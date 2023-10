Der Streit um CISA unterstreicht noch einmal, wie Trumps Wahlbetrugsvorwürfe bis ins Jahr 2024 hinein nachwirken. Und obwohl die extreme Rechte nicht über genügend Stimmen verfügt, um CISA heute nicht mehr zu finanzieren, sorgt die wachsende Gegenreaktion bei Anhängern dafür, dass eine rechtsextreme Fraktion sie behindern könnte Dies untergräbt nicht nur ihre Bemühungen, künftige Wahlen zu sichern, sondern auch wichtige US- und Bundesnetzwerke vor größeren Hackerangriffen zu schützen.

CISA hatte im Kongress breite überparteiliche Unterstützung, als die Gesetzgeber 2018 ein Gesetz zur Gründung der Agentur verabschiedeten. Bei der Zeremonie, bei der Trump das Gesetz unterzeichnete, nannte er es „sehr, sehr wichtige Gesetzgebung“, um die USA sowohl vor nationalstaatlichen Hackern als auch vor Cyberkriminellen zu schützen.

Doch als Chris Krebs, der damalige Leiter der CISA, Trumps Behauptungen über Wahlbetrug im Jahr 2020 entlarvte, entließ ihn der Präsident. Und seit die GOP im Jahr 2022 die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernommen hat, haben gleichgesinnte Republikaner ihre Kontrolle über die Agentur verschärft.

Im Juni berief der von den Republikanern geführte Justizausschuss des Repräsentantenhauses unter dem Vorsitz von Jim Jordan aus Ohio veröffentlichte einen scharfen Bericht, in dem er CISA als „das Nervenzentrum“ des Zensurapparats der Bundesregierung bezeichnete. Ende September starteten dann mehr als 100 Republikaner im Repräsentantenhaus einen erfolglosen Versuch, das 3-Milliarden-Dollar-Budget der CISA drastisch um 25 Prozent zu kürzen. Und Anfang des Monats haben die republikanischen Generalstaatsanwälte, die CISA und andere Bundesbehörden wegen möglicher Verstöße gegen den Ersten Verfassungszusatz vor Gericht verklagt hatten, neue Beschränkungen dagegen durchgesetzt.

Der Oberste Gerichtshof hat diese Beschränkungen am Freitag vorübergehend eingefroren, sodass die Regierung weiterhin mit Social-Media-Plattformen zusammenarbeiten kann, bis sie die Möglichkeit hat, den Fall selbst zu prüfen.

Zusätzlich zur Wahlsicherheit schützt CISA staatliche Computernetzwerke und wichtige Institutionen des Privatsektors, wie Chemiehersteller, Schulen und Krankenhäuser, vor physischer und digitaler Sabotage. Laut internen Zahlen, die die Agentur POLITICO mitgeteilt hat, sind vom 3-Milliarden-Dollar-Budget der Agentur etwa 45 Millionen US-Dollar für die Wahlsicherheit vorgesehen. Ein Bruchteil davon, weniger als 2 Millionen US-Dollar, fließt in die Bekämpfung ausländischer Einflussoperationen und Desinformation.

„Die Definanzierung von CISA lädt zu einem chinesischen und/oder russischen Cyberangriff gegen unsere Regierung und Tausenden kostspieliger Ransomware-Angriffe gegen kleine und mittlere Unternehmen ein.“ Eric Swalwell (D-Calif.), das ranghöchste Mitglied des Cyber-Unterausschusses des Homeland Security Committee, sagte in einer SMS.

Die Frustration der Konservativen über CISA rührt von der Arbeit her, die das Unternehmen vor fünf Jahren begonnen hat, um Online-Einflussoperationen russischer Hacker im Vorfeld der Wahlen 2016 zu verhindern.

Bis zur Wahl 2022 koordinierte CISA regelmäßige Anrufe zwischen Social-Media-Plattformen und Bundesbehörden zu wahlbezogener Desinformation. Während der Wahlen 2020 wandte sie auch eine Praxis an, die als „Switchboarding“ bekannt ist und bei der die Agentur Tipps zu Falschmeldungen, die sie von staatlichen und lokalen Wahlbehörden erhalten hatte, an Unternehmen wie Facebook und X (ehemals Twitter) weiterleitete.

Konservative argumentieren nun, dass die Aktivität zu einem Deckmantel für die Zensur der linken Regierung geworden sei. Im Kongress und vor Gericht behaupten sie, dass der Druck von Bundesbehörden wie CISA Social-Media-Unternehmen dazu veranlasst habe, die Verbreitung von Informationen einzuschränken, die als schädlich für Joe Bidens Wahlkampf angesehen wurden, wie etwa Geschichten über Hunter Biden.

Als Zeichen der Schwierigkeiten für eine Agentur, die einst über eine starke parteiübergreifende Unterstützung verfügte, unterstützten 108 Republikaner letzten Monat den gescheiterten Vorstoß, das CISA-Budget zu kürzen – eine nahezu Mehrheit innerhalb der Konferenz.

Zu den Befürwortern der Haushaltskürzung gehörten zahlreiche immer einflussreichere rechtsextreme Gesetzgeber wie Jordan und James Comer (R-Ky.), Vorsitzender des mächtigen Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses. Auch Personen mit direkter Aufsicht über CISA unterstützten die Abstimmung, wie der Chef des Heimatschutzausschusses, Mark Grün (R-Tenn.) und ein weiteres Gremiumsmitglied, August Pflüger (R-Texas).

