Anfang des Jahres, als seine Zeit in Paris zu Ende ging, fragten sich Fußballbeobachter, ob Messi möglicherweise nach Barcelona zurückkehren oder ihm folgen würde Cristiano Ronaldo’s führen und unterzeichnen einen Vertrag über einen mittleren neunstelligen Betrag, um in Saudi-Arabien zu spielen. Stattdessen stellte er die Sportwelt auf den Kopf und unterschrieb bei Inter Miami – und erfüllte damit ein langjähriges Ziel für den Miteigentümer des Teams David Beckhamder sich zugegebenermaßen immer vorgestellt hat, wie der GOAT auf dem Rasen des DRV PNK Stadions tobt.

Also packten Messi und Roccuzzo ihre Sachen und zogen nach Florida, eine Verschiebung in der globalen Fußballordnung, die für die Apple TV+-Serie dokumentiert wurde Messi trifft Amerika.

Seitdem haben sie für 10,75 Millionen US-Dollar ein 10.500 Quadratmeter großes Herrenhaus am Wasser in Fort Lauderdale erworben Miami Herald, und kam gleich zur Sache. (Und spielen, das Paar isst mit Messis neuen Teamkollegen zu Abend und Roccuzzo geht mit ihm aus Victoria Beckham.)

Die bescheidene Routine blieb jedoch dieselbe: „Ich beende das Training um 13 Uhr, dann gehe ich nach Hause und Antonela und ich essen zu Mittag“, teilte Messi dem OLGA-Moderator mit Migue Granadospro Hallo!. „Ich mache ein Nickerchen und wir schauen fern oder Filme.“

Obwohl das Team, das bei Messis Ankunft auf dem letzten Platz lag, die MLS-Playoffs in dieser Saison verpassen wird, sind Spiele in Miami zu Top-Zielen geworden (Who war nicht (Sie waren dort, als sie in Los Angeles gegen das Galaxy spielten?) und der einst untergegangene Klub gewann im Juli mit seinem neuen Megastar-Stürmer den Ligapokal und bescherte Messi seinen Rekord, den 44. großen Fußballpokal aller Zeiten.