Eine ungesunde Luftqualität wird sich höchstwahrscheinlich nicht auf das Feuerwerk am 4. Juli in Will County auswirken.

Obwohl laut Scott Baker, Meteorologe beim National Weather Service Chicago, für Nord-Illinois noch bis Mitternacht eine Luftqualitätswarnung gilt, verbessert sich die Luftqualität laut AirNow.gov allmählich, von sehr ungesund am Mittwoch bis ungesund am Donnerstag .

Ben Benson, Stadtverwalter von Lockport, sagte, die Stadt beabsichtige, ihr Feuerwerk wie geplant in der Abenddämmerung am Montag im Dellwood Park auszurichten. Das Feuerwerk ist eine Partnerschaft zwischen der Stadt und dem Lockport Park District.

Benson sagte, Beamte der Stadt, des Parkbezirks und der Feuerwehr von Lockport hätten sich diese Woche vor Ort getroffen, um das Ereignis zu besprechen.

„Wir machen uns mehr Sorgen um Trockenheit und mögliche Brände als unbedingt um die Luftqualität, die wir heute erleben. Ich denke, diese Luftverschmutzung sollte hoffentlich weitergehen und der Regen wird es etwas besser machen.

Benson sagte, die Entscheidung sei „mit Volldampf und Feuerwerk am 3. Juli in der Abenddämmerung im Dellwood Park“ erfolgt. Sollten sich am 3. Juli wetterbedingte Bedenken ergeben, wird das Feuerwerk verschoben.

„Die Luftqualität verbessert sich; Die Zahlen werden besser. Ich denke, es ist etwas verfrüht, jetzt abzusagen.“ — Lori Carmine, Parkdirektorin, Billie Limacher Bicentennial Park Theatre in Joliet

Es ist auch ein „Ja“ von New Lenox. Bürgermeister Tim Baldermann sagte, New Lenox habe nicht vor, das für Dienstag geplante Feuerwerk abzusagen.

„Wir werden mit ihnen weitermachen“, sagte Baldermann.

Der Bürgermeister von Plainfield, John F. Argoudelis, sagte, die jüngsten Regenfälle hätten alle Bedenken hinsichtlich der Trockenheit zerstreut und er hoffe auf eine gute Luftqualität für Plainfields jährliches Feuerwerk am Montag im Gregory B. Bott Community Park.

Laut einer Pressemitteilung des Dorfes, in der die Show angekündigt wurde, ist das Feuerwerk eine Partnerschaft zwischen dem Dorf Plainfield und dem Plainfield Park District.

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir weitermachen werden“, sagte Argoudelis. „Der Einzelne kann entscheiden, ob er sich wohl fühlt oder nicht. Manche Leute werden es tun, andere nicht. … Hoffentlich haben wir eine gute Luftqualität.“

Laut Parkdirektorin Lori Carmine ist am Montag um 21:30 Uhr auch ein Feuerwerk im Billie Limacher Bicentennial Park Theatre in Joliet geplant.

