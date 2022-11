Die lahme Ente könnte die letzte Chance auf Wahlfinanzierung vor 2024 sein

Die meisten sind vorsichtig optimistisch, dass der Kongress Geld für Wahlbüros bereitstellen wird, vorausgesetzt, es gibt eine Einigung über ein größeres Finanzierungspaket, wobei die Aneigner in beiden Kammern in ersten Ankündigungen Anfang dieses Jahres 400 Millionen US-Dollar für die Finanzierung von „Wahlsicherheitszuschüssen“ auflisten.

Die Befürworter sind jedoch immer noch besorgt darüber, dass die Gesamtsumme in der endgültigen Rechnung enthalten ist, angesichts der Geschichte der Bundesfinanzierung für Wahlen und der allgemeinen Unsicherheit, die diesen Mittelaneignungsprozess zum Jahresende umgibt, oder dass die 400-Millionen-Dollar-Zahl gekürzt wird.

„Was mir am meisten Sorgen bereitet, ist eine Situation, in der niemand der Notwendigkeit der Finanzierung widerspricht“, sagte Sam Oliker-Friedland, ein ehemaliger Anwalt des Justizministeriums, der jetzt Geschäftsführer des Institute for Responsive Government ist. „Aber die Gedanken der Leute sind woanders, und dann werden sie von Prioritäten verdrängt, die wichtiger sind.“

Die Bundesfinanzierung von Wahlen war in den letzten zwei Jahrzehnten sporadisch, seit das letzte große Bundeswahlgesetz – genannt Help America Vote Act, das eine Reaktion auf die chaotischen Wahlen von 2000 war – im Jahr 2002 verabschiedet wurde. Von 2008 bis 2008 gab es vergleichsweise kleine Zuschüsse 2010, laut einem Bericht von CAP, und dann fast ein Jahrzehnt ohne Bundesmittel.

In jüngerer Zeit schwankte es zwischen erheblicher Finanzierung – sowohl 2018 als auch 2020 gab es Zuschüsse im neunstelligen Bereich – und fast nichts: 75 Millionen US-Dollar, die in diesem Jahr auf alle Bundesstaaten aufgeteilt wurden, und nichts im Jahr 2021.

Befürworter sagen, dass dies nicht annähernd dem entspricht, was Beamte brauchen, um alternde Wahlsysteme im ganzen Land zu ersetzen und mit den steigenden täglichen Kosten der Budgets der Wahlabteilungen Schritt zu halten, die alles von neuen Sicherheitsbedürfnissen nach der Wahl beinhalten die Wahl 2020 auf die steigenden Kosten von Alltagsgegenständen wie Stimmzetteln.

Es gab eine stille Lobbyarbeit, angeführt von einem Kader von auf Wahlen spezialisierten Gruppen, um überparteiliche staatliche und lokale Wahlbeamte dazu zu bringen, sich an Kongressbüros zu wenden, um die Finanzierung zu sichern. Die Beteiligten sagten, die Mitglieder beider Parteien seien empfänglich gewesen.

„Eines der positivsten Signale, die wir hinsichtlich der tatsächlichen Realisierbarkeit dieser Finanzierung erhalten haben, die wir über die Ziellinie bringen können, ist die Tatsache, dass wir die parteiübergreifende Unterstützung dafür sogar in den letzten Wochen zunehmen sehen“, sagte Tiana Epps-Johnson, die Gründerin und Geschäftsführerin des Center for Tech and Civic Life.

Befürworter der Finanzierung sagen, dass ein Teil des Pitches darin besteht, dass der diesjährige Kampf zum Jahresende um die staatliche Finanzierung wirklich die letzte Chance ist, den Wahlverwaltern vor den Wahlen 2024 sinnvolle Bundesmittel zu gewähren.

Während einige Vorräte in letzter Minute gekauft werden können, dauert es Monate, wenn nicht länger, größere Anschaffungen und Personalpläne abzuschließen, was bedeutet, dass die Beamten das Geld im Jahr 2023 benötigen würden, um sich auf die Präsidentschaftswahlen im folgenden Jahr vorzubereiten.

„Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum die Wahlbehörden aus operativer Sicht diese Finanzierung gestern brauchten“, sagte Epps-Johnson.

Diejenigen, die auf die Finanzierung drängen, haben argumentiert, dass die 400 Millionen US-Dollar zwar willkommen wären, aber nicht einem längerfristigen Bedarf an Bundesmitteln für Wahlen entsprechen.

Trotzdem macht die jüngste Finanzierung „einen winzigen, winzigen Bruchteil der Wahlen aus“, sagte Ryan Williamson, ein Governance-Fellow bei der konservativen Ausrichtung Denkfabrik R-Straße.

Er fügte hinzu, dass die beste Schätzung für die Kosten einer landesweiten Wahl bei etwa 2 Milliarden US-Dollar liege, was „in naher Zukunft auf 5 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte“.

Befürworter fordern seit langem eine zuverlässigere, stetigere Finanzierung von Wahlen – Hunderte von Millionen jährlich – die es den Wahlbeamten ermöglichen, vorauszuplanen und längerfristige Kaufentscheidungen zu treffen. Der Haushalt von Präsident Joe Biden für 2023 forderte beispielsweise eine Wahlfinanzierung in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar von der Bundesregierung über 10 Jahre, was in der Gemeinde weithin gelobt wurde, auch wenn es kaum eine Chance hatte, Gesetz zu werden.

Williamson und andere haben argumentiert, dass die Bundesregierung die Wahlplanung schwieriger macht, indem sie diesen längeren Fahrplan nicht bereitstellt.

„Es kommt nicht so sehr auf den Dollarbetrag an“, sagte er. „Es ist der regelmäßige, vorhersehbare Betrag, der es ihnen ermöglicht, zu planen und zu budgetieren. Ein paar Monate vor einer Wahl 485 Millionen Dollar zusammenzukratzen ist hilfreich, aber es ist nicht das Effizienteste oder Effektivste.“

Rep. Mike Quigley (D-Ill.), Vorsitzender des Unterausschusses für Haushaltsmittel des Repräsentantenhauses, der die Ausgaben für die Wahlfinanzierung überwacht, sagte bei einer Veranstaltung von Roll Call und CTCL Anfang des Monats, er sei zuversichtlich, dass das Repräsentantenhaus ein Sammelgesetz verabschieden werde Jahr. Er sagte, er denke, der Senat würde dasselbe tun, und stellte fest, dass beide Kammern die 400-Millionen-Dollar-Nummer hätten.

Aber er stellte in Frage, ob ein längerfristiger Mittelplan in Sicht sei, da die Republikaner bald die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen würden. „Wenn die Republikaner einen sehr engen Vorsprung haben, werden ihre Exzentriker einen übergroßen Einfluss auf das haben, was sie tun“, sagte Quigley und stellte fest, dass es einige GOP gegeben hat Widerstand gegen Wahlgelder in der Vergangenheit. „Ich sehe einfach nicht, dass sie sich darauf noch festgelegt haben.“