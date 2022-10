Die Leugnung von Kriegsverbrechen ist jetzt strafbar

Die unerwartete und schnelle Verschärfung des Hetzparagraphen durch die Ampelkoalition stößt auf Kritik der Opposition. Das plötzliche Ampelschalten im „Hauruck-Verfahren“ sei ebenso ärgerlich wie besorgniserregend, sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Bundesjustizminister Marco Buschmann hätte Anfang des Jahres auf das EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland reagieren müssen“, sagte Krings. „Stattdessen hat die Ampel monatelang nichts gebracht.“ Die Union hat dem Gesetzentwurf dennoch zugestimmt, da die Verschärfung der Sache richtig ist.

Verharmlosung von Kriegsverbrechen und Völkermorden jetzt „Aufstachelung zum Hass“

Der Bundestag hat in der Nacht zum Freitag ohne Ankündigung und Debatte das Strafrecht verschärft, sodass Leugnung und Verharmlosung von Kriegsverbrechen und Völkermorden nun als „Volksverhetzung“ strafbar sind. Bisher waren nur die Billigung von Straftaten (§ 140 StGB) und die Leugnung und Verharmlosung des Holocaust (§ 130 Abs. 3) strafbar. Dass in § 130 ein neuer Absatz 5 eingefügt werden soll, wurde vom Rechtsausschuss in einem sachfremden Gesetz zum Bundeszentralregister untergebracht und dann vom Bundestag weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit beschlossen.

Das neue Recht liegt in den Händen der Staatsanwaltschaft

Neben dem Vorgehen kritisierte die Linksfraktion auch die Gesetzesänderung selbst: „Inhaltlich bedeutet die Verschärfung, dass deutsche Staatsanwälte nun beurteilen müssen, ob ein Kriegsverbrechen vorliegt“, so die Linke Fraktionschefin Amira Mohamed Ali zum RND. „Allerdings ist das gerade bei den aktuellen Prozessen kompliziert.“ Die Verschärfung könnte daher laut Mohamed Ali zu willkürlichen Anträgen und Einschränkungen der Meinungsfreiheit führen.

Kritik kommt auch von der Gewerkschaft der Polizei (GdP): „Offenbar herrscht auch unter den politischen Beteiligten dieser ungewöhnlich überstürzten Gesetzesänderung Uneinigkeit über die inhaltliche Tragweite der beschlossenen Novelle“, sagte GdP-Bundesvorsitzender Jochen Kopelke dem RND. Eine rechtssichere Grenze zwischen Meinungsäußerung und strafbaren Äußerungen lässt sich nur schwer ziehen.