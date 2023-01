Die Kundgebungen am „Invasion Day“ markieren den spaltenden Nationalfeiertag in Australien

Demonstranten marschierten am australischen Nationalfeiertag und nannten den Feiertag stattdessen „Invasion Day“.

Der Feiertag feiert traditionell die Ankunft europäischer Siedler im Hafen von Sydney im Jahr 1788.

Die Kundgebungen finden statt, während das Land entscheidet, ob seine indigene Bevölkerung in der Verfassung anerkannt werden soll.

Tausende protestierten am Donnerstag gegen Australiens zunehmend spaltenden Nationalfeiertag, während die Öffentlichkeit debattiert, ob die indigene Bevölkerung des Landes in der Verfassung anerkannt werden sollte.

Der Australia Day am 26. Januar feiert traditionell die Ankunft der europäischen Siedler im Hafen von Sydney im Jahr 1788 und wird normalerweise mit Strandpartys und Gartengrills begangen.

Aber in den letzten Jahren wurde er auch zu einem Tag des nationalen Protests, einige Australier nannten ihn „Invasion Day“ und sagten, er sei der Beginn eines kulturellen Völkermords durch europäische Kolonisatoren.

Der indigene Aktivist Paul Silva sprach bei einer Kundgebung zum Invasionstag im Zentrum von Sydney vor Tausenden von Menschen und sagte, der Nationalfeiertag sollte abgeschafft werden.

„Sie sind in unser Land eingedrungen, haben unsere Großfamilien getötet und unsere Krieger zu Sklaven gemacht“, sagte er, als die Menge als Antwort „Schande“ rief.

„Wie kann dieser Tag gefeiert werden?“

Die indigene Dichterin Lizzie Jarrett sagte, Sydney sei „Ground Zero für einen Völkermord an den Ureinwohnern“.

Sie fragte die Menge:

Glaubst du, wir sind wütend? Würdest du nicht sauer sein?

Ethan Lyons, 17, sagte, er wolle das „schöne Land“ der indigenen Australier anerkennen.

„Wir müssen auch die fast 250 Jahre dauernden Diebstähle und Zerstörungen anerkennen“, sagte er der Menge.

Ähnliche Kundgebungen fanden in Großstädten in ganz Australien statt.

Bei einem lebhaften Protest in Hobart, der Hauptstadt des Inselstaates Tasmanien, trugen Demonstranten Fahnen mit der Aufschrift „Stolen Land“ und „We are still here“.

Menschen nehmen am Australia Day am 26. Januar am jährlichen Protestmarsch zum „Invasion Day“ durch die Straßen von Sydney teil. AFP ROBERT WALLACE / AFP

Die Demonstrationen haben in diesem Jahr eine zusätzliche Bedeutung, da Australiens Mitte-Links-Regierung darauf drängt, die Verfassung des Landes zu ändern, um indigene Australier besser anzuerkennen.

„Wichtigste Fragen“

In der 1901 verabschiedeten Verfassung werden die indigenen Australier derzeit nicht erwähnt.

In einigen Bundesstaaten und Territorien war ihnen das Wählen bis in die 1960er Jahre verboten.

Die Öffentlichkeit wird später in diesem Jahr in einem verbindlichen Referendum über die Änderung abstimmen, die als Indigenous Voice to Parliament bezeichnet wird.

Es zielt darauf ab, den indigenen Australiern ein größeres Mitspracherecht bei der nationalen Politikgestaltung zu geben, wenn sie gegen schlechtere Gesundheit, niedrigere Einkommen und höhere Bildungsbarrieren kämpfen.

Der Voice-Vorschlag war politisch spaltend, und mehrere konservative Persönlichkeiten verspotteten ihn als Zeitverschwendung.

Aber der indigene Anwalt Noel Pearson sagte, die Stimme sei „die wichtigste Frage“, mit der Australien derzeit konfrontiert ist.

„Die Frage, die gestellt wird, lautet: Erkennen wir indigene Völker in der Verfassung an?“ sagte er dem nationalen Sender ABC.

Er fügte hinzu:

Und wenn wir dazu nein sagen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zukunft anders sein wird als Protest.

Indigene Australier ließen sich vor schätzungsweise 65.000 Jahren im Land nieder, haben jedoch seit der Ankunft der Briten vor mehr als zwei Jahrhunderten weit verbreitete Diskriminierung und Unterdrückung erlitten.

Der australische Historiker Lyndall Ryan hat geschätzt, dass seit der Ankunft der Briten mehr als 10.000 indigene Völker in 400 verschiedenen Massakern getötet wurden.

Von den 25 Millionen Einwohnern Australiens bezeichnen sich heute etwa 900 000 als indigen.

Die Ungleichheiten, mit denen die indigene Bevölkerung konfrontiert ist, bleiben stark – sie haben eine um Jahre kürzere Lebenserwartung als andere Australier und es ist weitaus wahrscheinlicher, dass sie in Polizeigewahrsam sterben.