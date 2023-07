Kourou (dpa) – Die letzte europäische Schwerlastrakete Ariane 5 ist vom europäischen Raumfahrtzentrum in Kourou in Französisch-Guayana gestartet. Es transportierte einen deutschen Telekommunikationssatelliten namens „Heinrich Hertz“ und einen französischen Militärsatelliten ins All. Es war der 117. Start einer Ariane-5-Rakete seit 1997. Im Laufe ihrer langen Geschichte entwickelte sie sich zum Weltmarktführer für den Transport von Telekommunikationssatelliten und sicherte gleichzeitig den europäischen Zugang zum Weltraum. Zu den wichtigsten Missionen der Schwerlastrakete gehörte der Transport des James-Webb-Teleskops, des Nachfolgers des Hubble-Teleskops im Jahr 2021. Außerdem startete sie 2018 die BepiColombo-Sonde zum Merkur und die Galileo-Satelliten, die Europas Unabhängigkeit auf dem Gebiet der Navigation sicherten. Ihre Aufgabe soll künftig die Ariane 6 übernehmen.