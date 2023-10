Berlin. Nach Angaben ihres Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch wird sich die Linkspartei im Streit mit anderen Parteien nicht auf das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht“ konzentrieren. „Der Bezugspunkt der Linken wird nicht die Wagenknecht-Partei sein, sondern eindeutig die chaotische Politik der Ampel-Bundesregierung“, sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er betonte die politische Ausrichtung der Partei „Die Linke“ und sagte: „Die Linke wird sich weiterhin solide in den Kommunen, in den Ländern und außerhalb der Parlamente für die Interessen der Wähler einsetzen.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Sahra Wagenknecht, die mehrere Jahre Bartschs Co-Vorsitzende in der Bundestagsfraktion war, will an diesem Montag in Berlin ihr neues Bündnis mit mehreren Kollegen vorstellen. Der neue Verein gilt als Vorläufer der eigenen Partei. Gegen Wagenknecht läuft ein Parteiausschlussverfahren. Sie war viele Jahre lang eine treibende Kraft der Linken, wenn auch oft aus eigenem Antrieb. Zur Migrations- und Klimapolitik etwa stellte sie die Parteispitze zur Rede. Wagenknecht wird in der Partei mitunter vorgeworfen, mit ihren Äußerungen Stimmen am rechten Rand zu angeln. Dies lehnte sie empört ab.

Bartsch sagte, in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen seien die Landesregierungen unter Beteiligung der Linken stabil geblieben. Und kein Bundestagsabgeordneter der Linken in Ostdeutschland, kein Europaabgeordneter, kein Landrat, kein Bürgermeister und kein hauptamtlicher Bürgermeister würde zur Wagenknecht-Partei wechseln. Seine Partei werde „zurück in die Erfolgsspur“ kommen. Zentrale Kriterien dafür sind die drei Landtagswahlen im nächsten Jahr in Thüringen, Brandenburg und Sachsen sowie die Rückkehr in den Bundestag mit Fraktionsstärke bei der Wahl 2025.