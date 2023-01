Die längste Flusskreuzfahrt der Welt führt durch den indischen Ganges

Anmerkung des Herausgebers – Monthly Ticket ist eine CNN Travel-Serie, die einige der faszinierendsten Themen der Reisewelt beleuchtet. Im Januar rücken wir die neuen Erlebnisse ins Rampenlicht, die 2023 zu bieten hat.

(CNN) — Ein Luxusschiff wird Geschichte schreiben, wenn es am Freitag von der indischen spirituellen Stadt Varanasi zu einer Reise aufbricht, von der der Führer des Landes sagt, dass sie dazu beitragen wird, ein neues Zeitalter des Tourismus auf dem Subkontinent einzuläuten.

Die MV Ganga Vilas soll 3.200 Kilometer (1.988 Meilen) Wasserstraße in Indien und Bangladesch zurücklegen und ist damit laut Organisatoren die längste Flusskreuzfahrt der Welt.

Indiens Premierminister Narendra Modi, der die Kreuzfahrt als eines der Herzstücke des großen Infrastrukturprogramms seiner Regierung angepriesen hat, wird einen digitalen Auftritt haben, um das Schiff stilvoll abzusetzen.

Von dort aus fährt das Schiff entlang des Ganges, Indiens heiligstem Fluss, und anderen Wasserstraßen durch fünf Bundesstaaten im Westen Indiens und dann ins benachbarte Bangladesch, wobei es unterwegs Nationalparks, UNESCO-Welterbestätten und große Städte besucht.

In einer Rede von Modi am 30. Dezember bezeichnete der Premierminister die Kreuzfahrt als Teil eines aufkeimenden Trends, der mehr Besucher in sein Land bringen könnte.

„Dies wird eine beispiellose Kreuzfahrt dieser Art auf der ganzen Welt sein“, sagte Modi. „Es wird auch den wachsenden Kreuzfahrttourismus (Industrie) in Indien widerspiegeln.“

Die MV Ganga Vilas wird laut Antara, dem Unternehmen, das das Kreuzfahrtschiff besitzt und betreibt, 36 Passagiere in 18 Suiten sowie etwa 48 Besatzungsmitglieder befördern.

Obwohl er auf Englisch Ganges heißt, heißt der Fluss in Indien Ganga, daher der Spitzname des Schiffes.

Ursprünglich war die Kreuzfahrt für 2020 geplant, wurde aber durch die Pandemie verzögert. Es wurde in Europa vermarktet und die ersten Passagiere kommen laut Veranstalter aus der Schweiz, Frankreich und anderen Ländern.

Kashif Siddiqui, Verkaufs- und Marketingleiter bei Antara, sagte gegenüber CNN, dass geplant sei, die Kreuzfahrtroute zweimal im Jahr zwischen Oktober und März durchzuführen, wenn das Wetter besser und der Wasserstand des Flusses hoch sei.

Er sagt, die Tickets für zwei geplante Abfahrten im Jahr 2024 seien bereits ausverkauft.

Tickets kosten zwischen 4,2 Millionen und 4,5 Millionen Rupien pro Stück, was 51.114 bis 54.765 US-Dollar pro Gast entspricht.

Zu den 51 Tagen auf dem Wasser der MV Ganga Vilas gehören Stopps in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, im Sundarbans-Mangrovenwald (der sich die beiden Länder teilen) und im indischen Kaziranga-Nationalpark, in dem Einhornnashörner leben.

Die Innenausstattung des Schiffes wurde von der Arbeit des deutschen Malers Josef Albers aus dem 20. Jahrhundert inspiriert.

Ein Blick in eine Suite auf der MV Ganga Vilas. Mit freundlicher Genehmigung von Antara Cruises

Flusskreuzfahrten sind seit langem eine feste Größe in Europa, mit mehreren Unternehmen, die regelmäßig die Gewässer der Donau, des Rheins und der Seine sowie in Nordamerika befahren.

Aber es ist ein ziemlich neues Angebot in Indien, das auf dem Weg ist, China in diesem Jahr um den Titel des bevölkerungsreichsten Landes der Welt zu überholen.

Flusskreuzfahrten bieten eine Möglichkeit, ländlichere Ziele zu erreichen, die keinen großen Flughafen oder Autobahnanschluss haben, und können auch diesen Gemeinden dringend benötigte Tourismuseinnahmen bringen.

Aber es gibt Probleme, die die Branche zurückhalten. Indiens Flüsse – allen voran der Ganges – kämpfen weiterhin mit starker Verschmutzung. Dies wirkt sich auf das tägliche Leben von Millionen von Indern aus, insbesondere von Geringverdienern, die in dicht besiedelten städtischen Zentren wie Varanasi leben.

Im Jahr 2014 startete die Regierung die laufende Initiative National Mission for Clean Ganga – auch als Namami Gange-Projekt bezeichnet – um die Hauptverursacher der Verschmutzung des längsten Flusses des Landes anzusprechen.

Mehr Möglichkeiten für den Kreuzfahrttourismus

Es sind Pläne im Gange, die Möglichkeiten für den Flusskreuzfahrttourismus in Indien zu erweitern, wobei 10 Terminals für Passagierschiffe entlang des National Waterway-2, einem 891 Kilometer langen Abschnitt des Brahmaputra-Flusses, gebaut werden.

Der Betreiber von MV Ganga Vilas, Antara, bietet mehrere gehobene Kreuzfahrtrouten an, die von viel kürzerer Dauer sind.

Eine Route von Kalkutta nach Murshidabad in Westbengalen dauert acht Tage und kostet 292.875 Rupien (3.500 $), während eine Reise von Kalkutta nach Varanasi 12 Tage dauert und 437.250 Rupien (5.300 $) kostet.

Siddiqui teilt CNN mit, dass die Zukunftspläne des Unternehmens über Flüsse hinausgehen. Ihr nächstes Projekt ist eine Seekreuzfahrt in Kaschmir, der unruhigen Region, die zwischen Indien und Pakistan aufgeteilt ist und von beiden Ländern beansprucht wird.

Obwohl 51 Tage ein Rekord für Flusskreuzfahrten sind, verblasst diese Leistung neben einigen der Reiserouten in Barge-Größe, die auf Hochseekreuzfahrten angeboten werden.

Die längste Kreuzfahrt der Welt, eine 245-tägige Reise, die 2019 von London aus startete, besuchte sechs Kontinente.

Oben: Außenansicht des Kreuzfahrtschiffes MV Ganga Vilas. Foto mit freundlicher Genehmigung von Antara Cruises.