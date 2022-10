Die Märkte werden nicht zur Normalität zurückkehren, bis die Fed die Zinserhöhungen stoppt

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals im Newsletter Before the Bell von CNN Business. Kein Abonnent? Sie können sich anmelden genau hier. Sie können eine Audioversion des Newsletters anhören, indem Sie auf denselben Link klicken.



New York

CNN-Geschäft

—



Die Aktien verloren am Montag nach einer turbulenten Woche, in der die Marktvolatilität den höchsten Stand seit Juli erreichte, erneut an Boden.

Diese wechselhaften Märkte entstehen, weil Anleger in gespannter Erwartung der nächsten zinspolitischen Entscheidung der Federal Reserve auf Daten überreagieren, sagte Alan Blinder, ehemaliger Vizevorsitzender der Fed und Ökonom der Princeton University.

Erwarten Sie, dass die Schwankungen anhalten, bis die Fed ihren Kampf zur Senkung der Inflation für „Mission erfüllt“ erklärt und sich von ihrem derzeitigen Regime abwendet, wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2023, sagte er mir.

Was ist los: Die Märkte und die Federal Reserve haben widersprüchliche Temperamente, sagte Blinder. Die Märkte sind launisch, während die Fed ruhig bleibt. Die Märkte und die Zentralbank haben im Allgemeinen die gleiche Interpretation der eingehenden Daten – ein heißer Beschäftigungs- oder Inflationsbericht bedeutet, dass eine weitere Verschärfung bevorsteht – aber die Märkte übertreiben das Ausmaß der Daten stark, sagte er.

Laut Blinder reagieren die Märkte im Durchschnitt drei- bis zehnmal stärker auf inflationsbezogene Daten als sie sollten. „Das ist es, was jetzt vor sich geht“, sagte er.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wisse das, sagte er, und sei „sehr aggressiv“ bei seinen Versuchen gewesen, eine Abkehr von Zinserhöhungen zu signalisieren wird so schnell nicht passieren. Aber das bedeutet nicht, dass Investoren zuhören werden.

„Ich hoffe, es ist kein weiteres Jahr“, bis die Märkte weniger volatil werden, sagte Blinder, „aber es könnte sein.“ Erwarten Sie, dass das Schleudertrauma anhält, solange „die Fed die Zinssätze erhöht oder die Märkte glauben, dass sie kurz davor stehen, die Zinssätze zu erhöhen“.

Wir haben gerade erst angefangen: Das Investorengedächtnis ist sehr kurz, sagte Blinder. Noch vor anderthalb Jahren machten sich die politischen Entscheidungsträger Sorgen über eine zu niedrige Inflation. „Inflation ist jung“, sagte er, und wir sind weit davon entfernt, dass sich die Inflationserwartungen so tief in die Wirtschaftstätigkeit eingraben, wie es in den 1970er und 1980er Jahren der Fall war. Während also die Wall Street Feuer brüllt, gibt es für die Main Street noch keinen Grund, sich über die wirtschaftlichen Zusammenbrüche Sorgen zu machen, die das letzte Mal zu beobachten waren, als die Inflation so hoch war.

Die Arbeitslosenzahlen der letzten Woche seien für den Geschmack der Anleger vielleicht zu niedrig gewesen, sagte er, aber es sei wichtig, sich daran zu erinnern, wie sehr sich das Wachstum verlangsamt hat, seit die Fed Anfang dieses Jahres mit der Straffung begonnen hat. Die US-Wirtschaft hat im September 263.000 Arbeitsplätze geschaffen, aber das ist viel weniger als die 431.000 Arbeitsplätze, die im März 2022 hinzugekommen sind.

Festhalten der Landung: Es wäre wirklich weit hergeholt zu sagen, dass wir uns derzeit in einer Rezession befinden, sagte Blinder, aber die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im Jahr 2023 liegt bei über 50 %. Er erwartet vorerst, dass die US-Notenbank die Zinsen im November erneut um dreiviertel Prozentpunkte anheben wird.

Weiterlesen: Blinders neuestes Buch, A Monetary and Fiscal History of the United States 1961-2021, ist heute erschienen.

Die Bank of England versucht immer noch, die wirtschaftliche Panik zu unterdrücken, die durch den Plan der neuen britischen Regierung geschürt wurde, die Steuern zu senken und gleichzeitig die Kreditaufnahme anzukurbeln.

Die Zentralbank kündigte am Montag an, dass sie die britischen Märkte zusätzlich unterstützen und ihre Bemühungen zur Gewährleistung der Finanzstabilität verstärken werde, berichtet meine Kollegin Julia Horowitz. Die Bank sagte, dass sie bereit sei, diese Woche jeden Tag Staatsanleihen im Wert von bis zu 10 Mrd.

