Dichterin Louise Glück bei einer Zeremonie zu ihrer Ehrung mit der US National Humanities Medal im East Room des Weißen Hauses in Washington am 22. September 2016. © Susan Walsh/AP

Die US-amerikanische Dichterin und Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück ist tot. Das sagte der Chef des Verlagshauses Farrar, Straus und Giroux am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in New York.

