der deutschen Wochenzeitung Der Spiegel ein ausführliches Interview, in dem sie sagte, der Konflikt zwischen Moskau und Kiew sei für sie nicht so überraschend gekommen wie der „Die Minsker Vereinbarungen wurden ausgehöhlt“ dann. Sie sagte auch, sie habe auf ein neues Dialogformat zwischen Russland und der EU gehofft, die Initiative aber nicht durchsetzen können.