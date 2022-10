Die Linke bei der Niedersachsenwahl: Bitter als erwartet (nd-aktuell.de)

Die Erosion der Linkspartei scheint sich trotz der Notwendigkeit einer progressiven Alternative fortzusetzen. Foto: Imago/Ralph Peters

Wäre Göttingen Niedersachsen, dann säße Die Linke im Landtag. In der Universitätsstadt erhielt sie 6,6 Prozent der Zweitstimmen. Sie ist zudem die einzige Großstadt des nordwestlichen Bundeslandes, in der die Partei die Fünf-Prozent-Hürde genommen hat. Allerdings verlor die Partei auch im Wahlkreis Göttingen-Stadt dramatisch an Stimmen: 2017 kamen hier knapp 14 Prozent auf sie. Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis von Direktkandidat Thomas Goes dennoch beachtlich, denn er konnte 7,3 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen.

Ähnlich gute Erstwahlergebnisse erzielten nur Hans-Henning Adler im Wahlkreis Oldenburg Mitte/Süd und Viktor Linsel im Wahlkreis Elbe. Adler ist seit langem in der Partei aktiv, saß für sie von 2008 bis 2013 im Landtag, der einzigen Legislaturperiode, in der sie mit 7,1 Prozent in den Landtag von Hannover einzog. Der 72-Jährige erhielt 8,4 Prozent der Erststimmen. Linsel konnte im östlichsten Wahlkreis, zu dem auch der von der Anti-Atom-Bewegung geprägte Kreis Lüchow-Dannenberg gehört, 6,9 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen. Der 24-Jährige engagiert sich im VVN-BdA und in der Klimabewegung.

Alles in allem sieht es für Die Linke jedoch düster aus, obwohl Basisgenossen und Direktkandidaten wie Goes einen engagierten Wahlkampf mit Informationsständen und Direktbesuchen bei potenziellen Wählern führten. In den Umfragen unmittelbar vor der Wahl am Sonntag waren es noch rund vier Prozent. Ein Ergebnis von fünf Prozent wäre im Bereich der Wahrscheinlichkeit gelegen. Doch am Abend folgte die Ernüchterung: Die Partei konnte nur noch 2,7 Prozent vereinen. Das ist ein Einbruch um fast zwei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Landtagswahl.

Die Einbußen in den Großstädten, etwa in Hannover, sind dramatisch. In ihrer ehemaligen Hochburg Hannover-Linden erhielt die Partei noch 7,3 Prozent der Zweitstimmen. Das entspricht allerdings fast einer Halbierung gegenüber 2017, denn damals erhielt sie in diesem Wahlkreis 13,7 Prozent der Zweitstimmen. Nach ersten Analysen erlitt Die Linke nicht nur Einbußen bei ihrer Stammklientel, also Arbeitern, Angestellten, prekär Beschäftigten und Arbeitslosen, sondern auch in akademischen Milieus.

Linken-Co-Vorsitzender Martin Schirdewan räumte am Montag ein, dass die Partei „tiefgreifende Probleme“ habe. „Leider sind wir noch nicht am Punkt der Einigung“, sagte er. Das Protestwählerpotenzial werde derzeit von der AfD erfolgreich ausgeschöpft, obwohl sie nur „Scheinlösungen“ biete, bedauerte Schirdewan. Intern diskutiert der Bundesvorstand nun, welche Konsequenzen allein aus dem vierten Scheitern einer Landtagswahl in diesem Jahr gezogen werden sollen. Als Hauptproblem nannte die niedersächsische Landesvorsitzende Heidi Reichinnek das Fehlen einer „Nichtwählerstrategie“. Der Landesvorstand werde am Samstag über die Ursachen des Debakels und dessen Folgen beraten, kündigte sie an. Darüber hinaus wird dies Thema des Landesparteitags im November sein.

Thomas Goes sieht mehrere hausgemachte Gründe für das schlechte Abschneiden seiner Partei. „Wir haben den Stellungskrieg, den wir auf Bundesebene haben, auch im Landesverband“, sagte er am Montag zu „nd“. Zudem war es nicht möglich, eine zwischen verschiedenen Strömungen ausgeglichene Staatenliste zu erstellen. Der 42-Jährige betont, dass die verschiedenen Lager im Wahlkampf gut zusammengearbeitet haben. Das entscheidende Versäumnis sei seiner Meinung nach, dass sich die Partei zu wenig mit der Landespolitik auseinandergesetzt und Themen besetzt habe. Es sei auch nicht gelungen, „Personen im Staat aufzubauen, die im Gewerkschaftsbereich oder in der Mietbewegung aktiv und vernetzt sind“. Es gibt Menschen, die als Multiplikatoren hätten fungieren können.

Gleichzeitig habe die Bundespartei den Wahlkampf geprägt, so Goes: „In Gesprächen sagte ein Fünftel, sie wollten uns wegen der Positionen von Sahra Wagenknecht nicht wählen, ein Fünftel, weil wir Wagenknecht schlecht behandeln. und viele andere, weil wir zu sehr in interne Streitereien verwickelt sind.« Goes engagiert sich in der linken Bewegung und propagiert wie Ex-Parteichef Bernd Riexinger »klassenverbindende Politik« – mit einem solchen Plan könnte seiner Meinung nach auch Die Linke aussteigen seiner Tiefpunkte in Niedersachsen: „Wir brauchen ein gemeinsames Projekt, und das muss die Umverteilung nach unten genauso beinhalten wie linke Klimaschutzkonzepte.“