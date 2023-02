Die LA Lakers ehren LeBron James in einem Pregame-Zeremoniespiel, nachdem er zum NBA-Torschützenkönig aller Zeiten geworden ist

CNN

—



Die Los Angeles Lakers ehrten Superstar LeBron James, der Kareem Abdul-Jabbar überholte, um am Donnerstag in einer Pregame-Zeremonie zum besten Torschützen der NBA aller Zeiten zu werden.

In Anwesenheit seiner Familie und Abdul-Jabbar wurde ein Tributvideo auf der Videotafel gezeigt, bevor der ehemalige Lakers-Star James Worthy kurz sprach und James vor dem Spiel gegen die Milwaukee Bucks auf halbem Platz vorstellte.

James dankte seiner Familie, einschließlich seiner Mutter, seiner Frau und seinen drei Kindern, bevor er über seine Karriere nachdachte.

„Ich wäre nicht in der Lage, die Dinge zu tun, die ich Tag für Tag tue, ich wäre nicht in der Lage, auf diesen Platz zu kommen und euch jeden Abend mein Talent zu zeigen, wenn ich es nicht getan hätte die Unterstützung und ich hatte nicht das Engagement meiner Familie, das es mir erlaubt hat, die Dinge zu tun, die ich tue“, sagte James.

„Als Kind aus Akron, Ohio, und als ich am 25. Dezember 1988 drei Jahre alt war, kaufte mir meine Mutter einen Little Tikes-Reifen, und tatsächlich kursiert ein Foto von diesem Weihnachtsgeschenk herum. In diesem Moment verliebte ich mich in Basketball. Ich wollte am 30. Dezember dieses Jahres vier Jahre alt werden, aber von diesem Moment an wusste ich, dass diese orangefarbene Kugel etwas war, das ich immer ein Teil meiner Reise sein wollte.

„Jemand sagte in den sozialen Medien, dass dies die größte Investition in der Geschichte der Menschheit sei, ein 20-Dollar-Reifen von Little Tikes könnte das verwandeln, was er heute ist.“

James besprach dann, was er fühlte, nachdem er den Rekord gebrochen hatte.

„Während ich hier oben sitze und über diese Jumbotrons und dieses Ding schaue, das um die Krypto herumgeht [.com Arena]und den NBA-Torschützenkönig aller Zeiten zu sehen“, sagte er, „es ist einfach so surreal für mich.“

James überbot Abdul-Jabbars langjährigen Rekord von 38.387 Punkten, die er mit einem Fadeaway-Springer von der Freiwurflinie im dritten Viertel gegen die Oklahoma City Thunder am Dienstag erzielt hatte.

Sobald er die neue Marke gesetzt hatte, wurde das Spiel angehalten, um James‘ Leistung zu feiern. Der neue Scoring-König wurde unter anderem von seiner Familie, Abdul-Jabbar, NBA-Kommissar Adam Silver und Magic Johnson auf dem Platz begleitet.

James, der im Alter von 38 Jahren in seiner 20. Saison spielte, kam mit 36 ​​Punkten Rückstand ins Spiel, um den Rekord zu brechen, der seit 1984 von Abdul-Jabbar gehalten wurde.

Er beendete das Spiel am Dienstag mit 38 Punkten und sieben Rebounds bei der 133:130-Niederlage der Lakers gegen die Thunder, womit er in seiner Karriere insgesamt 38.390 Punkte erzielte.

Er spielte am Donnerstagabend nicht, als die Lakers mit 115:106 gegen die Bucks untergingen.