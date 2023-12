Die Linke: Wer bezahlt die Führung einer Fraktion?

Dietmar Bartsch und die Abgeordneten der Linken nahmen zum letzten Mal gemeinsam an der Bundestagssitzung teil

Seit heute gibt es für die Linke keine Fraktion mehr. In diesen Tagen erhalten die Arbeitnehmer ihre Kündigungsschreiben. Und dann?

Am 6. Dezember ist die Linksfraktion im Bundestag Geschichte. Von diesem Tag an hat sie den Status einer „Fraktion in Liquidation“. Das letzte Mal, dass eine Fraktion während einer laufenden Legislaturperiode aufgelöst wurde, geschah im Jahr 1961 bei der Deutschen Partei.

Heute sind die 108 Mitarbeiter der Fraktion ihre Kündigungen. Bis zum Ende der Kündigungsfrist werden die Gehälter weitergezahlt. Dazu greifen die Liquidatoren auf die über Jahre gebildeten Reserven der Fraktion zurück. Jede Fraktion im Bundestag hat Anspruch auf einen monatlichen Grundbetrag. Seit dem Haushaltsjahr 2023 hat die Linke Zuwendungen in Höhe von 540.203 Euro (inkl. Oppositionszuschlag) erhalten. Hinzu kommen 10.787 Euro pro Fraktionsmitglied.

Und wenn das Geld nicht reicht?



Mit diesem Geld finanziert der Konzern seine laufenden Kosten. Den Rest kann sie behalten. Wer einigermaßen gut zurechtkommt, hat meist etwas übrig. Ab dem 6. Dezember muss die Linke diese Rücklagen nutzen, um alles zu bezahlen, den Sozialplan und die Gehälter, bis die Entlassungen in Kraft treten. Insgesamt dürften es mehrere Millionen Euro sein. Wenn das Geld nicht ausreicht, besteht eine zusätzliche Bedrohung Liquidation der Konkurs.

Wie teuer das Verfahren insgesamt wird und wie lange es dauern wird, hängt auch davon ab, ob Arbeitnehmer gegen ihre Kündigung gerichtlich vorgehen und ob Anwaltskosten anfallen. Nach der Rückkehr der FDP ins Land im Jahr 2013 Bundestag versäumt hatte, dauerte die Liquidation formal mehr als sechs Jahre.