Die Landesregierungen machen Druck auf Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), die Härtefalle Hi

„Eigentlich drängt die Zeit, denn im Dezember wurden Erwartungen geweckt und die Menschen wollen wissen, mit welchen Hilfen sie rechnen können und wo sie ihre Anträge stellen müssen“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben). . „Wir brauchen schnell die Einigung mit der Bundesregierung.“

Die Bundesregierung hatte im Dezember angekündigt, auch Haushalten mit Öl-, Pellets- oder Flüssiggasheizungen in Härtefällen zu helfen. Allerdings warten die Bundesländer noch auf eine Einigung mit dem Bund zur Umsetzung der Hilfen. „Wichtig ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Sackgasse um die im Dezember beschlossenen 1,8 Milliarden Euro zügig beendet und die Abstimmung mit den Ländern zügig erfolgt“, sagte Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz. Hamburgs sozialdemokratische Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard hatte Mitte Januar im Namen der Länder mit einer SPD-geführten Regierung an Habeck geschrieben und ihn aufgefordert, „nachdrücklich“ dafür zu sorgen, dass sein Ministerium „zeitnah“ mit einem auf die Länder zutrete Vorschlag. Um die Härtefallregelung „im Interesse“ der betroffenen Bürgerinnen und Bürger umsetzen zu können, benötigten die Länder „schnellstmöglich“ die notwendige Verwaltungsvereinbarung, heißt es in dem Schreiben der Funke-Zeitungen. Am Donnerstag fand eine erste Bund-Länder-Videokonferenz statt. Nach Informationen der Funke-Zeitungen versprach das Bundeswirtschaftsministerium, den Ländern bis Ende kommender Woche einen Entwurf zur Ausgestaltung der Hilfen vorzulegen. Die Verwaltungsvereinbarung werde „in den kommenden Wochen abgeschlossen“, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Bis die Vereinbarung in Kraft ist, könnte es Ende Februar sein. „Jetzt liegt es an den Wirtschaftsministern und den Landesregierungen, dafür zu sorgen, dass die Hilfen schnell fließen können“, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. „Viele Familien, vor allem in ländlichen Gebieten, warten auf die Entlastung.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH