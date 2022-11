Die lange blutige Liste der Massaker in den USA | Welt | DW

Ausgerechnet das schlimmste Massaker an einer Schule in der Geschichte der USA ist schon nach wenigen Tagen fast vergessen. Am 20. Mai 1927 überquerte Charles Lindbergh als erster Mensch ohne Unterbrechung und allein den Atlantik. Der Flug geht in die Geschichte ein – und sorgt gleichzeitig dafür, dass in den USA fast niemand mehr von dem Attentat in Bath spricht.

Zwei Tage zuvor, am 18. Mai 1927, tötete ein Bombenanschlag bei dem Massaker an der Michigan Community School 45 Menschen, die meisten von ihnen Schüler der ersten bis sechsten Klasse. Der Täter, Andrew Kehoe, ein Mitglied des Schulkomitees, glaubte, dass eine Steuererhöhung zugunsten der Schule ihn finanziell in den Ruin getrieben hätte.

Die Produktion von Pyrotol, einem nach dem Ersten Weltkrieg erhältlichen Sprengstoff, den Kehoe ebenfalls verwendet hatte, wurde ein Jahr später eingestellt. Aber das hat nicht unbedingt etwas mit dem Angriff zu tun. Es gibt einfach nicht mehr genug Rohstoffe, nur die Überreste der US-Armee aus dem Zweiten Weltkrieg.

Bekanntheit: Columbine High School, Colorado

Die Schießerei an der Columbine High School 72 Jahre später, auch bekannt als die Schießerei an der Schule in Littleton, Colorado, ist bis heute in die Köpfe einer ganzen Nation eingebrannt. Am 20. April 1999 erschossen zwei Senioren innerhalb einer Stunde zwölf Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren, einen Lehrer und dann sich selbst.

Der Amoklauf gilt als Archetyp der Schulschießereien, die inzwischen weltweit in die Höhe geschossen sind. Der Begriff „Columbine-Effekt“ entstand, weil sich viele spätere Amokläufer durch das brutale Massaker zu eigenen Taten inspirieren ließen. Und eine weitere Wortschöpfung im Zusammenhang mit dem Amoklauf ist bis heute geläufig: Alle Studenten in den USA, die nach dem 20. April 1999 geboren sind, werden als „Generation Columbine“ bezeichnet. Kinder und Jugendliche, die eine Welt ohne Schulschießereien gar nicht kennen.

Präsident der Vereinigten Staaten ist zu dieser Zeit Bill Clinton, und er soll das erste US-Staatsoberhaupt sein, das sich an einer Reform der Waffengesetze die Zähne ausgebissen hat. Clinton will zumindest am Wochenende die Waffenmärkte und -käufer kontrollieren. Der Senat stimmt einer abgeschwächten Form dieser Verschärfung zu, aber das Repräsentantenhaus zerschlägt die Reform.

Zumindest die Kinder sollen in Zukunft sicher sein. Washington investiert Millionen in das Projekt „Cops in Schools“ – fast 30.000 Schulen wurden seitdem von Sicherheitskräften überwacht. Es gibt auch Videoüberwachungssysteme, Metalldetektoren und geschlossene Eingänge zum Schulgebäude während des Unterrichts. Alarmübungen werden regelmäßig durchgeführt und am Eingang besteht Ausweispflicht. Die abschreckende Wirkung? Fast null.

Minnesota, Pennsylvanien, Virginia

21. März 2005, Red Lake High School, Minnesota: Ein 16-jähriger Schüler erschießt fünf Schüler, einen Wachmann, einen Lehrer und dann sich selbst. 2. Oktober 2006, West Nickels Mines School, Pennsylvania: Ein 32-jähriger Schüler ermordet fünf Mädchen, bevor er sich erschießt. Verbrechen, die schnell vergessen sind. Nach dem Amoklauf bei Virginia Tech geht es auch in den USA nicht so schnell wieder zur Sache.

Am 16. April 2007 tötete ein 32-jähriger Student auf dem Universitätscampus in Blacksburg, Virginia, 32 Menschen und erschoss sich anschließend selbst. Jeder über 18 Jahre kann in dem Bundesstaat bedenkenlos Handfeuerwaffen kaufen.

Gedenkstein in Blacksburg, Virginia, mit den Namen der Opfer vom 16. April 2007

Präsident George W. Bush nähert sich dem Ende seiner zweiten Amtszeit, aber er begnügt sich damit, darauf hinzuweisen, dass jeder Bürger der Vereinigten Staaten das Recht hat, eine Waffe zu tragen. Aber Sie müssen alle Gesetze befolgen. Wieder einmal werden die Waffengesetze nicht angetastet, die schrecklichen Folgen lassen nicht lange auf sich warten.