CISA bestreitet die gegen sie erhobenen Vorwürfe vehement. Sie behauptet, sie habe nur als Vermittler gehandelt und niemals Druck auf Social-Media-Plattformen ausgeübt, bestimmte Beiträge zu zensieren. „CISA zensiert und hat auch nie die Rede zensiert oder die Zensur erleichtert“, sagte Sprecher Avery Mulligan in einer Erklärung.

CISA-Befürworter argumentieren auch, dass die Vorwürfe übertrieben und veraltet seien, und weisen darauf hin, dass die Agentur ihre Vermittlungsaktivitäten vor den Wahlen 2022 eingestellt habe. Einige argumentieren, dass die Rolle der CISA bei der Widerlegung von Trumps Behauptungen im Jahr 2020 die Republikaner hungrig nach Rache gemacht habe.

„Es macht keinen Sinn, CISA und diese Führung für Dinge zu kritisieren, die in der vorherigen Regierung passiert sind“, sagte der ehemalige Abgeordnete Jim Langevin (DR.I.), ein langjähriger Unterstützer der Agentur, der letztes Jahr den Kongress verlassen hat. Er fügte hinzu, dass er hofft, dass jeder, der Sprecher des Repräsentantenhauses wird, „einige Hausaufgaben machen und sich wirklich mit den Fakten befassen wird“.

In dem von den Generalstaatsanwälten der Republikaner angestrengten Gerichtsverfahren gegen CISA entschied ein republikanisch dominiertes Berufungsgericht am 3. Oktober, dass die Agentur bei ihren Interaktionen mit Social-Media-Unternehmen „wahrscheinlich gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen“ habe. Es kam zu dem Schluss, dass die Bemühungen der Behörde unangemessen waren, da sie sich mit dem FBI, einer Strafverfolgungsbehörde, abgestimmt hatte, und beurteilte die Richtigkeit bestimmter Beiträge, die auf Social-Media-Plattformen gemeldet wurden.

Die Biden-Regierung ficht nun das Urteil an, das die Kommunikation von CISA mit dem Silicon Valley einschränken würde. Aber die Schlussfolgerungen des Berufungsgerichts – die der Oberste Gerichtshof bis Juni überprüfen will – haben die Konservativen dennoch ermutigt.

„Bundesgerichte haben die Einstellung der CISA angeordnet, aber das Vertrauen, das die CISA missbraucht hat, kann nicht wiederhergestellt werden, bis die Agentur eine vollständige Rechenschaft über ihre Taten ablegt und der Kongress das Gesetz ändert, um schwere Strafen für jeden vorzusehen, der versucht, dasselbe zu tun.“ die Zukunft“, sagte Paul in seiner Erklärung gegenüber POLITICO.

Mehrere einflussreiche Republikaner im Repräsentantenhaus unterstützen CISA immer noch, darunter Mike Gallagher of Wisconsin, Vorsitzender des Cyber-Gremiums im Armed Services Committee des Repräsentantenhauses, und Nancy Mace aus South Carolina, der den Cyber-Unterausschuss des House Oversight Committee leitet. Das Repräsentantenhaus hat kürzlich einen jährlichen Haushaltsentwurf verabschiedet, der die Finanzierung der Agentur in etwa auf dem Niveau halten würde, das Biden in seinem diesjährigen Haushaltsantrag angestrebt hatte.

Trotzdem CISA-Unterstützer Andrew Garbarino (RN.Y.), Vorsitzender des Cyber-Unterausschusses des Homeland Security Committee, äußerte sich besorgt über die Verbreitung von „Fehlinformationen“ innerhalb seiner Partei.

„In einer Zeit, in der Amerika komplexeren Cyberbedrohungen ausgesetzt ist als je zuvor, ist der Versuch, unsere führende zivile Cybersicherheitsbehörde in die Knie zu zwingen, gefährlich“, sagte er in einer Erklärung gegenüber POLITICO. „Diejenigen von uns, die CISA unterstützen, arbeiten daran, die Mitglieder aufzuklären, die dafür gestimmt haben, die Finanzierung von CISA zu kürzen, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit zur Cyber- und physischen Widerstandsfähigkeit fortgesetzt werden kann.“

Ein Hauptanliegen von Gesetzgebern wie Garbarino und der Agentur selbst besteht darin, dass große Finanzierungskürzungen andere wichtige Aspekte ihres Mandats beeinträchtigen würden – etwa den Schutz von Regierungsnetzwerken, Schulen und privaten Krankenhäusern vor kriminellen Ransomware-Gruppen.

„Da unser Land weiterhin mit komplexen und dringenden Cyber-Bedrohungen konfrontiert ist, würde eine Finanzierung, die unter den von der Regierung beantragten Beträgen liegt, die Sicherheit der kritischen Infrastruktur, auf die die Amerikaner jeden Tag angewiesen sind, ernsthaft gefährden“, sagte Mulligan von CISA.

Gerry Connolly (D-Va.), das ranghöchste Mitglied des Cyber-Gremiums des House Oversight Committee, sagte gegenüber POLITICO: „Jede Kürzung der Agentur, ob gezielt oder pauschal, wird unserer Fähigkeit, unsere kritische Infrastruktur zu schützen, messbaren Schaden zufügen.“ Aufrechterhaltung der Systemsicherheit in der gesamten Bundesregierung.“

Maggie Miller hat zu diesem Bericht beigetragen.