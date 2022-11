Die Kunst von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen kostet bei einer Auktion über 1,5 Milliarden US-Dollar

Kunsthändler halten ein Gemälde mit dem Titel „La montagne Sainte-Victoire“ von Paul Cezanne (Schätzung auf Anfrage: über 120.000.000 US-Dollar) während eines Fototermins, um die Höhepunkte aus dem Nachlass des Philanthropen und Mitbegründers von Microsoft, Paul G. Allen in London am 14. Oktober 2022.

Die Sammlung von Paul Allen, dem verstorbenen Mitbegründer von Microsoft, war eine Fundgrube von Meisterwerken aus 500 Jahren. Der gesamte Erlös geht an wohltätige Zwecke, da Allen das Giving Pledge unterzeichnet hat, in dem er verspricht, mindestens die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu hinterlassen.

Die Flut von Verkäufen im acht- und neunstelligen Bereich deutete darauf hin, dass die Reichen der Welt Meisterwerke immer noch als Absicherung gegen Inflation und vielleicht als sicherere Wertaufbewahrung betrachten als zunehmend volatile Aktien und Kryptowährungen. Der Verkauf erfolgte am selben Tag, an dem der Dow um über 600 Punkte fiel und Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit November 2020 stürzte.

Der Gesamtumsatz von 1,506 Milliarden US-Dollar brach den bisherigen Rekord für die teuerste jemals versteigerte Sammlung, die von der Harry and Linda Macklowe-Sammlung aufgestellt wurde, die bei Sotheby’s für 922 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Die Verkaufssumme für die Allen-Sammlung wird am Donnerstagmorgen noch höher steigen, wenn weitere 95 Lose versteigert werden.

Paul Cezannes „La Montagne Sainte-Victoire“ wird am 9. November 2022 aus der Sammlung von Paul Allen bei Christie’s in New York versteigert.

Paul Cezannes „La Montagne Sainte-Victoire“ wurde für 137,8 Millionen Dollar verkauft. Vincent van Goghs „Verger avec Cypres“ wurde für 117 Millionen Dollar verkauft und stellte einen neuen Rekord für van Gogh bei einer Auktion auf, zuletzt 1990. Paul Gaugins „Maternite II“ wurde für 105,7 Millionen Dollar verkauft.

Lucian Freuds „Large Interior, W11 (after Watteau)“ gilt als eines seiner größten Meisterwerke und wurde für 86,3 Millionen Dollar verkauft. Eines von Claude Monets „Waterloo Bridge“-Gemälden ging für 64,5 Millionen Dollar ein.

Die Gebote waren weltweit stark, wobei Spezialisten von Christie’s im Auftrag von Kunden in Asien, dem Nahen Osten, Europa und den USA am Telefon mitboten. Mehrere Werke wurden für ein Vielfaches ihres Schätzpreises verkauft. Ein berühmtes Foto von Edward Steichen vom New Yorker Flatiron-Gebäude wurde für 11,8 Millionen Dollar verkauft, was es zum zweitteuersten Foto macht, das jemals verkauft wurde, und die Schätzung von 2 bis 3 Millionen Dollar sprengt.

Ein Andrew Wyeth-Gemälde namens „Day Dream“ wurde zum Gegenstand eines hitzigen Bieterkriegs und wurde für 23,3 Millionen Dollar verkauft, weit über seiner Schätzung von 2 bis 3 Millionen Dollar. Trotz der derzeitigen Besessenheit von Sammlern für zeitgenössische Kunst erreichten mehrere von Allens alten Meistern achtstellige Beträge. Ein Werk von Botticelli mit dem Titel „Madonna of the Magnificat“ ging für 48 Millionen Dollar ein.