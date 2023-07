Das Warten hat ein Ende, bis England seine Kampagne zur Frauen-Weltmeisterschaft 2023 startet.

Die Lionesses treffen in ihrem Eröffnungsspiel auf Haiti, bevor sie in der Gruppenphase gegen den Rest der Gruppe D – Dänemark und China – antreten, was Sie live auf talkSPORT verfolgen können.

10 England ist Europameister und will nun den Weltmeistertitel Bildnachweis: Getty

10 Tausende haben sie in London abgewiesen und in Australien werden sie reichlich Unterstützung haben Bildnachweis: Getty

10 Die Lionesses sind nach Down Under gereist, um zum ersten Mal zu versuchen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen Bildnachweis: Getty

Obwohl das Turnier am anderen Ende der Welt stattfindet, sind die englischen Fans gespannt darauf, wie sich der Europameister von 2022 im Wettbewerb Down Under schlagen wird.

Mit den EM- und Finalissima-Trophäen der Frauen im Gepäck sind die Erwartungen an die Mannschaft von Sarina Wiegman hoch.

Aufgrund des Fehlens wichtiger Spieler aufgrund einer Reihe von Verletzungen des vorderen Kreuzbandes hat England jedoch nur wenige erfahrene Stars übrig.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lionesses schlagen werden, wenn sie sich auf die Gegner aus den Vereinigten Staaten sowie den anderen talentierten Ländern Frankreich und Deutschland vorbereiten.

Ganz zu schweigen von Gastgeber Australien, der kürzlich Englands ungeschlagene Serie von 30 Spielen beendete.

Hier untersucht talkSPORT.com Englands Chancen und Spieler, auf die man achten sollte.

talkSPORT.com hat eine Zusammenfassung der Meinungen ehemaliger und aktueller Löwinnen zu dem, was hier passieren wird …

Englands Schlüsselspieler

Beth Mead gewann letzten Sommer mit England die EM 22 und schrieb ihre Legende zusammen mit ihren Teamkolleginnen auf heimischem Rasen.

10 Walsh spielte letzte Saison für Barcelona und Experten erwarten von ihr ein großes Turnier Bildnachweis: Getty

Der Arsenal-Stürmer kann verletzungsbedingt nicht am diesjährigen Turnier teilnehmen.

Aber da sie Teil des kometenhaften Aufstiegs ihres Landes unter Wiegman ist, weiß sie, wer in diesem Sommer die Schlüsselspielerin der Lionesses sein wird.

„Ich denke immer, dass Keira Walsh unterschätzt wird“, sagte sie gegenüber talkSPORT. „Ich denke, dass sie im Mittelfeld die Fäden in der Hand hält. Sie ist unglaublich und eine wirklich kluge Fußballerin.“

„Sie hat Dinge vor vielen anderen, deshalb liebe ich es, mit ihr zu spielen. Ich werde losrennen und sie wird es sehen, bevor ich überhaupt losgehe, und solche Dinge.

„Deshalb denke ich, dass sie eine entscheidende Rolle spielt und dabei hilft, für Ordnung in der Defensive zu sorgen, während sie natürlich nach vorne geht und Pässe zur Stürmerlinie spielt. Ich denke, sie wird unterschätzt, aber sie wird eine wichtige Spielerin für diesen Kader sein.“

Der ehemalige englische Star Fara Williams, der sich 2019 aus dem internationalen Fußball zurückzog, glaubt, dass der Mittelfeldspieler von Barcelona auch der Schlüssel zum Erfolg der Lionesses ist.

10 Laut Fara Williams könnte sich Lauren James bei der Weltmeisterschaft einen Namen machen Bildnachweis: AFP

Obwohl sie glaubt, dass Chelsea-Star Lauren James – die Schwester von Männerverteidiger Reece – sich einen Namen machen könnte.

„Die Spielerin, auf die ich mich am meisten freue, ist jedoch Keira Walsh“, sagte sie.

„Sie hatte wahrscheinlich die beste Saison ihres Lebens. Wir haben gesehen, wie gut sie bei Man City war. Aber tatsächlich ist sie in dieser Saison im Barcelona-Team ein weiteres Level aufgestiegen und es ist aufregend, ihr zuzusehen.