Illinois, Kalifornien, Connecticut

14. Februar 2008, Northern Illinois University, DeKalb – Ein 27-jähriger Student erschießt fünf Menschen in einem Klassenzimmer und tötet sich dann selbst. 2. April 2012, Oikos University, Oakland, Kalifornien – Ein 43-jähriger Mann bricht in eine christliche Schule ein und erschießt sieben Erwachsene. Dann kommt der 14. Dezember 2012 – und wieder stehen die USA für einige Tage unter Schock.

Zwanzig Erstklässler der Sandy-Hook-Grundschule in Newtown, Connecticut, sterben zusammen mit sechs Grundschullehrern und der Mutter des Täters bei einem Amoklauf, bevor der 20-jährige Waffenfanatiker sich erschießt.

Die Polizei evakuiert am 14. Dezember 2012 Kinder aus der Grundschule Sandy Hook

Die mächtige National Rifle Association weiß solche Verbrechen künftig zu verhindern: Sie schlägt vor, jede Schule in den USA von bewaffneten Polizisten bewachen zu lassen. Scott Brown fordert als erster republikanischer Politiker ein landesweites Verbot von Sturmgewehren, macht aber kurze Zeit später einen Rückzieher.

In dem US-Bundesstaat tut sich zumindest etwas New York: Gouverneur Andrew Cuomo hat Sturmgewehre und Magazine aus Privatbesitz mit mehr als sieben Patronen verboten. Auch Colorado und Connecticut verschärfen ihre Waffengesetze. Präsident Barack Obama hingegen scheitert mit einer Initiative im Kongress, halbautomatische Gewehre in Privatbesitz zu verbieten und alle Waffenkäufer zu überprüfen. Die Spirale der Gewalt geht unaufhörlich weiter.

Kalifornien, Washington, Florida. Und zweimal Texas

7. Juni 2013, Santa Monica College, Kalifornien: Ein 23-Jähriger tötet fünf Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wird. 24. Oktober 2014, Marysville Pilchuck High School, US-Bundesstaat Washington: Vier Tote, nachdem ein 15-jähriger Schüler erschossen hat, bevor er sich umgebracht hat. 1. Oktober 2015, Umpqua Community College, Oregon: Ein 26-jähriger Student erschoss acht Studenten und einen Lehrer und tötete sich dann selbst.

Und wieder muss ein Massaker mit vielen weiteren Toten passieren, bevor die US-Gesellschaft und -Politik einen Moment innehalten. An der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, starben am 14. Februar 2018 17 Menschen, darunter 14 Teenager, nachdem ein 19-Jähriger an seiner ehemaligen Schule Amok gelaufen war.

Die Studentin Emma Gonzalez führte im Februar 2018 Proteste an, die strengere Waffengesetze in den Vereinigten Staaten forderten

Präsident ist derzeit Donald Trump, der sich dafür einsetzt, Lehrer zu bewaffnen, anstatt die Waffengesetze zu verschärfen. Von seiner Idee, das Mindestalter für bestimmte Waffenkäufe von 18 auf 21 Jahre anzuheben, wollte Trump kurze Zeit später nichts mehr hören. Eine Woche nach dem Massaker stimmte das Repräsentantenhaus von Florida mit 71 zu 36 Stimmen gegen strengere Waffengesetze .

Am 18. Mai 2018 erschoss ein Schüler der Santa Fe High School in Texas acht seiner Klassenkameraden und zwei Lehrer. Er versteckte auch Sprengsätze in der Schule.

Zwei Jahre später, am 24. Mai 2022, starben 19 Kinder und zwei Lehrer an der Robb Elementary School in Uvalde, Texas. Der Täter ist 18 Jahre alt. Am nächsten Tag sagt der Kongressabgeordnete Tony Gonzales, jetzt sei nicht die Zeit, über Waffenkontrolle zu sprechen. Uvalde ist im Wahlkreis des republikanischen Politikers.

Trauer nach dem Massaker an der Grundschule in Uvalde, Texas

Colorado Springs, Colorado

19. November 2022, Club Q, Colorado Springs: In dem Nachtclub, der bei Schwulen-, Lesben- und Trans-Gemeinschaften beliebt ist, knallen plötzlich Schüsse – in der Nacht des Transgender Day, einem Gedenktag für die Opfer von Transphobie. Fünf Menschen werden getötet und 25 weitere verletzt. Ein Gast kann dem Angreifer eine Waffe entreißen und ihn damit niederschlagen. „Er hat Dutzende von Menschenleben gerettet“, betont später einer der Clubbesitzer. Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Colorado hält ein anderes Motiv als Hass auf die LGBTQ-Community für kaum denkbar.

Dieser Artikel wurde am 25.05.2022 veröffentlicht und zuletzt am 21.11.2022 aktualisiert.