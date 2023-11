Die Maskenpflicht kehrt in Kalifornien offiziell zurück – OutKick

Die Rückkehr der Maskenpflicht ist offiziell da.

Ja, auch Ende 2023 sind Masken zurück.

Ab Mittwoch haben mehrere Bezirke in Nordkalifornien die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen wieder eingeführt. Dies wurde bereits zuvor gemunkelt, trat aber diese Woche offiziell in Kraft. In den Landkreisen ganz links in Marin und Santa Clara gelten diese Regeln nicht nur für Mitarbeiter, sondern für jeden, der diese Einrichtungen betritt.

Die Landkreise Contra Costa, Alameda, San Mateo und Sonoma werden alle Beschäftigten im Gesundheitswesen mit dem Tragen von Masken bestrafen, verpflichten die Öffentlichkeit jedoch nicht dazu, Masken zu tragen. Noch.

Sie sind zurück. Und sie werden so schnell nicht verschwinden.

Dank der unvorstellbaren Inkompetenz der örtlichen Gesundheitsbehörden werden zumindest in diesen Einrichtungen bis Ende März Maskenpflicht bestehen. Warum? Natürlich wegen der Grippesaison!

Das ist es, was die endlosen Fehlinformationen von Fauci, der CDC und anderen Gesundheits-„Experten“ geschaffen haben, einen permanenten Zustand wechselnder Mandate in linksextremen Bereichen, die nicht bereit sind, die Realität zu akzeptieren. Eine Kultur des Safetyismus, in der in Panik geratene Administratoren Präventivmaßnahmen erlassen, die unweigerlich zu nichts führen.

Und genau aus diesem Grund ist die Bekämpfung dieser Fehlinformationen nach wie vor so wichtig wie eh und je.

WASHINGTON, DC – 17. MAI: Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, kommt, um am 17. Mai bei einer Anhörung des Unterausschusses für Haushaltsmittel des Senats für Arbeit, Gesundheit und menschliche Dienste, Bildung und verwandte Agenturen auf dem Capitol Hill auszusagen , 2022 in Washington, D.C. (Foto von Anna Rose Layden-Pool/Getty Images)

Masken werden nie verschwinden, obwohl es überwältigende Beweise dafür gibt, dass sie nutzlos sind

Für jeden, der im Jahr 2020 aufmerksam war, war klar, dass Masken völlig wirkungslos waren. Jahrzehntelange Forschung vor der Pandemie hatte bestätigt, dass Masken die Übertragung von Grippe oder Viren nicht verhindern konnten.

Auf Druck einer Kolumne in der New York Times eines unqualifizierten Soziologen gab das CDC das evidenzbasierte Denken auf und empfahl eine allgemeine Maskierung, um die Ausbreitung von COVID zu stoppen. Erstaunlicherweise scheiterte es.

Staaten, Landkreise und Länder, die eine allgemeine Maskenpflicht versuchten, schnitten nicht besser ab als Gebiete ohne Mandate und schnitten oft schlechter ab.

„Experten“ machten Unheilsprognosen für Staaten wie Texas oder Florida, in denen die Maskenpflicht lax bis gar nicht existierte. Nur um sich sofort und unweigerlich als falsch herauszustellen. Nach Jahren des Scheiterns entschuldigte sich praktisch keiner derjenigen, die an der Schädigung der Öffentlichkeit, der Lüge über die Wirksamkeit von Masken und der Schädigung von Kindern beteiligt waren, oder gab zu, dass Masken unwirksam seien. Selbst die Veröffentlichung einer Goldstandard-Beweisübersicht, die zeigt, dass Masken Atemwegsviren nicht stoppen, reichte nicht aus.

Hier sind wir also, Ende 2023, und wissenschaftsfeindliche Extremisten in einer der bevölkerungsreichsten Gegenden des Landes zwingen Zehntausende Menschen zum Tragen von Masken. Wieder. Nachdem es in denselben Landkreisen bereits gescheitert war.

Und das Schlimmste ist, dass sie nicht einmal versuchen, so zu tun, als ob es sich an den örtlichen Gegebenheiten orientieren würde.

Genau wie im letzten Sommer kam es im Jahr 2023 in ganz Kalifornien zu einem leichten Anstieg der COVID-Inzidenz. Und genau wie im letzten Sommer verschwand der Rückgang ohne große Auswirkungen.

Seitdem hat es keinen Anstieg von Infektionen oder Krankenhauseinweisungen gegeben, aber weil die sogenannten „Experten“ damit in den kommenden Monaten rechnen, haben diese Bezirke die Auflagen präventiv wieder eingeführt. Wie können Masken angesichts dieser Überlegungen jemals dauerhaft enden?

Es wird immer einen weiteren „Anstieg“ geben. Es wird immer wieder neue Varianten geben. Es handelt sich um ein endemisches Atemwegsvirus. Ganz zu schweigen davon, dass die Behauptung der Beamten, es handele sich auch um die Vorbeugung von RSV und Grippe, unsinnig ist, wenn man bedenkt, dass alle an Masken durchgeführten Studien, die zeigten, dass sie versagen, gegen dieselben Viren durchgeführt wurden.

Wir wissen, dass Masken diese Viren nicht stoppen, weil wir sie bereits ausprobiert haben. Mehrmals. Und sie haben versagt.

Aber „The Science“ muss nicht die tatsächliche Wissenschaft widerspiegeln, sondern nur die Wünsche verängstigter, inkompetenter Krankenhausverwalter, örtlicher Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens oder von Dr. Anthony Fauci.

Jahrelang hörten wir immer wieder den Refrain, dass diese Personen sich von „Beweisen und Daten“ leiten ließen. Als ob wir noch mehr Beweise dafür bräuchten, dass sie lügen, untermauert die Entscheidung der Bezirke Nordkaliforniens, ihre Bewohner wieder zum Tragen von Masken zu zwingen, die Sache. Ebenso besorgniserregend ist die Vorstellung, wie weit sich diese Maßnahmen ausbreiten werden, insbesondere wenn es zu einem „Anstieg“ oder einer neuen Variante kommt.

Die Büchse der Pandora der endlosen Maskierung wurde im Jahr 2020 geöffnet. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie sich bald schließen wird.