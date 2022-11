Die Krisen-Polizei – Schaden auf der Tagesordnung – 6 große Dinge – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Von KARL MATHIESEN

mit Federica Di Sario, Victor Jack, Charlie Cooper und America Hernandez

— Führer kommen in Ägypten für a Klima Gipfel von Krisen geplagt und mit wachsenden Forderungen konfrontiert Katastrophenentschädigung.

— Loss and Damage steht auf der Agenda der COP27, aber das ist nur der Anfang.

— 6 Themen und Veranstaltungen, die die Konferenz prägen werden

Guten Morgen aus Sharm El-Shiekh, Eingekeilt zwischen Wüste und Meer. Es ist warm und schwül, und während ich dies am Sonntagabend um 22:00 Uhr im hinteren Teil des Taxis vom Flughafen schreibe, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die Temperaturen am Veranstaltungsort der COP27 kühler sind, da die Dinge mit einem lebhaften Start beginnen.

JAHRZEHNTE VON GEBROCHENEN VERSPRECHEN SPIELEN COP27 HERAUS: Die heute zu den COP27 UN-Klimaverhandlungen in Sharm El-Sheikh eintreffenden Staats- und Regierungschefs werden mit den Folgen von 30 Jahren des Versäumnisses konfrontiert sein, die Ursachen der globalen Erwärmung anzugehen. Mehr als 120 Staats- und Regierungschefs oder ihre Stellvertreter werden in den kommenden Tagen an den Gesprächen teilnehmen. „Mitreißende Reden und inspirierende Sprache sind jetzt nur noch leere Gefühle“, schreibt der Premierminister von Bangladesch, Sheikh Hassina, in POLITICO. „Nur leere Rhetorik und fein gesponnene Nichtigkeiten in Ermangelung der robusten Maßnahmen, auf die Wissenschaftler seit langem drängen.“

Klima verändert: Über den Eröffnungsreden hängt die Realität, dass ein lange vorgewarntes, aber immer noch schockierendes Zeitalter der Konsequenzen angebrochen ist. Eine, in der Überschwemmungen, Brände, Dürren, Hitzewellen und Stürme durch den Klimawandel verstärkt wurden und allein im Jahr 2022 Millionen von Menschen betroffen haben.

Schadenskontrolle: Aus diesem Grund beugten sich wohlhabende Regierungen am Sonntag nach nächtlichen Marathonverhandlungen den Forderungen der von diesen Ereignissen am stärksten betroffenen Länder und einigten sich darauf, eine offizielle Diskussion über Finanztransfers an die Opfer zu führen – unter der Rubrik „Verlust und Schaden“.

Es ist ein historisches und ein „entscheidender“ Schritt, sagte die deutsche Staatssekretärin Jennifer Morgan. Die EU-Länder haben vorsichtig zugegeben, dass eine Diskussion zu diesem Thema verdient war, und sie wollen die Gespräche verlassen, nachdem sie zumindest den Eindruck erweckt haben, dass sie für Finanztransfers in irgendeiner Form offen sind. Aber AOSIS, ein Bündnis von 39 kleinen Inselstaaten, sagte, die Vereinbarung, Gespräche zu führen, sei das „nötige Minimum“. Sie suchen in Ägypten nach einer Einigung über die Schaffung eines neuen Fonds für Klimaschäden, der 2024 seine Arbeit aufnehmen soll. Das ist eine Grenze, die die EU möglicherweise nicht zu überschreiten bereit ist, da Beamte vorschlagen, dass bestehende Mechanismen ausreichen könnten.

„Gemeinsam für die Umsetzung“ ist das geistbetäubende Motto, das die Ägypter der Konferenz aufgedrückt haben. Das bedeutet, dass sie wollen, dass es bei diesen Gesprächen darum geht, Maßnahmen zu demonstrieren, anstatt noch mehr neue Versprechungen zu machen. Aber Aktion könnte schwer zu finden sein. Ägyptens Außenminister und COP27-Präsident Sameh Shoukry fasste die Situation letzte Woche in einem Brief an die Delegierten zusammen: „Wir versammeln uns dieses Jahr in einer kritischen Zeit kaskadierender Risiken und sich überschneidender Krisen, der Multilateralismus steht vor einer Herausforderung aufgrund geopolitischer Situationen, Lebensmittel- und Energiespiralen Preise und eine wachsende öffentliche Finanz- und Staatsschuldenkrise in vielen Ländern, die bereits mit den verheerenden Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen haben, die alle dringende Aufmerksamkeit erfordern. Doch die Klimakrise ist existentiell, überwältigend und allgegenwärtig.“

