Die Los Angeles Lakers sind das heißeste Ticket der Stadt, während LeBron James der NBA-Geschichte näher kommt

In jeder anderen Saison wären Tickets für ein Team, das in der Western Conference der NBA auf dem 13. Platz liegt, nicht allzu schwer zu bekommen.

Doch selbst als die Los Angeles Lakers am Samstag mit der Niederlage gegen die New Orleans Pelicans weiterhin auf dem Platz scheiterten, bedeutet LeBron James‘ Streben, der beste Torschütze aller Zeiten der NBA zu werden, dass Lakers-Spiele keine gewöhnlichen Ereignisse mehr sind.

Mit weiteren 27 Punkten in dieser Niederlage gegen die Pelikane ist James nur noch 36 Punkte davon entfernt, Kareem Abdul-Jabbars Gesamtzahl von 38.387 zu übertreffen.

Der 38-Jährige wird nun wahrscheinlich entweder am Dienstag gegen die Oklahoma City Thunder oder am Donnerstag gegen die Milwaukee Bucks den Rekord brechen, was bedeutet, dass der Ticketverkauf für die nächsten beiden Heimspiele der Lakers durch die Decke gegangen ist.

Laut dem Ticket-Wiederverkaufsunternehmen StubHub waren die Lakers in den letzten zwei Wochen das meistverkaufte NBA-Team auf der Website des Unternehmens und haben so viele Tickets verkauft wie die nächsten drei Teams – die Knicks, Warriors und Celtics – zusammen.

Die Ticketpreise für das Thunder-Spiel sind im Durchschnitt 50 % höher als der Saisondurchschnitt der Lakers, sagte StubHub vor der Niederlage gegen die Pelicans am Samstag, während die Tickets für das Bucks-Spiel 70 % höher sind.

„Die Erwartung, dass eine Sportikone einen historischen Meilenstein erreicht, steigert den Ticketverkauf oft dramatisch, sodass echte Fans sagen können: ‚Ich war dabei, als’“, sagte Adam Budelli, ein Sprecher von StubHub.

„Mit LeBron James, der sich dem Rekord aller Zeiten der NBA in der regulären Saison nähert, sind die Lakers das heißeste Ticket in der NBA – ihre Spiele gegen die Thunder and Bucks sind die beiden meistverkauften NBA-Spiele der Woche.“

Die Ticketpreise beginnen bei 284 US-Dollar für das Spiel der Lakers gegen die Thunder und 495 US-Dollar gegen die Bucks.

Bei Viagogo, einem anderen Wiederverkaufsunternehmen, beginnen die Preise für Tickets für Lakers vs. Thunder bei 188 $ und für Lakers vs. Bucks bei 156 $, während sie bei Ticketmaster bei 194 $ bzw. 599 $ beginnen.

Der NBA-Scoring-Rekord ist zweifellos eine der größten Errungenschaften im Sport.

Abdul-Jabbar hält die Krone seit 39 Jahren und stellte die endgültige Summe im Jahr seiner Pensionierung vor 34 Jahren ein. Es ist ein Rekord, der seit 1966, als Abdul-Jabbar Wilt Chamberlain am 5. April 1984 überholte, nur einmal den Besitzer gewechselt hat. Das war, bevor James überhaupt geboren wurde.

Angesichts der Tatsache, dass James im Saisondurchschnitt genau 30 Punkte pro Spiel erzielt – und 27,2 pro Spiel in seiner Karriere – ist es fast sicher, dass er diese Woche den Rekord brechen wird.

„Es war nie ein Tor. Es war nie eine Reise“, sagte der viermalige NBA-Champion in ESPNs NBA Today. „Der stressige Teil für mich ist, jeden einzelnen Tag anzutreten, um zu versuchen, die Larry O’Brien Trophy nach Hause zu bringen [NBA championship].“

James ist jedoch überrascht, dass er kurz davor steht, den Torrekord zu brechen und unter den ersten fünf der ewigen Vorlagenliste zu sein.

„Es ist verrückt, dass ein einzelner kurz davor steht, der beste Torschütze aller Zeiten in der NBA-Geschichte zu werden und auch bei den Vorlagen unter den ersten fünf aller Zeiten zu stehen, und er ist kein Point Guard.

„Es ist wirklich bemerkenswert, dass das erreicht wurde, aber es macht es seltsam für mich, wenn ich denke, dass ich es tatsächlich bin, der es tut.“

7. Februar: Donner bei Lakers, 10pET auf TNT

9. Februar: Bucks bei Lakers, 10pET auf TNT

11. Februar: Lakers bei Warriors, 830pET auf ABC