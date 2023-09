In der kommenden Woche, wenn die Herbst-Fernsehsaison des Senders beginnt, wird ABC mit der Ausstrahlung von „The Golden Bachelor“ beginnen, einem Spin-off von „The Bachelor“, in dem es um eine ungewöhnliche Wendung geht: Der Hauptkandidat ist ein 72-jähriger Mann Die 22 Frauen, die um seine Zuneigung wetteifern, sind zwischen 60 und 75 Jahre alt.

Am Sonntagabend wird der Sender drei Stunden lang „The Wonderful World of Disney“ zeigen, eine Fernsehtradition, die bis in die 1950er Jahre zurückreicht. Dienstags gibt es „Dancing With the Stars“. Mittwochs gibt es spezielle Episoden zur besten Sendezeit von jahrzehntealten Serien wie „Wheel of Fortune“ und „Jeopardy!“.

Es ist kein Geheimnis, dass die Einschaltquoten von Netzwerkfernsehsendern in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind, da die Zuschauer von den Hauptsendezeitprogrammen abwandern und sich stattdessen Streaming-Angeboten wie Netflix und Hulu zuwenden.

Aber es gibt eine bemerkenswerte Ausnahme, einen Teil des Publikums, der faktisch zur Kernzielgruppe der Rundfunksender geworden ist: Menschen über 60.