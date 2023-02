Die letzten Direktoren der Schlesinger-Linie gehen

tz Welt

Teilt

Ein Schild mit dem Logo des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) vor dem Eingang zur Zentrale des Senders an der Masurenallee. © Monika Skolimowska/dpa

Der krisengeschüttelte RBB zieht einen Schlussstrich unter die bisherige Führung um die entlassene Geschäftsführerin Patricia Schlesinger. Jetzt arbeitet keiner der Regisseure mehr für die ARD.

Berlin – Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat sich von den letzten verbliebenen Mitgliedern des umstrittenen Führungsteams um die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger getrennt. In einer Mitteilung an die Mitarbeiter des Senders im Intranet des Unternehmens, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, schrieb der öffentlich-rechtliche Sender ARD am Freitag, dass die Trennung von Hagen Brandstätter als Verwaltungsdirektor und Christoph Augenstein als Produktions- und Betriebsleiter offiziell vollzogen sei.

Interims-Geschäftsführerin Katrin Vernau wurde mit den Worten zitiert: „Das ist ein Wendepunkt und wird uns helfen, beim RBB neu durchzustarten.“ Gründe und Einzelheiten der Trennung wurden dort nicht genannt. Auch auf Nachfrage äußerte sich der Sender nicht und verwies auf rechtliche Gründe.

Eine Kündigung vor dem Arbeitsgericht

Damit ist derzeit kein Mitglied der damaligen Geschäftsführung des Senders, der im Sommer über Vetternwirtschaftsvorwürfe und umstrittene Beraterverträge in eine tiefe Krise gestürzt war, ausgeschieden. Der Programmdirektor hatte das Unternehmen kürzlich nach einer einvernehmlichen Lösung verlassen, der Rechtsdirektor wurde seinerseits entlassen. Sie wehrt sich gegen die außerordentliche Kündigung vor einem Arbeitsgericht, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Der Verwaltungsdirektor war vor einigen Monaten krankgeschrieben und nicht mehr in das Tagesgeschäft eingebunden. Direktor Vernau hatte derweil klargestellt, dass sein eigentlich bis Ende April laufender Vertrag vorzeitig enden soll.

Im Zentrum der RBB-Affäre stehen Schlesinger und der zurückgetretene Vorstandsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen die gefühlten Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt sowohl gegen Schlesingers Ehemann als auch gegen den Verwaltungsdirektor und den Justizdirektor. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. Wie lange die Ermittlungen andauern, ist unklar.

Affäre um Boni und Zulagen

Schlesingers Management geriet in der Affäre zunehmend in die Kritik – unter anderem wegen ausgezahlter und nicht offengelegter Prämien an Führungskräfte. Der RBB gab kürzlich bekannt, dass auch Intendanten eine Aufwandsentschädigung für den ARD-Vorsitz erhalten haben, den der Sender vom 1. Januar 2022 bis zum Sommer innehatte.

Unterdessen wurde durch einen Bericht von RBB- und NDR-Journalisten bekannt, dass der ARD-Sender die Zahlungen für einen Beratungsauftrag des ehemaligen Chefredakteurs Christoph Singelnstein eingestellt hatte. Auf dpa-Anfrage äußerte sich Singelnstein nicht zu dem Artikel. Ein Sprecher des öffentlich-rechtlichen RBB sagte auf Nachfrage, die Zahlungen seien nach einem Hinweis des Rechnungshofs gestoppt und das Gespräch mit Singelnstein gesucht worden, der daraufhin einen Verzicht angeboten habe.

Während der RBB-Krise wurde die Praxis der Vergabe diverser Beratungsaufträge mehrfach kritisiert, zuletzt wieder in dieser Woche. Der brandenburgische SPD-Fraktionschef Daniel Keller forderte am Freitag mehr Transparenz. „Ich fordere den RBB und alle öffentlich-rechtlichen Sender auf, alle Beraterverträge offenzulegen.“ Er will sich für eine Veröffentlichungspflicht einsetzen. Der Hauptausschuss im Landtag, dessen Vorsitzender Keller ist, wird in der nächsten Sitzung über eine entsprechende Initiative beraten. dpa