Es bestätigte, dass das Anleihenkaufprogramm am Freitag enden würde, sagte aber, es werde zusätzliche Unterstützung „über das Ende dieser Woche hinaus“ für Banken gewähren, die immer noch von den Folgen einer Kernschmelze in einigen Pensionsfonds betroffen sind.

Aber das war nicht genug, berichtet mein Kollege Mark Thompson, und die Zentralbank musste am Dienstag erneut handeln und sagte, sie würde ihr Anleihekaufprogramm nach a erweitern, um inflationsgebundene britische Staatsanleihen (oder indexgebundene Gilts) aufzunehmen Der starke Ausverkauf stelle ein „wesentliches Risiko für die britische Finanzstabilität“ dar.

Siehe hier: Die britische Regierung verkaufte indexgebundene Gilts mit Fälligkeit 2051 zu einer Rendite von 1,55 %. Laut Reuters ist das die höchste Rendite seit Oktober 2008.

Die Schritte der Bank of England senden weitere Signale an die Anleger, dass die Zentralbank bereit ist, alles Erforderliche zu tun, um wieder normalere Handelsbedingungen auf dem Anleihemarkt wiederherzustellen, was notwendig ist, um die Kreditkosten für britische Haushalte und Unternehmen niedrig zu halten.

Die Renditen langlaufender Staatsanleihen, die sich gegenläufig bewegen, sind nach der Ankündigung der Bank of England Ende September stark gefallen, steigen seitdem aber wieder an.

Die Zentralbank hat erklärt, dass sie gezwungen war zu handeln, um eine „sich selbst verstärkende Spirale“ zu verhindern, nachdem der Markt im Zuge der von Finanzminister Kwasi Kwarteng und Premierministerin Liz Truss enthüllten Haushaltspläne historische Verkäufe erlebt hatte.

Truss hat ihren Plan, die Steuern für die reichsten Briten zu senken, inzwischen zurückgenommen, aber die teilweise Kehrtwende reichte nicht aus, um die Märkte zu stabilisieren.

Die Bank of England betonte am Montag, dass die Fonds in der vergangenen Woche „erhebliche Fortschritte“ gemacht hätten, dass sie aber weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten werde, um sicherzustellen, dass „die Branche in Zukunft auf einer widerstandsfähigeren Basis arbeitet“.

Der frühere Vorsitzende der US-Notenbank, Ben Bernanke, wurde am Montag mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet, weil er die Art und Weise verändert hat, wie die Welt über die Beziehung zwischen Großbanken und Finanzkrisen denkt.

Bernanke gewann zusammen mit zwei anderen Wissenschaftlern den Preis für Forschungen, die zeigten, wie Bankpleiten Finanzkrisen verschlimmern und wie das System sicherer gemacht werden kann.

Bernanke präsidierte die Fed während der Finanzkrise 2008, die zum Zusammenbruch von Lehman Brothers führte, und übernahm andere „too big to fail“-Banken, darunter JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) und Morgan Stanley (MS), an den Rand der Katastrophe. Diese Banken wurden teilweise durch eine Rettungsaktion der Regierung gerettet.

Unter Bernanke führte die Federal Reserve 2009 eine Politik von „Stresstests“ für große US-Banken ein, die testen, ob sie bereit sind, einer schweren Rezession und einem Umbruch an den Finanzmärkten standzuhalten. Die Tests werden verwendet, um festzustellen, ob Banken Dividenden erhöhen oder Aktien zurückkaufen können.

Die Forschung ist heute besonders relevant, da schnelle Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation die Märkte in Aufruhr versetzt haben und Vergleiche mit 2008 ziehen.

Die Forschungsarbeiten, so das Nobelkomitee, „bieten wichtige Einblicke in die vorteilhafte Rolle, die Banken in der Wirtschaft spielen, aber auch darüber, wie ihre Schwachstellen zu verheerenden Finanzkrisen führen können.“

Bernanke und die Ökonomen Douglas Diamond und Philip Dybvig teilen sich das Preisgeld von 10 Millionen schwedischen Kronen oder 886.000 US-Dollar.

Der IWF wird seinen halbjährlichen Weltwirtschaftsausblick veröffentlichen.

Kommt später in dieser Woche:

▸ Berichtssaison für drittes Quartal beginnt. Erwarten Sie Berichte von großen Banken wie JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS), PNC (PNC) und US Bancorp (USB) sowie Konsumgütern wie Pepsi (PEP), Walgreens ( WBA) und Dominos (DMPZF).

▸ CPI und PPI, zwei genau beobachtete Inflationsmaße in den USA, werden ebenfalls veröffentlicht.