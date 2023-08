In ihrer Karriere ging es nie nur um Ziele. Aber am Ende war es das Fehlen der von Brasilien benötigten Leistung, die Martas WM-Karriere beendete.

„In einer Zeit wie dieser ist es schwer zu reden. Nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen war es die Weltmeisterschaft, von der ich geträumt habe“, sagte der 37-Jährige.

Nachdem Jamaikas hartnäckiger Widerstand Brasilien mit einem torlosen Unentschieden in Melbourne in die Gruppenphase geworfen hatte, sandte die Rekordtorschützin aller Zeiten bei der Weltmeisterschaft auch eine Botschaft an diejenigen, die bereits in ihre Fußstapfen treten.

„Das ist erst der Anfang“, sagte sie nach dem Spiel. „Die Brasilianer fordern eine Erneuerung, und es gibt eine Erneuerung. Der einzige Alte bin ich, die Mehrheit (der Mannschaft) sind junge Mädchen mit enormem Talent, das ist erst der Anfang für sie. Ich bin hier fertig, aber sie machen weiter.“

So besorgniserregend es auch war, Martas Ausscheiden aus ihrer bereits bestätigten letzten Weltmeisterschaft hat laut Jamaikas Khadija Shaw kaum Auswirkungen auf ihr Vermächtnis. Die gegnerischen Kapitäne umarmten sich am Ende emotional und Shaw erzählte der DW, dass Marta einen großen Einfluss hatte.

„Ich habe als Kind zu Marta aufgeschaut“, sagte Shaw, „und ich wollte, dass sie weiß, dass sie nicht nur eine Inspiration für mich, sondern für viele Menschen auf der ganzen Welt ist, und ihr zu ihrer wunderbaren Karriere gratuliere.“ .“

Nur noch ein letztes WM-Tor … aber das würde weder Marta noch Brasilien gelingen Bild: William West/AFP

Marta: 2 Jahrzehnte an der Spitze

Marta gab ihr Weltmeisterschaftsdebüt im Jahr 2003, als einige ihrer aktuellen Teamkolleginnen gerade erst geboren waren, und erzielte in vier Spielen drei Tore, bevor Brasilien gegen Schweden verlor.

Es war der Beginn eines unglaublichen persönlichen Laufs im Wettbewerb. Sie war die erste Person, die bei fünf Weltmeisterschaften ein Tor erzielte, hält mit 17 den Rekord (männlich oder weiblich) für die meisten WM-Tore und war bei sechs Ausgaben des Turniers dabei.

Aber für eine Spielerin, die immer versucht hat, ihr Team an die erste Stelle zu setzen, wird das ohne den Pokal nicht ganz reichen.

Eine Finalniederlage gegen Deutschland im Jahr 2007 ist für sie und Brasilien so nah wie nie zuvor. Das lag zwischen den Niederlagen bei den Olympischen Endspielen 2004 und 2008, und obwohl sie auf Vereins- und Kontinentalebene viele Siege eingefahren hat, werden diese Beinaheunfälle einer Spielerin, die immer nach nichts Geringerem als Perfektion strebte, unweigerlich zu schaffen machen.

Obwohl die Enttäuschung in ihren Worten deutlich zum Ausdruck kam, besteht kein Zweifel daran, dass Marta das Spiel verändert hat, insbesondere in Brasilien. Fußball war im Land fast 40 Jahre lang für Frauen verboten und wurde erst 1979, sieben Jahre vor Martas Geburt, wieder eingeführt.

Jetzt, wo ihre Karriere langsam untergeht, ist ihre Bedeutung so groß, dass die Mitarbeiter im Land sich dafür entscheiden könnten, einen Tag Urlaub von der Arbeit zu nehmen, um sich WM-Spiele anzusehen (wie sie es bei den Männern können), und es wurde ein Frauenfußballtag eingeführt Der Bundesstaat Rio de Janeiro feierte anlässlich ihres Geburtstags eine Auszeichnung, und die brasilianischen Frauen haben die Sterne von ihrem Trikot entfernt, um zu betonen, dass ihre Leistungen und nicht die der Männermannschaft sie ausmachen sollten.

Minnows Jamaica kämpften hart um das torlose Unentschieden und qualifizierten sich damit für die K.-o.-Runde Bild: William West/AFP

Verbesserung der Sicht

„Weißt du, was gut ist? Als ich anfing, gab es im Frauenfußball keine Idole“, sagte sie unter Tränen auf einer Pressekonferenz vor diesem Spiel. „Wie könnte das sein, wenn Sie den Frauenfußball nicht zeigen würden? Wie könnte ich verstehen, dass ich es in die Nationalmannschaft schaffen und zu einem Bezugspunkt werden würde?“

„Vor zwanzig Jahren wusste niemand, wer Marta bei meiner ersten Weltmeisterschaft war. Zwanzig Jahre später sind wir für viele Frauen auf der ganzen Welt zu einer Referenz geworden, nicht nur im Fußball.“

Veteranen wie Marta oder die Kanadierin Christine Sinclair mussten oft ständig für Anerkennung und Gleichberechtigung kämpfen, oft gegen ihre eigenen Verbände, und verwandelten sie von reinen Sportlern in eine Mischung aus Sportstar, Gewerkschaftsvertreterin und Politikerin.

Aber auch auf dem Platz musste sich die Brasilianerin anpassen, insbesondere seit sie sich letztes Jahr eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen hatte, die diese Weltmeisterschaft und ihre Karriere in Frage stellte.

Zu kurz kommen

Der schnelle, rücksichtslose Torjäger aus Martas Jugend ist verschwunden und wurde durch einen intelligenteren Spieler ersetzt, der oft aus der Tiefe agiert und in diesem Turnier oft von der Bank aus eingesetzt wurde, um den Lauf des Spiels zu ändern.

Da ihr Turnier auf dem Spiel steht, übergab Brasiliens Trainerin Pia Sundhage ihrem Star am Mittwoch einen Startplatz. Aber weder sie noch ihre Teamkollegen konnten einen Weg finden, ihre Gegner auszuschalten. Stattdessen verbrachte Marta die letzten Minuten ihrer WM-Karriere auf der Bank.

„Wenn wir die Verteidigung nicht durchbrechen konnten, wird man ein bisschen gestresst. Und wenn man gestresst ist, war es ein bisschen langsam und man verliert ein wenig den Mut“, sagte Sundhage.

Das ist eine Qualität, an der es Marta in ihrer Karriere selten gefehlt hat, sei es auf dem Platz oder bei ihrem Streben nach einer besseren Zukunft für den brasilianischen Frauenfußball. Sie konnte, wie Sinclair Tage zuvor, ausnahmsweise nicht diejenige sein, die den Unterschied machte.

Das letzte Tor wollte einfach nicht fallen.

Herausgegeben von Matt Ford