„Sie sieht in der besten Verfassung aus, die ich je gesehen habe. Als Spielerin ist sie voller Selbstvertrauen und spielt offensichtlich in der Mannschaft, in der sie bei Barca spielt. Ich denke, sie ist der Schlüssel zum Lionesses-Team.“

Jill Scott, ein weiterer Star der EM 2022, entschied sich für eine andere Löwin.

10 Russo – der gerade einen hochkarätigen Wechsel zu Arsenal besiegelt hat – ist ein weiterer Spieler, von dem erwartet wird, dass er diesen Sommer gute Leistungen erbringt Bildnachweis: Getty

„Ich liebe es, Millie Bright zu sehen“, sagte sie gegenüber talkSPORT. „Sie ist so etwas wie eine unbesungene Heldin.

„Wir wissen, dass sie vor diesem Turnier eine leichte Verletzung hatte, aber ich kenne Millie und sie wird bereit sein. Sie hat ein Herz aus Gold und sie ist auch eine Gewinnerin.

„Manchmal werden Verteidiger nicht in den Schlagzeilen gelobt, weil sie nicht die Tore schießen, aber ich denke, dass Millie Bright in diesem Turnier eine Schlüsselrolle spielen wird.“

Unterdessen glaubt auch Lucy Ward, der ehemalige Star der englischen U21-Nationalmannschaft, dass die Verfügbarkeit von Bright auch für ihre WM-Saison von entscheidender Bedeutung sein wird.

Die frühere Fußball-Löwin Eni Aluko hingegen glaubt, dass Englands Frontmannschaft diesen Sommer verstärkt werden muss und die wichtigsten Stars für Wiegmans Mannschaft sein werden.

„Ihr seid die Favoriten und jeder muss dieser Erwartung gerecht werden“, sagte sie gegenüber talkSPORT. „Für mich muss Alessia Russo ein großes Turnier haben, oder Rachel Daly. Ich liebe die Tatsache, dass Sie dort zwei Stürmerinnen haben, die die Linie anführen können.“

„Rachel Daly verleiht einem diese Art von Körperlichkeit, sie läuft, sie ist fit, großartig in der Luft. Alessia ist etwas raffinierter. Die beiden müssen ein gutes Turnier abliefern.“

Mögliche Stolpersteine

Der verletzungsbedingte Ausfall von Mead, Kapitänin Leah Williamson und Fran Kirby bereitete vielen Fans im Vorfeld dieses Turniers Sorgen.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass einige ehemalige Lionesses glauben, dass dies ein Problem für ihre Chancen auf den WM-Pokal darstellen könnte.

Aluko gab zu, dass sie sich nicht sicher ist, wie die Verteidiger der Mannschaft angesichts des Talents, über das einige ihrer Konkurrenten im Angriff verfügen, zurechtkommen werden, insbesondere wenn Bright nicht verfügbar ist.

„Ich mache mir Sorgen um unsere Abwehr“, sagte sie. „Ich frage mich oft, wenn man als Gegner gegen England antritt, wo sieht man dann den Schwachpunkt einer Mannschaft, die gerade die EM gewonnen hat? Für mich ist das immer die Abwehrreihe.“

10 Eni Aluko glaubt, dass Kapitän Bright die Verteidigung übernehmen wird Bildnachweis: Getty

„Für mich, Millie Bright, lasst uns beten, dass sie fit ist.“

Williams glaubt, dass die fehlenden Namen ein Hindernis für den Erfolg sein könnten. „Als Fan hoffe ich (wir können gewinnen). Aber wenn ich realistisch bin und bedenke, dass der Kader an wichtigen Spielern, darunter auch Fran Kirby, mangelt, denke ich, dass es England ohne sie im Team an Kreativität gefehlt hat.

„Natürlich sind Leah Williams und Beth Mead zwei weitere Schlüsselspielerinnen im Kader. Millie Bright kämpft mit ihrer Fitness, sie hatte vor dem Turnier noch nicht so viel Spielzeit. Sie ist der Schlüssel, sie ist unsere Kapitänin für dieses Turnier.

„Ich denke, wir sind ein wenig erschöpft. Ich denke, dass es dieses Jahr eine schwierigere Aufgabe für uns wird.“

Scott sieht die Verletzungen jedoch nicht als schädlich an.

