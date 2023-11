Die Künstlerquest von Baldur’s Gate 3 enttäuscht die Spieler mit einer glanzlosen Belohnung

Für diese Spieler von Baldur’s Gate 3 ist es nicht alles, worauf es ankommt, ein Kunstmäzen zu sein.

Das erfolgreiche Abschließen von Nebenquests in Baldur’s Gate 3 sorgt nicht nur für einen interessanten Aufbau der Welt und erhöht die Gunst deiner romantischen Gefährten, sondern beschert dir oft auch materielle Belohnungen. Diese können in Form von Gold, Ausrüstung oder einzigartigen Gegenständen vorliegen.

Eine Belohnung, die Sie erhalten, ist ein Gemälde von Oskar Fevras, einem Künstler, der als Sklave gehalten wird, wenn Sie ihn im ersten Akt treffen. Nachdem Sie Oskar im Zhentarim-Keller von seinen Häschern befreit haben, werden Sie ihn in der zweiten Hälfte des Spiels in einem Spukhaus in Baldur’s Gate antreffen. Das Stück erhältst du von Oskar als Bezahlung, wenn du ihm einen aggressiven Geist sicher austreiben kannst.

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Ein zu Ihren Ehren gemaltes Porträt mag wie die perfekte Hommage an Faerûns edelsten Helden klingen. Einige Spieler von Baldur’s Gate 3 haben jedoch auf Reddit ihre Unzufriedenheit mit Oskars Bezahlung zum Ausdruck gebracht.

Oskars Porträt enttäuscht die Fans von Baldur’s Gate 3

Ein Spieler beschrieb, wie er Oskars Quest abgeschlossen, seinen Preis erhalten und ihn dann aus seinem Inventar genommen hat, um ihn anzusehen. Zu ihrer Überraschung handelte es sich dabei nicht um ein Gemälde, das ihren Tav oder eines ihrer Lieblingsparteimitglieder darstellte, sondern um das Gemälde eines zufälligen Mietlings.

Melden Sie sich kostenlos bei Dexerto an und erhalten Sie: Weniger Werbung|Dunkler Modus|Angebote in den Bereichen Gaming, TV und Filme sowie Technik

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Es stellt sich heraus, dass das Gemälde bei jedem Zurücksetzen ein zufälliges Gruppenmitglied zeigt (normalerweise reicht eine lange Pause aus). Dies hat jedoch den Wert des Stücks für die Spieler gemindert: „Die Belohnung wäre viel besser, wenn Sie ihn bitten könnten, entweder sich selbst oder einen Begleiter Ihrer Wahl zu malen. Wenn Sie einen Begleiter auswählen, könnten Sie ihm das Gemälde schenken, um seine Zustimmung zu steigern.“

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Wie bei den Statuen, die Sie in Auftrag geben können, waren die Spieler enttäuscht darüber, dass die Kunst von ihren Gruppenmitgliedern nicht anerkannt wurde. Insbesondere hatten sie gehofft, dass es ein berührender Moment sein würde, in dem Astarion darauf reagiert, dass er zum ersten Mal seit 200 Jahren sein eigenes Gesicht sieht. Selbst als ein Porträt von ihm direkt vor seinen Füßen abgelegt wird, nimmt der blasse Elf leider keine Notiz davon.

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Ein weiterer Fehler, so argumentierten die Spieler, sei, dass sie das Porträt nicht aufhängen könnten. Trotz des eher pompösen Titels „Der Held von Baldur’s Gate“ landet das Gemälde einfach auf dem Boden, wenn man es aus dem Inventar nimmt. Die Spieler argumentieren, dass dies ein ziemlich kurzer Abschluss einer Quest ist, die sich über drei ganze Akte erstreckt.