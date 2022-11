Die letzte G-20? Das und andere Sachen zum Anschauen

Wer will mit dem saudischen Kronprinzen abhängen?

Bei solchen Veranstaltungen gibt es viele ungeplante Momente, und Biden ist nicht für seine Disziplin bekannt. Angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Riad und Washington ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der US-Präsident erneut mit Kronprinz Mohammed bin Salman, dem De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens, die Fäuste schlägt.

Mit wem wird der junge Royal, auch MBS genannt, stattdessen abhängen? Wahrscheinlich alle anderen.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat den Energiemarkt so verdreht, dass die Saudis, ein führender Ölproduzent, nicht ignoriert werden können. Sogar Biden musste ihn schließlich im Juli engagieren, trotz des Drucks, MBS wegen der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi und des Krieges im Jemen zu meiden. Diese Bemühungen konnten den Kronprinzen jedoch nicht davon überzeugen, die Ölförderung aufrechtzuerhalten – tatsächlich unterstützte er Kürzungen.

Viele andere Länder der G-20 sind weniger sentimental als die Vereinigten Staaten von Amerika, was Riads Menschenrechtsbilanz betrifft.

Der Kronprinz wird wahrscheinlich Wert darauf legen, Zeit mit Xi und dem indischen Premierminister Narendra Modi zu verbringen, deren Länder große Energieverbraucher sind. Europäische Länder, die mit Energiekosten zu kämpfen haben, während sie sich von russischen Lieferungen entwöhnen, werden wahrscheinlich auch ein paar Minuten mit dem König brauchen.

Wie werden reichere Länder auf die Forderungen der Entwicklungsländer reagieren?

Die G-20 ist ein weniger exklusiver Club als die G-7, mit wirtschaftlich vielfältigeren Ländern. Das macht es wahrscheinlicher, einem Bruch zu erliegen.

Wie die Klimagespräche in Ägypten gezeigt haben, zeigen die Entwicklungsländer der Welt bereits jetzt ihre wachsende Wut darüber, dass sie gezwungen sind, die finanziellen und ökologischen Kosten des Energieverbrauchs wohlhabenderer Länder zu tragen.

„Sie sind in diesem Fall der Verbrecher, nicht wir“, sagte der namibische Präsident Hage Geingob sagte der Treibhausgas-Emittentenländer in ein aktuelles BBC-Interview.

Fügen Sie die negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die globale Energie- und Lebensmittelversorgung hinzu, und die Spannungen werden die Gespräche bei den G-20 sicherlich färben. Indonesische Beamte haben bereits Anstrengungen unternommen, um Verweise auf die russische Invasion in der Ukraine in einer gemeinsamen Erklärung der Gruppe zu verwässern.

Beobachten Sie insbesondere, wie China auf Forderungen von Regierungen im „globalen Süden“ reagiert, ein Begriff, der viele Länder in Lateinamerika und Afrika umfasst. Peking ist nicht nur ein großer Emittent, es hat Russland auch in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützt.

Die Vereinigten Staaten versuchen derweil bereits, die Kritik abzuschwächen. Die USA gaben am Montag eine gemeinsame Erklärung mit Großbritannien und der Europäischen Union ab, in der sie ihre Entschlossenheit bekräftigten, die Ernährungsunsicherheitskrise anzugehen.

Wird es Forderungen nach Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland geben?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird wahrscheinlich virtuell vor den G-20 sprechen, und er wird sicherlich die Absicht seines Landes betonen, Russland entscheidend zu besiegen, ein Ziel, das angesichts des russischen Militärrückzugs von Tag zu Tag erreichbarer erscheint. Selenskyj hat eine Liste von Bedingungen aufgestellt, die Russland erfüllen muss, um den Konflikt zu beenden, einschließlich der Rückgabe des gesamten besetzten ukrainischen Territoriums, ein Nichtstarter für Moskau.

Aber die Länder im Publikum können immer noch öffentlich auf Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts drängen. Der G-20 gehören schließlich nicht nur China, sondern auch Südafrika, Mexiko und Indien an, Länder, die es im Allgemeinen vermieden haben, sich für eine Seite zu entscheiden, die aber unter den Folgen des Krieges leiden. Indonesiens Präsident hat in der Vergangenheit angeboten, Gespräche zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln.

Die Frustration über den Krieg ist „teilweise die Überdrußung der Nahrungsmittelpreis- und Energieinflation, aber bei Südafrika und Indonesien ist es auch ihre Anfälligkeit für antiwestliche Narrative“, sagte Aaron Connelly, Analyst beim International Institute for Strategic Studies, einer Denkfabrik mit Hauptsitz in London.

Wenn einige Länder die Ukraine dazu drängen wollen, sich mit Russland zusammenzusetzen, sind sie wahrscheinlich besser dran, wenn sie versuchen, mit Biden, Kiews wichtigstem Wohltäter, zu Wort zu kommen. Biden hat jedoch angedeutet, dass er tun wird, was die Ukraine will, und viele in seinem nationalen Sicherheitskreis glauben, dass die Zeit nicht einmal für einen Waffenstillstand mit Moskau reif ist.

Was hat der türkische Staatschef vor?

Recep Tayyip Erdoğan regiert die Türkei seit zwei Jahrzehnten. Dank Russland und der Ukraine hat er einen neuen Weg gefunden, relevant zu bleiben.

Der türkische Autokrat ist zu einem kritischen Gesprächspartner zwischen Putin und Selenskyj geworden. Er hat Drohnen und andere Militärgüter an die Ukraine verkauft und gleichzeitig die finanziellen Beziehungen zu Russland auf eine Weise ausgebaut, die die westlichen Sanktionen gegen Moskau untergräbt. Kürzlich half er dabei, ein Abkommen mit Russland zu retten, das den ukrainischen Getreideexport durch das Schwarze Meer erlaubt.

Die Schritte scheinen alle wirtschaftlich und politisch im Interesse der Türkei – und Erdoğans – zu liegen. Washington mag sich über Erdoğans Annäherung an den Kreml verärgert fühlen, aber die Ukrainer waren zeitweise erleichtert, Erdoğan dort zu haben.

Jonathan Schanzer, Analyst bei der Stiftung zur Verteidigung der Demokratien, sagte, dem türkischen Präsidenten „können die westlichen Länder, die Erdoğan als vollwertigen Partner zur Abwehr der russischen Bedrohung gewinnen wollen, nicht voll vertrauen.“

Schanzer sagte, niemand wisse, was Erdoğans nächster Schachzug sein werde. Vielleicht kann ihn jemand beim G-20 fragen.

Die G-19?

Putin überspringt möglicherweise seine letzte G-20, weil er möglicherweise keine weitere Einladung erhält.

Biden hat gesagt, Russland sollte aus der Gruppe gebootet werden, und die Ukraine hat ebenfalls den Sturz Moskaus gefordert. Aber Indonesien, das die G-20-Präsidentschaft innehat, hat Widerstand geleistet. Und andere Mitglieder wie China und Indien – die bald den Vorsitz der Gruppe übernehmen werden – werden Putin wahrscheinlich nicht ausstoßen.

Dennoch lohnt es sich zu beobachten, ob Russlands fortgesetzte Mitgliedschaft in der G-20 während des Treffens in diesem Monat zu einem Brennpunkt wird. Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird erwartet.

Ein bisschen Geschichte, an die man sich erinnern sollte: Biden stellte jahrelang in Frage, ob Putin in die G-8 gehöre. Diese Gruppe wurde zur G-7, nachdem Putin 2014 zum ersten Mal in die Ukraine einmarschiert war.