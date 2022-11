Die Legislative von Florida ist bereit, das Gesetz zu ändern, um eine DeSantis-Präsidentschaftskandidatur zu unterstützen

„Wenn eine Person, die Gouverneur von Florida ist, für das Präsidentenamt kandidiert, sollte ihm das meiner Meinung nach erlaubt sein“, sagte Passidomo gegenüber Reportern. „Das tue ich wirklich. Das ist eine große Ehre und ein Privileg, also ist es eine gute Idee.“

Obwohl DeSantis noch nicht gesagt hat, dass er definitiv im Jahr 2024 kandidieren wird, hat er sich als potenzieller Top-Anwärter auf den Job herausgestellt. Manche drängen ihn zur Kandidatur, obwohl Ex-Präsident Donald Trump bereits seine dritte Kandidatur für das Weiße Haus angekündigt hat. Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass die Unterstützung für DeSantis unter den republikanischen Wählern zunimmt.

Das Gesetz von Florida verlangt von jedem, der sich um ein neues Amt bewirbt, vor der Qualifizierung ein unwiderrufliches Rücktrittsschreiben einzureichen, wenn sich die Amtszeiten der beiden Ämter überschneiden. Das Gesetz wurde 2008 geändert, um der damaligen Regierung die Tür zu öffnen. Charlie Crist, um das Amt des Vizepräsidenten anzustreben, aber der Gesetzgeber hat vor vier Jahren einen Kurswechsel vollzogen und die Anforderung wieder eingeführt, dass jemand, der ein Bundesamt anstrebt, vor den eigentlichen Wahlen zurücktreten muss.

Das Gesetz von 2008 sah zwar eine Ausgliederung für jemanden vor, dessen Amtszeit kurz vor dem Ende steht, aber das würde nicht für DeSantis gelten. Die Ausgliederung erlaubte dann-Gov. Rick Scott, der in diesem Jahr den amtierenden Senator Bill Nelson besiegte, um bis zum Tag der Amtseinführung von DeSantis im Amt zu bleiben.

Renner sagte, dass bewährte staatliche Gesetzgeber in Bezug auf das Rücktrittsgesetz des Staates „inkonsequent“ gewesen seien, und dies sei einer der Gründe, warum er bereit sei, es erneut zu ändern.

POLITICO berichtete Anfang dieses Monats, dass diejenigen, die DeSantis nahe stehen, sagen, er habe keine endgültige Entscheidung über die Kandidatur für das Präsidentenamt getroffen, aber wenn er dies täte, würde er wahrscheinlich bis nach der im März beginnenden Sitzung 2023 warten.

Dies wäre auch der Zeitpunkt, an dem die Legislative von Florida, die jetzt in beiden Kammern eine GOP-Supermehrheit hat, Änderungen am Wahlgesetz der Bundesstaaten in Betracht ziehen würde. Die Gesetzgeber von Florida verabschieden routinemäßig Änderungen des Wahlrechts in Nicht-Wahljahren.

DeSantis hat Gespräche über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur, einschließlich einer möglichen Konfrontation mit Trump, beiseite geschoben und den Menschen gesagt, sie sollten sich „entspannen“. Es war Trumps Billigung, die DeSantis bei den republikanischen Vorwahlen 2018 vor den damaligen Landwirtschaftskommissar Adam Putnam katapultierte.

Trump hat kürzlich DeSantis angegriffen, weil er Spielchen gespielt hat, indem er seine Präsidentschaftsambitionen nicht angekündigt hat.

„Er sagt: ‚Ich konzentriere mich nur auf das Rennen des Gouverneurs, ich schaue nicht in die Zukunft.‘ Nun, in Bezug auf Loyalität und Klasse ist das wirklich nicht die richtige Antwort“, sagte Trump in einer Erklärung vom 10. November und in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Eine Konfrontation zwischen Trump und DeSantis würde wahrscheinlich viele Republikaner in Florida spalten, wobei einige, wie der Abgeordnete Matt Gaetz, der Teil des Übergangsteams von DeSantis für 2018 war, Trump unterstützen würden.

Auf die Frage am Dienstag, zwischen Trump oder DeSantis zu wählen, sagte ein lächelnder Passidomo: „Was?“ Als sie ein zweites Mal gefragt wurde: „Trump oder DeSantis“, sagte sie erneut: „Was?“ und kehrte dann in ihr Büro zurück.