6 DINGE, DIE COP27 PRÄGEN WERDEN

1. VERLUST UND BESCHÄDIGUNG: Wie wir oben skizziert haben, ist dies die kritische Diskussion auf der COP27. Nach Jahren der totalen Weigerung reicher Länder, die befürchten, mit nahezu grenzenloser Haftung getroffen zu werden, wird es endlich richtig ausgestrahlt. Aber hier ist der Haken, wenn die USA und die EU zahlen wollen, wollen sie, dass China auch einsteigt. Dieses Argument hat einige Vorteile. Die USA, die EU und Großbritannien sind zusammen für mehr als die Hälfte des überschüssigen CO2 in der Atmosphäre verantwortlich. Aber Chinas Beitrag lag 2019 bei 12,7 Prozent und wächst schnell. Zack Colman und ich sehen uns an, wie diese große Machtdynamik hier in die Gespräche einfließt.

2. ÄGYPTENS DEMOKRATIETEST: Ägypten hat die Welt nach Sharm El-Sheikh eingeladen, aber das bringt unangenehme Fragen über eine Regierung mit sich, die von Menschenrechtsgruppen wegen Unterdrückung von politischem Dissens kritisiert wird. Das Wichtigste zuerst, laden Sie nicht die COP27-App herunter, die die ägyptische Regierung die Delegierten gebeten hat, auf ihren Handys zu installieren. Die bisherige Berichterstattung von POLITICO zu diesem Thema deutet darauf hin, dass es mehr als genug Gründe gibt, sich Sorgen um den Datenschutz zu machen. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der App haben – oder es bereuen, sie heruntergeladen zu haben – wenden Sie sich bitte an uns. Die Anonymität ist gewährleistet (es sei denn, Sie möchten an die Öffentlichkeit gehen).

Eine Familie kämpft für die Freiheit: Währenddessen nahm der britisch-ägyptische Dissident Alaa Abd el-Fattah in einem Gefängnis in Ägypten am Sonntag seinen letzten Schluck Wasser, seine Schwester Sanaa Seif sagte. Als sich sein Hungerstreik vertiefte, schrieb der britische Premierminister Rishi Sunak an Seif: „Ich werde gegenüber Präsident Sisi weiterhin betonen, wie wichtig wir der raschen Lösung von Alaas Fall und der Beendigung seiner inakzeptablen Behandlung sind.“ Seif flog unterdessen am Sonntagabend mit einem Abzeichen der Zivilgesellschaft für die COP27 nach Sharm El-Sheikh. „Das ägyptische Regime behauptet, dass es zivilgesellschaftlichen Raum gibt“, sagte sie bei den Gesprächen getwittert„Das werde ich testen.“

3. DIE ZWISCHENZEITEN: Es ist wieder wie COP22. Die US-Demokraten bereiten sich auf einen Rückschlag vor, der dazu führen könnte, dass sie die Kontrolle über eines oder beide Häuser des Kongresses verlieren. Wenn die Republikaner am Dienstag groß gewinnen, werden die Folgen weniger dramatisch sein als damals, als Donald Trump bei den UN-Gesprächen 2016 die Präsidentschaft gewann. Aber es wird das Gespenst eines Trump oder Trump-ähnlichen Präsidenten heraufbeschwören, der in zwei Jahren in den Klimaprozess stürzt. Nichtregierungsorganisationen verbreiten bereits mutige Argumente darüber, dass die Republikaner die in Joe Bidens Gesetz zur Reduzierung der Inflation vereinbarten Ausgaben wahrscheinlich nicht rückgängig machen werden. Aber Nat Keohane, Präsident des Zentrums für Klima- und Energielösungen, sagte zu Zack: „Wir werden sicherlich keine Fortschritte machen.“

Jetzt lies das: Mein Artikel darüber, warum die Präsidentschaften von Trump und Brasiliens Jair Bolsonaro nur die Eröffnungsscharmützel in einem wachsenden populistischen Kulturkrieg waren, in dem die Stabilität des Planeten ein Kollateralschaden sein wird.

