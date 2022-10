Die Krabbensaison in Alaska wurde abgebrochen, nachdem Milliarden verschwunden waren

CNN

Die Schneekrabbenernte in Alaska wurde zum ersten Mal überhaupt abgesagt, nachdem Milliarden von Krebstieren in den letzten Jahren aus den kalten, tückischen Gewässern des Beringmeeres verschwunden waren.

Das Alaska Board of Fisheries und der North Pacific Fishery Management Council gaben letzte Woche bekannt, dass die Schneekrabbenpopulation im Beringmeer unter die regulatorische Schwelle gefallen ist, um die Fischerei zu öffnen.

Aber die tatsächlichen Zahlen hinter dieser Entscheidung sind schockierend: Laut Benjamin Daly, einem Forscher des Alaska Department of Fish and Game, ist die Schneekrabbenpopulation von rund 8 Milliarden im Jahr 2018 auf 1 Milliarde im Jahr 2021 geschrumpft.

„Die Schneekrabbe ist bei weitem die am häufigsten vorkommende Krabbenart im Beringmeer, die kommerziell gefangen wird“, sagte Daly gegenüber CNN. „Der Schock und die Ehrfurcht vor vielen Milliarden, die in der Bevölkerung vermisst werden, ist also erwähnenswert – und dazu gehören alle Frauen und Babys.“

Die Ernte der roten Königskrabben in der Bristol Bay wird ebenfalls das zweite Jahr in Folge geschlossen, gaben die Agenturen bekannt.

Beamte führten Überfischung als Begründung für die Absage der Saison an. Mark Stichert, der Koordinator für die Fischerei auf Grundfische und Schalentiere bei der staatlichen Fisch- und Wildbehörde, sagte, dass mehr Krabben aus den Ozeanen gefischt würden, als auf natürliche Weise ersetzt werden könnten.

„Es gab also mehr Entnahmen aus der Bevölkerung als Zugänge“, erklärte Stichert bei der Sitzung am Donnerstag.

Zwischen den in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführten Erhebungen seien erwachsene männliche Schneekrabben um etwa 40 % zurückgegangen, wobei geschätzte 45 Millionen Pfund im gesamten Beringmeer übrig geblieben seien.

„Es ist eine beängstigende Zahl, nur um das klarzustellen“, sagte Stichert.

Aber die Krabbenpopulation im Beringmeer als „überfischt“ zu bezeichnen – eine technische Definition, die Schutzmaßnahmen auslöst – sagt nichts über die Ursache ihres Zusammenbruchs aus.

„Wegen der Größe nennen wir es Überfischung“, sagte Michael Litzow, Kodiak-Laborleiter für NOAA-Fischerei, gegenüber CNN. „Aber es war nicht die Überfischung, die den Zusammenbruch verursacht hat, so viel ist klar.“

Laut Litzow ist der vom Menschen verursachte Klimawandel ein wesentlicher Faktor für das alarmierende Verschwinden der Krabben.

Schneekrabben sind Kaltwasserarten und kommen überwiegend in Gebieten vor, in denen die Wassertemperatur unter 2 Grad Celsius liegt, sagt Litzow. Da sich die Ozeane erwärmen und das Meereis verschwindet, wird der Ozean um Alaska für die Art unwirtlich.

„Es gab eine Reihe von Zuordnungsstudien, die sich mit bestimmten Temperaturen im Beringmeer oder der Eisbedeckung des Beringmeers im Jahr 2018 befasst haben, und in diesen Zuordnungsstudien sind sie zu dem Schluss gekommen, dass diese Temperaturen und Niedrigeisbedingungen im Beringmeer so sind eine Folge der globalen Erwärmung“, sagte Litzow.

Die Temperaturen rund um die Arktis haben sich viermal schneller erwärmt als der Rest des Planeten, haben Wissenschaftler berichtet. Der Klimawandel hat in der Arktis, insbesondere im Beringmeer Alaskas, zu einem raschen Meereisverlust geführt, der wiederum die globale Erwärmung verstärkt hat.

„Die Schließung der Fischereien aufgrund geringer Fischbestände und die Fortsetzung der Forschung sind die Hauptanstrengungen, um die Populationen zu diesem Zeitpunkt wiederherzustellen“, sagte Ethan Nichols, ein stellvertretender Biologe für das Gebietsmanagement beim Alaska Department of Fish and Game, gegenüber CNN.

Stichert sagte auch, dass es einen gewissen „Optimismus für die Zukunft“ geben könnte, da einige kleine jugendliche Schneekrabben allmählich im System auftauchen. Aber es könnte noch mindestens drei bis vier Jahre dauern, bis sie ausgewachsen sind und zum erneuten Wachstum der Bevölkerung beitragen.

„Das ist ein Hoffnungsschimmer“, sagte Litzow. „Das ist sicher besser, als sie nicht zu sehen. Wir werden jedes Jahr ein bisschen wärmer und diese Variabilität ist in arktischen Ökosystemen und Ökosystemen in hohen Breiten höher, und wenn wir also eine kühlere Periode bekommen könnten, wäre das eine gute Nachricht für Schneekrabben.“