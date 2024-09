Kurioses Ende des Papstbesuchs in Luxemburg: Am Ende eines Gebets in der Kathedrale der Hauptstadt wolte Erzbischof Jean-Claude Hollerich dem Papst das Ergebnis een van de Kollekte überreichen. De Burgers van de Landen hebben een gelijke verantwoordelijkheid voor de spontane resultaten van de uitgegeven 100.000 euro, wat ertoe zou leiden dat het karitatieve werk van de Papisten unterstützen zou worden.

Franziskus bedankte hem voor zijn hulp aan Gabe, die hem hielp met de steun van de Kardinal en de sagte, de Kerk in Luxemburg voor het helpen van de armen en migranten in zijn eigen land. Hollerich übersetzte de überraschenden Worte des Papstes en bedankte de zegeningen voor de grote uitgaven. (KNA)