Motorola stellte gestern das Moto G84 in Indien vor und plant nun, das Moto G54 am 6. September im Land auf den Markt zu bringen – einen Tag nach seiner Vorstellung in China.

Motorola hat den indischen Preis des Moto G54 noch nicht bekannt gegeben, bestätigte jedoch, dass das Smartphone über seine offizielle indische Website Flipkart und führende Einzelhandelsgeschäfte im ganzen Land verkauft wird. Das Motorola Moto G84 wird in den Farben Mintgrün, Perlblau und Mitternachtsblau erhältlich sein.

#GoBeyondSpeed im Stil mit dem #motog54_5G! Entdecken Sie die Palette der unglaublich lebendigen Farbtöne – Mintgrün, Perlblau, Mitternachtsblau – und wählen Sie den Farbton aus, der Ihnen gefällt. Start am 6. September. Verfügbar auf @flipkarthttps://t.co/azcEfy2uaW, und in führenden Einzelhandelsgeschäften. — Motorola Indien (@motorolaindia) 1. September 2023

Die zu Lenovo gehörende Marke hat auf ihrem offiziellen X-Konto auch einige Spezifikationen des Moto G54 bestätigt, aber die von Flipkart auf seiner Website für das Smartphone eingerichtete Promo-Seite lässt wenig Raum für Fantasie.

Das Motorola Moto G54 wird mit dem Dimensity 7020 SoC betrieben und verfügt über 12 GB RAM und 256 GB Speicher an Bord. Es ist jedoch unklar, ob es mehr Speicheroptionen geben wird oder ob dies die einzige verfügbare Konfiguration sein wird, wie beim Moto G84.

Das Moto G54 läuft standardmäßig mit Android 13 und verspricht ein Android 14-Upgrade sowie drei Jahre Sicherheitsupdates. Das Smartphone verfügt über ein 6,5-Zoll-FullHD+-Display mit 120 Hz und einer zentralen Aussparung für eine Selfie-Kamera, deren Auflösung noch bestätigt werden muss. Gerüchten zufolge handelt es sich um einen 16-MP-Sensor.

Erleben Sie außergewöhnliche Fotografie mit dem #motog54_5G. Die fortschrittliche 50-MP-OIS-Kamera sorgt für verwacklungsfreie Fotos und Videos, während die Quad-Pixel-Technologie die Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert. Start am 6. September @flipkarthttps://t.co/azcEfy2uaW und in führenden Einzelhandelsgeschäften. #GoBeyondSpeed — Motorola Indien (@motorolaindia) 1. September 2023

Auf der Rückseite des Motorola Moto G54 befinden sich zwei Kameras: 50 MP primär (mit OIS) und 8 MP ultraweit. Letztere soll auch als Makro- und Tiefenkamera zum Einsatz kommen.

Zu den weiteren Highlights des Moto G54 gehören ein 6.000-mAh-Akku, 33-W-Ladung, ein seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner und die Schutzart IP52. Es wird außerdem über Stereolautsprecher mit Dolby Atmos und Moto Spatial Sound verfügen und 14 5G-Bänder in Indien unterstützen.