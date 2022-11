Die Lidar-Hersteller Ouster und Velodyne einigen sich auf Fusion

Die New Yorker Börse heißt Ouster Inc. (NYSE: OUST) heute, Freitag, den 12. März 2021, zur Feier seiner Erstnotierung willkommen. Aus diesem Anlass läutet Angus Pacala, CEO von Ouster, zusammen mit Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings and Services, The Opening Bell®.

Die Lidar-Hersteller Ouster und Velodyne haben sich auf eine Fusion geeinigt, die zusammen einen Marktwert von rund 400 Millionen US-Dollar hat.

Die Unternehmen sagten am Montag, dass sie ihre Kräfte bündeln werden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem Marktsegment zu steigern, in dem die Bewertungen gesunken sind, da die Investoren von der Technologie autonomer Fahrzeuge desillusioniert sind.

Lidar, kurz für „Light Detection and Ranging“, ist eine Sensortechnologie, die unsichtbare Laser verwendet, um eine hochdetaillierte 3D-Karte der Umgebung des Sensors zu erstellen. Lidar-Sensoren gelten als wichtige Komponenten fast aller derzeit in der Entwicklung befindlichen autonomen Fahrzeugsysteme und finden zunehmend Anwendung bei fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen sowie in anderen Bereichen der Robotik.

Das starke Interesse der Investoren am Potenzial selbstfahrender Fahrzeuge hat in den letzten Jahren viele Lidar-Startups dazu veranlasst, an die Börse zu gehen. Aber die Bewertungen sind jetzt nur noch ein Bruchteil dessen, was sie vor zwei Jahren waren, darunter auch prominente Autohersteller Ford-Motor und Volkswagen haben die Investitionen in die Autonomie zugunsten begrenzterer Fahrerassistenzsysteme gekürzt.

Im Rahmen der am Freitag unterzeichneten Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Velodyne 0,8204 Aktien von Ouster für jede Velodyne-Aktie, die sie halten – eine Prämie von etwa 7,8 %, basierend auf den Schlusskursen der Aktien der beiden Unternehmen vom Freitag.

Der Gründer und CEO von Ouster, Angus Pacala, wird das kombinierte Unternehmen leiten, das noch keinen offiziellen Namen hat. Ted Tewksbury, CEO von Velodyne, der letztes Jahr zum Lidar-Hersteller kam, wird den Vorsitz im Board of Directors des Post-Merger-Unternehmens übernehmen.

„Wir alle wussten, dass der Markt konsolidiert werden muss“, sagte Pacala gegenüber CNBC. „Das sind wir, die tatsächlich rausgehen und es tun.“

Pacala sagte, das fusionierte Unternehmen werde mit einer optimierten Fertigung, über 170 Patenten und dem, was er als „komplementäre Kundenstämme, Partner und Vertriebskanäle“ beschrieb, ein schlagkräftigerer Konkurrent sein.

Die Unternehmen haben Einsparungen in Höhe von etwa 75 Millionen US-Dollar identifiziert, die in den ersten neun Monaten nach Abschluss der Transaktion realisiert werden können, sagte er.

Das kombinierte Unternehmen wird auch relativ bündig sein und in einem Markt, in dem es für noch nicht profitable Start-ups schwierig geworden ist, Geld zu beschaffen, von entscheidender Bedeutung sein. Zusammen hatten Ouster und Velodyne zum 30. September zusammen 355 Millionen US-Dollar in bar, sagte Pacala.

Velodyne war ein früher Pionier im Automobil-Lidar und entwickelte 2007 seinen ersten Sensor. Seine charakteristischen „Puck“-Sensoren waren an den meisten frühen Prototypen autonomer Fahrzeuge zu sehen. Aber seine frühen Einheiten, die jeweils 75.000 US-Dollar kosteten und empfindliche bewegliche Teile hatten, waren zu teuer und zerbrechlich für den Einsatz in Serienfahrzeugen.

Velodyne war schließlich in der Lage, die Kosten seiner Pucksensoren auf 4.000 US-Dollar zu senken und sie gleichzeitig robuster zu machen. Aber als neuere Konkurrenten mit Solid-State-Lidar-Sensoren – darunter das 2015 gegründete Ouster – in den Automobilbereich eintraten, geriet der frühe Marktführer ins Hintertreffen.

Velodyne besitzt immer noch wichtige Lidar-Patente und hat nicht gezögert, sie durchzusetzen. Das Unternehmen verklagte Ouster Anfang dieses Jahres wegen Patentverletzung und reichte eine damit verbundene Klage vor der US International Trade Commission ein, um Ouster daran zu hindern, seine Lidar-Einheiten in die Vereinigten Staaten zu importieren. (Die Lidar-Einheiten von Ouster werden in Thailand vom Vertragshersteller Benchmark Electronics hergestellt.)

Die Unternehmen werden am Montag um 8:30 Uhr ET einen gemeinsamen Webcast abhalten, um die Fusion zu erörtern. Ouster wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgeben, nachdem die US-Märkte am Montag geschlossen sind; Velodyne soll seine Ergebnisse nach Börsenschluss am Dienstag bekannt geben.