„Verletzungen sind eigentlich alles Teil des Spiels“, sagte sie. „Bei der EM hatten wir Glück, dass wir keine einzige Verletzung erlitten haben, was wahnsinnig ist, und der Verlust von Leah, Beth und Fran wird ein großer Erfolg für den Kader sein. Das kann man nicht leugnen, aber es bietet den jüngeren Spielern eine Chance.“

„Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie sich weiterentwickeln können, weil sie in ihrem Team echte Talente haben; Chloe Kelly, Lauren Hemp, Lauren James, Ella Toone, Alessia (Russo) – man kann einfach sehen, dass sie in der Zukunft so viele Torchancen haben.

„Ich freue mich sehr, als Fan nach Australien zu reisen, und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir ein erfolgreiches Turnier veranstalten können.“

10 England besiegte Brasilien im April in der Finalissima und will nun eine weitere Trophäe gewinnen Bildnachweis: Getty

Englands Chancen

Mit einem Europameistertitel im Kabinett und dem Sieg über den amtierenden Weltmeister USA im Oktober sollte ein Weltmeisterschaftssieg als nächstes auf der Checkliste der Lionesses stehen.

„Ich denke, die Erwartungen und der Druck seitens der Medien werden jetzt noch größer sein als im letzten Jahr“, sagte Williams.

„Ich glaube nicht, dass die Mädchen unter großem Druck standen, das Heimturnier zu gewinnen, daher denke ich, dass es viele Dinge gibt, die es dieses Jahr schwieriger machen, zu gewinnen.“

„Ich bin ein großer England-Fan und hoffe, dass wir es bis zum Ziel schaffen, aber realistisch gesehen glaube ich, dass die Lionesses im Viertelfinale etwas zurückfallen werden.“

10 England hat unter Wiegman nur ein Spiel verloren und hofft auf weitere große Trophäen mit den Lionesses Bildnachweis: Getty

Unterdessen glaubt Scott, dass England allen Widrigkeiten standhalten wird.

„Es bringt bei jedem Turnier Druck mit sich“, sagte sie. „Natürlich könnte es eine einmalige Gelegenheit sein, an einer Welt- oder Europameisterschaft teilzunehmen.“

„Ich habe das Gefühl, dass dies eine neue Reise für die Lionesses mit wahrscheinlich sechs oder sieben neuen Gesichtern bei der EM ist, und ich freue mich für sie. Einige von ihnen beginnen gerade erst ihre Reise als Löwinnen.

„Was den Druck angeht, denke ich, dass sie davon überzeugt sind, die EM zu gewinnen und dieses Jahr einige große Ergebnisse zu erzielen und Brasilien und die USA zu schlagen, aber wir sagen immer, dass Druck eine gute Sache ist. Das bedeutet, dass Sie es sich verdient haben, dass Sie diesen Moment verdient haben und dass sie hoffentlich rausgehen und ihre Familie und Freunde stolz machen können.“

10 Jill Scott glaubt, dass Newcomer wie Katie Zelem von Man United der Herausforderung gewachsen sein werden Bildnachweis: Getty

Mead glaubt auch, dass die neuen Löwinnen sich der Herausforderung stellen werden.

„Ich glaube, es gibt viele Spekulationen darüber, dass wir viele Schlüsselspieler verlieren. „Captain Leah, Fran Kirby, Ellen White sind in den Ruhestand gegangen, Jill Scott schon, und Sie wissen, dass es sich um große Spielerinnen und Namen im Kader handelt.“

„Deshalb verstehe ich die Spekulationen der Leute. Aber letztendlich haben die Mädchen, die jetzt da sind, die Chance, sich zu steigern und ihrem eigenen Spiel einen Stempel aufzudrücken, ihm für England einen Stempel aufzudrücken.

„Wir sind immer noch ein ziemlich tolles Team, wissen Sie? Wir haben großes Glück, dass wir in England über viel Spielstärke verfügen. Wir hatten einige unglückliche Verletzungen, aber ich habe keinen Zweifel, dass die Mädchen eine großartige Ausgangslage haben werden, um bei diesem Turnier den besten Fußball zu spielen.

„Natürlich haben wir vor Kurzem gegen Portugal unentschieden gespielt, aber solange wir im Turnier unseren Höhepunkt erreicht haben, muss sich in dieser Hinsicht niemand Sorgen machen.“