4. LULAS RÜCKKEHR: Diejenigen, die in den Gesprächen Hoffnung suchen, werden auf die Intervention von Bolsonaros Bezwinger Luiz Inácio Lula da Silva hoffen. Er gründet bereits eine „OPEC der Regenwaldnationen“ mit Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo, berichtet der Guardian.

5. G20: Das Treffen der Staats- und Regierungschefs, das nächste Woche auf Bali stattfindet, bietet der Körperschaft, die für rund 80 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, die Möglichkeit, einige ihrer Differenzen zu begraben. Aber nach einem desaströsen Treffen der G20-Klimaminister im August, bei dem China sogar seine vorherige Unterstützung für die 1,5-Grad-Grenze der globalen Erwärmung des Pariser Abkommens zurückschob, sind die Hoffnungen gering. Die Anwesenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin bedeutet, wie so oft in diesem Jahr, dass der Klimawandel eine Begleiterscheinung des Krieges in der Ukraine sein wird. Befürworter hoffen jedoch, dass zumindest einige Fortschritte in Bezug auf den weit verbreiteten Wunsch nach Reformen des multilateralen Finanzsystems erzielt werden können, die der Klimakreditvergabe zugute kommen.

6. USA-CHINA: Ohne die Zusammenarbeit zwischen Peking und Washington ist bei den UN-Klimagesprächen traditionell wenig Bedeutsames passiert. Aber die Beziehungen zwischen den beiden größten Umweltverschmutzern der Welt befinden sich auf einem absoluten Tiefpunkt, da die offizielle Kommunikation ausgesetzt ist. Phelim Kine betrachtet hier, wie ihre größeren geostrategischen Pattsituationen mitten in den diesjährigen Klimaverhandlungen liegen. Unterdessen betrachtet Doug Palmer die US-Anreize für saubere Energie, die China, aber auch die EU verärgern.

LEADERS SUMMIT WAS SIE SEHEN SOLLTEN: Die Reden sind auf fünf Minuten begrenzt, aber ebenso wie die 1,5-Grad-Erwärmungsgrenze scheint eine Einhaltung unwahrscheinlich. Ein paar Dinge, nach denen wir suchen, wenn die Führer heute die Bühne betreten.

Gaswünsche 1: Wie sehr werden bestimmte afrikanische Führer darauf drängen, ihre Öl- und Gasressourcen zu entwickeln?

Gaswünsche 2: Wie explizit wird Deutschlands Olaf Scholz ihnen zustimmen?

Inselbewohner: Die Seychellen, Kiribati, Tonga, Palau und die Malediven packen eine große Vertretung von kleinen Inselführern aus, die weit gereist sind, um ihre Befürchtungen über das Überschreiten von 1,5 Grad und die Notwendigkeit von Verlust- und Schadensfinanzierung zum Ausdruck zu bringen.

Ganz rechts auf der COP27: Aufeinanderfolgende Reden von Italiens rechtsextremer Führerin Giorgia Meloni und Schwedens neuem Ministerpräsidenten Ulf Kristersson, der mit Unterstützung der nationalistischen Schwedendemokraten regiert.

Während die Lieferungen von Erdgas, das per Pipeline in die EU geliefert wird, in diesem Jahr dramatisch zurückgegangen sind, stiegen die Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus Russland in die EU in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 im Jahresvergleich um 46 Prozent, berichtet mein Kollege Charlie Cooper .

Die EU-Exekutive strebt an, den Verkauf neuer CO2-emittierender Autos mit Verbrennungsmotor bis 2035 zu verbieten. Aber sie entscheidet sich dafür, andere tödliche Emissionen zu zügeln, laut Dokumenten, die Sarah Wheaton und Josh Posaner gesehen haben.

Es wäre keine COP ohne Carbon Brief und ihre Zusammenfassung dessen, was jede Partei auf der COP27 will.

US-Gelder drängen die französische Regierung, ihr Übernahmeangebot für die 16 Prozent von EDF zu erhöhen, die Paris noch nicht kontrolliert, berichtet die Financial Times.

